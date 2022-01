Leggende Pokémon Arceus: ecco come volare in gioco

Èfinalmente disponibile in tutti i negozi (fisici e digitali) l’attesissimo Leggende Pokémon Arceus: mentre i giocatori saranno occupati a esplorare tutte le novità che questo mondo ha da offrire, noi con questa guida vedremo come sbloccare la possibilità di volare

Eccoci finalmente qua: Leggende Pokémon Arceus, con le sue promesse di rivoluzionare il brand dei Pokémon portandolo verso confini mai visti prima, è ormai disponibile. Andando oltre ai meri giudizi qualitativi, che verranno fatti in sede di recensione, e lasciando i paragoni con giochi come Breath of the Wild alle discussioni da bar, uno dei maggiori punti di forza del titolo è la promessa ai giocatori secondo cui essi saranno in grado di esplorare il mondo dei Pokemon come mai prima d’ora.

Uno dei simboli di questa novità è il sistema di volo, non più come semplice sistema di teletrasporto da città a città, ma come nuovo mezzo per viaggiare ed esplorare il mondo di gioco (cosa già fatta in tanti altri giochi, ma per i fan dei Pokémon è sicuramente una novità). Tramite questa guida infatti vi spiegheremo come sbloccare la possibilità di volare in Leggende Pokémon Arceus, sperando di offrire un aiuto nella vostra esperienza di gioco.

Una piccola introduzione

Come già notato da molti, volare su Leggende Pokémon Arceus è molto semplice. Come accade anche per gli altri metodi di traporto infatti (che sia la navigazione sulle acque o il viaggiare rapidamente su terra), vi sarà un Pokémon specificamente assegnato per volare, e si tratta di Hisuian Braviary. Troverai la cavalcatura del Braviary poco dopo essere arrivato nelle Isole Alabastro: dopo essere entrato in un tempio (in cui arriverete semplicemente seguendo la storia principale), e aver risolto tutti gli enigmi all’interno, giungerete a un combattimento finale che dovrete completare per sbloccare il volo. Senza però indugiare ulteriormente, nel prossimo paragrafo vediamo gli step finali per sapere come volare su Leggende Pokémon Arceus.

La fase finale – Leggende Pokémon Arceus: come volare

Come già detto nel paragrafo precedente, il volo si sblocca automaticamente seguendo la storia principale: dopo essere giunti alle Isole Alabastro e aver completato tutti gli enigmi del tempio al suo interno, dovrete vincere una battaglia Pokémon finale per sbloccare il volo. L’allenatore in questione farà uso di Rhyperior, Magmortar ed Electivire, quindi saranno utili Pokémon con mosse di tipo Acqua e Terra per vincere più facilmente. Vincendo questa battaglia otterrete il Flauto Celestica, che vi permetterà di prendere il volo evocando Hisuian Braviary.

Per gli orfani del vecchio sistema – Leggende Pokémon Arceus: come volare

Come già detto prima, la possibilità di volare nella regione di Hisui in Leggende Pokémon Arceus sostituisce il vecchio sistema di teletrasporto legato alla MN Volo. Per coloro che preferivano quel sistema (un sistema di teletrasporto classico è molto più rapido in effetti), è stato in ogni caso introdotto anche un sistema di Viaggio Rapido nei vari punti di interesse che troverete nella mappa di gioco, a patto abbiate già visitato almeno una volta quei luoghi.

Conclusioni

