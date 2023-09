Starfield: qual è la durata della campagna?

Scopriamo insieme, in questo breve articolo dedicato, qual è la durata della campagna principale, con e senza missioni secondarie, di Starfield, il nuovo titolo di Bethesda arrivato in esclusiva Microsoft: sarà un lungo viaggio

Un The Elder Scrolls ambientato nello spazio. Era questo che i fan di Bethesda volevano e, a quanto pare, è questo che avranno a partire dal prossimo 6 settembre, quando arriverà su PC e Xbox Series X | S (anche tramite il servizio di Xbox Game Pass) Starfield, l’ultima fatica dell’azienda acquisita da Microsoft nel 2021 nonché prima esclusiva rilasciata da allora. Una nuova IP che sembra essere veramente promettente e che stiamo giocando per potervi portare quanto prima, sulle nostre pagine, una recensione accurata e approfondita in ogni suo aspetto. Nel frattempo, abbiamo deciso di accompagnarvi verso il lancio del gioco con tutta una serie di articoli a tema che vogliono introdurvi al mondo di gioco, alle sue meccaniche e alla sua campagna. A proposito: quanto vi terrà occupati la campagna?

Qual è la durata della campagna di Starfield? Non vi sorprenderà saperlo

L’esplorazione in Starfield sembra essere molto allettante ed è indubbio che anche noi verremo trattenuti dal proseguire con la storia principale. Una tradizione, nei giochi Bethesda, perlomeno per un po’ e fin quando non saremo chiamati ai nostri doveri dal gioco stesso. Quando dunque deciderete di proseguire con la campagna principale di Starfield, sappiate che ha tecnicamente una durata di 20-30 ore, in linea con le altre produzioni Bethesda, se deciderete di dare priorità alla sola storia.

Ovviamente, se deciderete di completare missioni secondarie o dedicarvi all’esplorazione dell’universo, 20 ore vi serviranno soltanto per arrivare alla parte succosa della sceneggiatura messa sul tavolo da Bethesda per Starfield. Il nostro consiglio è sempre quello di dosare il vostro tempo, dedicandovi in parti uguali a trama e sottotrame, in modo tale da bilanciare sempre il ritmo del gioco e non annoiarvi. Specialmente con esperienze potenzialmente molto lunghe.

E questo è quanto: la durata di Starfield, perlomeno della sua trama, si attesta nella media delle produzioni di Bethesda. Fateci sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti, se acquisterete o meno il gioco, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Kinguin!