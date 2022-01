Leggende Pokémon Arceus: ecco il Pokédex completo

In questa guida di Pokémon Legends Arceus vedremo quali creature andremo a catturare per avere il proprio Pokédex completo

Ci siamo: dopo varie peripezie come leak clamorosi, innumerevoli trailer e voci di ogni genere, Leggende Pokémon Arceus è finalmente disponibile per essere acquistato e giocato sulle proprie console Nintendo. Questo titolo si presenterà in modo significativamente diverso da quelli precedenti, soprattutto per le sue inedite meccaniche di gameplay e la struttura del gioco, che spesso riportano alla mente il popolare Zelda: Breath of the Wild e il franchise di Monster Hunter. Un’ulteriore differenza insita in questo nuovo capitolo è ritrovabile anche nel Pokédex contenente le creature di Hisui: in Leggende Pokémon Arceus, infatti, sarà necessario portare a termine tutti i compiti di ricerca per ottenere l’elenco completo. In questa nostra guida, potremo vedere quali saranno le creature che si andranno a scoprire nel corso delle proprie missioni.

A caccia di Pokémon

In Leggende Pokémon Arceus si avrà a che fare con una lista di ben 242 Pokémon diversi, includendo anche le nuove creature che debutteranno proprio in questo nuovo titolo, come Wyrdeer e le varianti della regione di Hisui. In aggiunta, come per gli scorsi giochi sul proprio Nintendo Switch saranno necessari i salvataggi di gioco degli ultimi episodi della serie, tra Pokémon Spada/Pokémon Scudo o Pokémon Diamante Splendente/ Pokémon Perla Lucente, nel caso si vogliano ottenere due bonus esclusivi. Nei prossimi paragrafi ci sarà modo di osservare una lista comprensiva di tutti i Pokémon che dovranno essere individuati per avere un Pokédex completo, raggiungendo così l’obiettivo della nostra missione in Leggende Pokémon Arceus

Pokémon di Generazione 1 – Leggende Pokémon Arceus Pokédex completo

Per avere un Pokédex completo, inizieremo la nostra prima carrellata di Pokémon presenti in Pokémon Leggende Arceus partendo da quelli appartenenti alla Generazione 1, gruppo contenente alcune tra le più iconiche creature del franchise provenienti da Pokémon Giallo e Pokémon Rosso e Blu. Nell’elenco si potrà vedere il loro numero sul Pokédex Nazionale, il nome del Pokémon in questione e la sua tipologia.

Ecco dunque i Pokémon di prima generazione:

25, Pikachu, elettro

26, Raichu, elettro

35, Clefairy, folletto

36, Clefable, folletto

37, Vulpix (Alolan), ghiaccio

38, Ninetales (Alolan), ghiaccio/folletto

41, Zubat, veleno/volo

42, Golbat, veleno/volo

46, Paras, insetto/erba

47, Parasect, insetto/erba

54, Psyduck, acqua

55, Golduck, acqua

58, Growlithe (Hisuian), fuoco/roccia

59, Arcanine (Hisuian), fuoco/roccia

63, Abra, psichico

64, Kadabra, psichico

65, Alakazam, psichico

66, Machop, lotta

67, Machoke, lotta

68, Machamp, lotta

72, Tentacool, acqua/veleno

73, Tentacruel, acqua/veleno

74, Geodude, roccia/terra

75, Graveler, roccia/terra

76, Golem, roccia/terra

77, Ponyta, fuoco

78, Rapidash, fuoco

81, Magnemite, elettro/acciaio

82, Magneton, elettro/acciaio

92, Gastly, fantasma/veleno

93, Haunter, fantasma/veleno

94, Gengar, fantasma/veleno

95, Onix, roccia/terra

100, Voltorb (Hisuian), elettro/erba

101, Electrode (Hisuian), elettro/erba

108, Lickitung, normale

111, Rhyhorn, terra/roccia

112, Rhydon, terra/roccia

113, Chansey, normale

114, Tangela, erba

122, Mr. Mime, psichico/folletto

123, Scyther, insetto/volo

125, Electabuzz, elettro

126, Magmar, fuoco

129, Magikarp, acqua

130, Gyarados, acqua/volo

133, Eevee, normale

134, Vaporeon, acqua

135, Jolteon, elettro

136, Flareon, fuoco

137, Porygon, normale

143, Snorlax, normale

Pokémon di Generazione 2 – Leggende Pokémon Arceus Pokédex completo

Adesso, passiamo ai Pokémon di seconda generazione, provenienti da Pokémon Oro e Argento e Pokémon Cristallo, che aggiungendosi a quelli introdotti inizialmente arriveranno a quota 251 Pokémon. In questo gruppo viene introdotta la tipologia Acciaio e Buio, utile a rendere migliori gli equilibri durante gli scontri con i Pokémon di tipo Psico.

Ecco i Pokémon di seconda generazione:

155, Cyndaquil, fuoco

156, Quilava, fuoco

157, Typhloison (Hisuian), Fuoco/fantasma

169, Crobat, Veleno/volo

172, Pichu, Elettro

173, Cleffa, Folletto

175, Togepi, Folletto

176, Togetic, Folletto/volo

185, Sudowoodo, roccia

190, Aipom, normale

193, Yanma, Insetto/volo

196, Espeon, psico

197, Umbreon, buio

198, Murkrow, Buio/volo

200, Misdreavus, fantasma

201, Unown, psico

207, Gligar, terra/volo

208, Steelix, acciaio/terra

211, Qwilfish (Hisuian), Buio/veleno

212, Scizor, Insetto/acciaio

213, Heracross, Insetto/lotta

215, Sneasel (Hisuian), Veleno/lotta

216, Teddiursa, normale

217, Ursaring, normale

220, Swinub, Ghiaccio/terra

221, Piloswine, Ghiaccio/terra

223, Remoraid, acqua

224, Octillery, acqua

226, Mantine, acqua/volo

233, Porygon-2, normale

234, Stantler, normale

239, Elekid, elettro

240, Magby, fuoco

242, Blissey, normale

Pokémon di Generazione 3 – Leggende Pokémon Arceus Pokédex completo

Proseguendo l’elenco completo del Pokédex di Arceus, arriviamo alla terza generazione introdotta con i giochi Pokémon usciti nei primi anni duemila: essi sono Pokémon Rubino e Zaffiro, Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia e infine Pokémon Smeraldo. Con tutti questi titoli si somma anche l’inserimento di altri 135 creature, accrescendo ulteriormente il numero totale a 386 Pokémon complessivi.

Vediamo adesso quali sono i Pokémon di terza generazione:

265, Wurmple, insetto

266, Silcoon, insetto

267, Beautifly, insetto/volo

268, Cascoon, insetto

269, Dustox, insetto/veleno

280, Ralts, psico/folletto

281, Kirlia, psico/folletto

282, Gardevoir, psico/folletto

299, Nosepass, roccia

315, Roselia, Erba/veleno

339, Barboach, Acqua/terra

340, Whiscash, Acqua/terra

355, Duskull, fantasma

356, Dusclops, fantasma

358, Chimecho, psico

361, Snorunt, ghiaccio

362, Glalie, ghiaccio

363, Spheal, Ghiaccio/acqua

364, Sealeo, Ghiaccio/acqua

365, Walrein, Ghiaccio/acqua

Pokémon di Generazione 4 – Leggende Pokémon Arceus Pokédex completo

Prime della conclusione del primo decennio del nuovo secolo, The Pokémon Company crea Pokémon Diamante e Perla, Pokémon Platino, Pokémon Oro HeartGold e Argento Soulsiver. Con l’aggiunta di più di 100 nuove creature nella quarta generazione, siamo arrivati a quasi 500 Pokémon complessivi nella serie, e a metà strada per portare al completo il Pokédex di Arceus.

La lista per i Pokémon di quarta generazione si presenta piuttosto lunga:

387, Turtwig, erba

388, Grotle, erba

389, Torterra, erba/terra

390, Chimchar, fuoco

391, Monferno, Fuoco/lotta

392, Infernape, Fuoco/lotta

393, Piplup, acqua

394, Prinplup, acqua

395, Empoleon, acqua

396, Starly, Normale/volo

397, Staravia, Normale/volo

398, Staraptor, Normale/volo

399, Bidoof, normale

400, Bibarel, normale

401, Kricketot, insetto

402, Kricketune, insetto

403, Shinx, Elettro

404, Luxio, Elettro

405, Luxray, Elettro

406, Budew, Erba/veleno

407, Roserade, Erba/veleno

408, Cranidos, roccia

409, Rampardos, roccia

410, Shieldon, Roccia/acciaio

411, Bastiodon, Roccia/acciaio

412, Burmy, insetto

413, Wormadam, Insetto/erba/acciaio/terra

414, Mothim, Insetto/volo

415, Combee, Insetto/volo

416, Vespiquen, Insetto/volo

417, Pachirisu, Elettro

418, Buizel, acqua

419, Floatzel, acqua

420, Cherubi, erba

421, Cherrim, erba

422, Shellos, acqua

423, Gastrodon, Acqua/terra

424,, Ambipom, normale

425, Drifloon, Fantasma/volo

426, Drifblim, Fantasma/volo

427, Buneary, normale

428, Lopunny, nromale

429, Mismagius, fantasma

430, Honchkrow, Buio/volo

431, Glameow, normale

432, Purugly, normale

433, Chingling, psico

434, Stunky, Veleno/buio

435, Skuntank, Veleno/buio

436, Bronzor, Acciaio/psico

437, Bronzong, Acciaio/psico

438, Bonsly, roccia

439, Mime Jr., psico/folletto

440, Happiny, normale

441, Chatot, normale/volo

442,,Spiritomb, Fantasma/buio

443, Gible, Drago/terra

444, Gabite, Drago/terra

445, Garchomp, Drago/terra

446, Munchlax, normale

447, Riolu, lotta

448, Lucario, Lotta/acciaio

449, Hippopotas, terra

450, Hippowdon, terra

451, Skorupui, Veleno/insetto

452, Drapion, Veleno/buio

453, Croagunk, Veleno/lotta

454, Toxicroak, Veleno/lotta

455, Carnivine, erba

456, Finneon, acqua

457, Lumineon, acqua

458, Mantyke, acqua/volo

459, Snover, Erba/ghiaccio

460, Abomasnow, erba/ghiaccio

461, Weavile, Buio/ghiaccio

462, Magnezone, Elettro/acciaio

463, Lickilicky, normale

464, Rhyperior, Terra/roccia

465, Tangrowth, erba

466, Electivire, elettro

467, Magmortar, fuoco

468, Togekiss, Folletto/volo

469, Yanmega, Insetto/volo

470, Leafeon, erba

471, Glaceon, ghiaccio

472, Gliscor, Terra/volo

473, Mamoswine, ghiaccio/terra

474, Porygon-Z, Normale

475, Gallade, psico/lotta

476, Probopass, Roccia/acciaio

477, Dusknoir, fantasma

478, Froslass, Ghiaccio/fantasma

479, Rotom, Elettro/fantasma/fuoco/acqua/ghiaccio/volo/erba

480, Uxie, psico

481, Mesprit, psico

482, Azelf, psico

483, Dialga, Acciaio/drago

484, Palkia, Acqua/drago

485, Heatran, Fuoco/acciaio

486, Regigigas, Normale

487, Giratina, Fantasma/drago

488, Cresselia, psico

489, Phione, acqua

490, Manaphy, acqua

491, Darkrai, buio

492, Shaymin, Erba/volo

493, Arceus, Normale

Pokémon di Generazione 5 – Leggende Pokémon Arceus Pokédex completo

Proseguendo la lista dei Pokémon presenti in Leggende Arceus, arriviamo adesso alla quinta generazione, la quale sin dalla sua introduzione ha presentato un’importante particolarità: infatti, nei giochi di Pokémon Nero e Bianco, e i successivi Pokémon Nero 2 e Bianco 2, non vi erano Pokémon delle generazioni precedenti almeno fino al completamento del Pokédex. Dopo aver raggiunto la cifra di quasi 650 Pokémon, questi sono stati dunque i primi titoli dai tempi di Rosso e Blu a inserire creature totalmente nuove e create da zero.

I Pokémon di quinta generazione:

501, Oshawott, acqua

502, Dewott, acqua

503, Samurott (Hisuian), acqua/buio

548, Petilil, erba

549, Lilligant (Hisuian), Erba/lotta

550, Basculin, acqua

570, Zora (Hisuian), normale/fantasma

571, Zoroark (Hisuian), normale/fantasma

627, Rufflet, Normale/lotta

628, Braviary (Hisuian), psico/volo

641, Tornadus, volo

642, Thundurus, Elettro/volo

645, Landorus, Terra/volo

Pokémon di Generazione 6 – Leggende Pokémon Arceus Pokédex completo

Ci troviamo quasi al culmine di questo elenco completo di Pokémon registrabili nel Pokédex di Leggende Pokémon Arceus. Con Pokémon X e Y, e poi Pokémon Rubino Omega e Zaffiro Alpha, si prosegue verso la sesta generazione con 72 nuovi Pokémon, un numero minore di creature rispetto ai titoli precedenti. Nonostante ciò, la nuova ambientazione dall’atmosfera “europea” di Pokémon X e Y ha comunque dato vita a nuovi design interessanti. Inoltre, è stato aggiunto un nuovo tipo di Pokémon, il Folletto, attribuito in modo retroattivo a diversi Pokémon delle generazioni passate.

I sei Pokémon di sesta generazione:

700, Sylveon, folletto

704, Goomy, drago

705, Sliggoo (Hisuian), Drago/acciaio

706, Goodra (Hisuian), drago/acciaio

712, Bergmite, ghiaccio

713, Avalugg (Hisuian), Ghiaccio/roccia

Pokémon di Generazione 7 e 8 – Leggende Pokémon Arceus Pokédex completo

Ultime, ma non per importanza, le generazioni 7 e 8 rendono ufficialmente completo il Pokédex di Pokémon Arceus. La settima generazione è costituita da ben sei titoli videoludici: Pokémon Sole e Luna, Pokémon Ultrasole e Ultraluna, Pokémon Let’s Go, Pikachu! e Let’s Go, Eevee!. Eppure, il numero di nuove bestioline rimane ancora piuttosto basso, aggiungendone 88 e arrivando così a un totale di 809 Pokémon. Per quanto riguarda Arceus, esso viene considerato come un Pokémon di ottava generazione insieme a Spada e Scudo, nonostante esso sembri avere più un ruolo di spin-off che di titolo main-line, e va ad inserire sette nuovi Pokémon nel Pokédex.

I Pokémon delle ultime generazioni:

722, Rowlet, Erba/volo

723, Dartrix, Erba/volo

724, Decidueye (Hisuian), Erba/volo

Wyrdeer, normale/psichico

Kleavor, insetto/roccia

Ursaluna, normale/terra

Basculegion, acqua/fantasma

Sneasler, veleno/lotta

Overqwill, buio/veleno

Enamorus folletto/volo

Ricerchiamoli tutti

Si conclude qui la lista di tutti i Pokémon che dovremo trovare per ottenere un Pokédex completo in Leggende Pokémon Arceus. Adesso ci si potrà avventurare nelle lande selvagge di Hisui con un fare più consapevole, sapendo se in questo titolo si potrà incappare nel proprio Pokémon preferito o meno. Nel caso siate digiuni d’informazioni riguardanti Leggende Pokémon Arceus, e voleste vedere quali sono i cambiamenti apportati in questa formula rivoluzionaria per il franchise, vi invitiamo a leggere uno speciale dedicato.

Se siete invece interessati a nuovi articoli e altre guide, vi rimandiamo al nostro sito tuttoteK. In aggiunta, dopo aver completato la vostra avventura ad Hisui potrete trovare sullo store di Instant Gaming delle key di videogiochi a prezzi convenienti, in modo da poter passare subito ad altre nuove storie videoludiche.