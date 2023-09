Starfield: trucchi e consigli per sopravvivere nello spazio profondo

Nello spazio, nessuno può sentire i nostri consigli, ma voi sì: ecco i trucchi per la sopravvivenza nel cosmo dalle tinte verdi di Starfield

Con un gioco così grande come Starfield e con le sue fazioni, sistemi stellari e intrecci narrativi, è normale che servano dei trucchi e dei consigli per raccapezzarsi. (Dejà vu?) Del resto, così si fa in quel di Bethesda Game Studios, ma anche per gli standard del team di sviluppo qui si va ben oltre. E ora che siamo nel periodo più caldo per il titolo, abbiamo pensato che fosse utile radunare qualche suggerimento per acclimatarsi come si conviene nelle colonie cosmiche del gioco. Perché se è vero che nessuno nello spazio può sentirvi mentre vi grattate la testa, non è un buon motivo per ritrovarsi a farlo. O qualcosa del genere, insomma.

Tasche a doppio fondo, per iniziare | Trucchi e consigli per Starfield

I consigli vertono sempre sull’ottenimento della chincaglieria migliore a inizio gioco, ma in Starfield serve a poco senza i trucchi per portarsene dietro quanta più possibile. Purtroppo non è un titolo Pokémon (pazze eccezioni permettendo), e quindi il vostro inventario sarà limitato. Ci sono molte abilità in cui investire, ma vi raccomanderemmo il sollevamento pesi nell’albero delle abilità (ramo del fisico, per essere precisi). Il primo upgrade da solo vi aggiungerà dieci chili in più, mentre il secondo alza il tiro di 25. Entrambi servono per iniziare col piede giusto, specie se volete vendere i tesori che avete trovato in giro.

“Mantié” | Trucchi e consigli per Starfield

D’altro canto, perché scarrozzare quintali di roba quando un asino può farlo al posto vostro? Ebbene sì: come Bethesda comanda, ci sono sempre i compagni. Se a metà missione avete già sforato il limite dell’inventario, non fatevi scrupoli e aprite un dialogo con gli alleati per trasferire sulle loro spalle gli strumenti più pesanti (quelli che non usate, perlomeno). Per facilitare il tutto, assicuratevi di organizzare gli strumenti in ordine di peso cliccando la leva analogica sinistra. O forse vorrete facilitare la cosa sul piano morale… in tal caso, fatevi un esame di coscienza e ignorate la conclusione che avete raggiunto. Andiamo avanti!

La navetta Planet Express | Trucchi e consigli per Starfield

Naturalmente, la navetta che vi scarrozza in ogni angolo buio del cosmo non ha problemi ad ospitare tutto ciò che le vostre tasche non possono contenere. In maniera altrettanto naturale, però, lo spazio a vostra disposizione è tutto fuorché infinito. Nulla per cui strapparsi i capelli, però: è possibile aggiungere spazio extra anche per quanto riguarda la nave. Se avete abbastanza pecunia, parlate ai tecnici a disposizione in qualsiasi spazioporto. Una volta raggiunto l’editor della navetta, potete aggiungere stive extra. E anche esagerando, il risultato finale non dovrebbe avere problemi a decollare. Speriamo.

Chiedo scudo | Trucchi e consigli per Starfield

Sicché si parla di stiva, sappiate che nel gioco esiste anche il concetto di contrabbando. Pertanto sì, certi oggetti sono illegali in alcuni territori, il che significa che al vostro ingresso in un certo sistema stellare potreste passare per lo scanner. Va da sé che, ovviamente, è possibile implementare sulla nave sia delle stive dotate di scudo che dei dispositivi per bloccare il segnale. Ognuno dei quali vi aumenterà le probabilità di farla franca del 10%. Il tutto si può implementare presso il tecnico… chiave per i pirati della flotta cremisi (Crimson Fleet in inglese), detto per l’appunto The Key.

“Bello quest’orologio!” | Trucchi e consigli per Starfield

Se, di nuovo, bazzicate l’output di Bethesda Game Studios dovreste avere familiarità con la nobile arte del furto. Nella guida all’arricchimento non abbiamo mancato di menzionare l’hobby dei tombaroli, ma l’albero delle abilità vi permette pure di investire in due branche: sicurezza nel ramo tecnologico, e furto in quello sociale. Il tutto si traduce, rispettivamente, nel frugare nelle tasche altrui e nel forzare le serrature. Ciò vi fornirà più opzioni con i vari obiettivi delle diverse quest, ma naturalmente sappiamo benissimo quale sarà l’utilizzo primario dei vostri poteri. Armatevi dei digipick necessari per forzare le serrature: li trovate sia dai venditori che, più semplicemente, in giro.

Meglio di Saul Goodman | Trucchi e consigli per Starfield

Se preferite giocare da pacifisti, Starfield vi dà altre opzioni per progredire. E la dote più preziosa per evitare scontri è quella persuasiva. La trovate, naturalmente, nell’albero delle abilità (ramo sociale, nel caso) e, sbloccandone tutti i quattro livelli, difficilmente vi farete intortare durante una conversazione. Se volete un punto di partenza non offensivo per facilitarvi le cose, la Persuasione è la statistica che fa per voi. Senza contare, poi, che le abilità sociale annoverano persino la corruzione. Assicuratevi soltanto di non sprecare il chip legato alle vostre doti persuasive: quando lo caricate durante una conversazione, tenetelo da parte in caso di chiacchierate più difficili.

Quando per fare le prove di pozioni ne compri novantanove | Trucchi e consigli per Starfield

Non dovremmo specificarlo, ma lo faremo comunque. Gli oggetti curativi come i medikit sono una vera e propria manna dal cosmo. Tuttavia, non se ne trovano in giro come vi aspettereste, motivo per il quale vi consiglieremmo di fare scorta ogniqualvolta passate per una clinica o una struttura sanitaria. Se poi possiamo fare il bis di suggerimenti, impostate questo genere di strumenti come preferito: così facendo vi risparmierete parecchi minuti di ricerca nell’inventario. Che può essere divertente la prima volta, ma alla sedicesima può diventare più noioso di quanto si aspetterebbe Todd Howard.

Tutto sotto controllo | Trucchi e consigli per Starfield

Passiamo ora a due consigli d’oro. Il primo: se la scansione è associata ai pulsanti dorsali a sinistra, un motivo ci sarà pure. Fatelo spesso e avrete meno grattacapi in fase di esplorazione, per capire dove andare, fare l’inventario del pianeta e, perché no, anche trovare della robaccia da vendere. Poi, parliamo anche dei compagni. Oltre a trattarli come muli da soma, parlateci spesso per sapere come se la passano. Potreste sbloccare delle quest personali! In ogni caso, il gioco stesso non mancherà di ricordarvelo nel vostro diario con una notifica nella sezione Attività. E a tal proposito, dovremmo…

… parlare di attività | Trucchi e consigli per Starfield

Le quest non mancano di certo, dalle più piccole come ad esempio origliare gli NPC. In questo caso il team di sviluppo si è prodigato per ricordarci che le gioie, talvolta, sono anche nelle piccole cose. La voce Attività non è lì per bellezza, quindi non ignoratela; potreste perdervi ricompense succose. Similarmente, le missioni in bacheca non vanno ignorate, a prescindere dalla fazione che le assegna. Che si tratti di sorvegliare un pianeta o abbattere una nave, c’è sempre qualche profitto da trarne. E, automaticamente, questo le rende più importanti di quanto avreste pensato altrimenti. Perché sappiamo benissimo che lo avreste fatto.

Un equipaggio equipaggiato di attributi | Trucchi e consigli per Starfield

Tralasciando il nostro titolo da scuole medie, resta il fatto che questo titolo vi permette di reclutare cani e porci senza che tutti possano salire sulla nave (non c’è spazio, con tutta quella merce di contrabbando!), quindi dovrete stabilire chi viaggia con voi e chi rimane agli avamposti che avete fatto vostri. In fatto di equipaggio della nave, badate bene agli attributi di ognuno. I membri ferrati in fatto di ferraglia faranno faville coi motori della nave, mentre chi sa giostrarsi la gestione degli avamposti dovrebbe rimanere lì. E se non ci credete, provate a fare l’opposto: non racconteremo a nessuno dell’esplosione della navetta.

“Salva spesso, salva adesso!”

Un mantra della cara vecchia NRU che rientra nel Valhalla di tutti i consigli videoludici, ma l’ultimo dei nostri trucchi odierni per Starfield è quello di optare per il salvataggio rapido della partita appena prima di ogni conversazione importante. Certo, per alcuni sarà come “barare”. Per tutti gli altri, il gioco non ha alcuna intenzione di impedire gli abusi della sua generosità, quindi… beh, abusatene quanto vi pare. Non si sa mai quando vi ricapiterà di ricaricare il chip della persuasione che avete appena sprecato, del resto. E gli NPC non si accorgeranno di nulla. Del resto, con un gioco così grande…

