In questa guida di Leggende Pokémon Arceus vi spiegheremo come poter cambiare Pokémon in qualsiasi situazione

L’arrivo di Leggende Pokémon Arceus ha portato una piccola rivoluzione nel mondo degli animaletti collezionabili di Game Freak. Questo nuovo titolo è ambientato nel lontano passato della regione di Sinnoh, qui infatti chiamata con il suo vecchio nome Hisui. Essendo un titolo ambientato nel passato rispetto a quanto siamo abituati con i titoli regolari di Pokémon ci sono anche diverse differenze nel gameplay e nel mondo di gioco. In questa guida vogliamo illustrarvi come cambiare Pokémon in Leggende Pokémon Arceus.

Un passato senza tecnologia

Essendo Leggende Pokémon Arceus un titolo ambientato in un mondo che ricorda nello stile l’antico Giappone, è ovvio che non potremo trovare le comodità presenti nella serie classica dei titoli creati da Game Freak, come ad esempio il Centro Pokémon o i computer in cui è possibile gestire la propria squadra di creature. Ovviamente però esistono delle alternative adatte all’ambientazione di Hisui, che prenderanno il posto di tutti i classici servizi necessari per ogni allenatore di Pokémon.

Cambiare il proprio team al Villaggio Giubilo – Leggende Pokémon Arceus: come cambiare i propri Pokémon

Non esisteno i PC in questa era potremo affidarci ai pascoli, che sostituiscono le funzioni classiche del PC. Per accedere ai pascoli basterà tornare al Villaggio Giubilo, vero e proprio Hub del gioco, dove troveremo tutte le classiche funzioni necessarie per un allenatore. Qui potremo vedere i Pokémon da noi catturare girare liberamente all’interno di un pascolo, e andando avanti nel gioco potremo sbloccarne fino a otto. Questi pascoli saranno assimilabili ai classici box presenti sui PC dei titoli classici.

Per cambiare i Pokèmon del proprio gruppo attivo basterà parlare con Marie, l’addetta ai pascoli che vi guiderà anche nelle varie funzioni presenti. Marie infatti servirà come tutorial per imparare a sostituire i sei Pokémon della propria squadra con quelli catturati e presenti nei pascoli e viceversa. In questo modo potrete facilmente cambiare squadra tutte le volte che vorrete.

Cambiare i Pokémon nei campi base – Leggende Pokémon Arceus: come cambiare i propri Pokémon

Fortunatamente non dovrete per forza tornare al Villaggio Giubilo ogni volta che vorrete cambiare il vostro team di Pokèmon attivi. Durante le spedizioni infatti, vi basterà tornare a un qualsiasi campo base e parlare con il PNG che si trova accanto al Professor Laventon. Quando ci parlerete, tra le opzioni che questo vi offrirà ce ne sarà una che vi permetterà di cambiare i Pokémon presenti nella squadra con quelli nei pascoli. In questo modo sarà possibile cambiare facilmente il proprio team per affrontare ogni ostacolo senza dover per forza ritornare al villaggio.

Per concludere

