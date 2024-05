LEGO Fortnite: come ottenere tutte le armi di Star Wars

Che la Forza sia con voi e con i vostri mattoncini: le armi di Star Wars si uniscono all’arsenale di LEGO Fortnite, ecco come ottenerle

Il crossover con Star Wars è tornato pure sull’Isola del Loop, coinvolgendo però anche le altre modalità: è giunto il momento di spiegarvi come ottenere le armi a tema su LEGO Fortnite. O, per meglio dire, le altre: alla spada laser abbiamo già dedicato una guida a parte, ma (fragilità in stile Dark Souls/Tears of the Kingdom permettendo) l’arsenale targato George Lucas permette altri modi per rispedire i nemici a calci fino alla Galassia Lontana Lontana. Che voi finiate accerchiati da tizi poco raccomandabili nelle caverne o che vi troviate a tu per tu con un orso, ecco cosa potete ottenere e/o craftare nel vostro angolo di paradiso fatto di mattoncini. Preparatevi all’avventura!

Nelle puntate precedenti | LEGO Fortnite: guida alle armi di Star Wars

Prima di trastullarvi con le nuove armi di LEGO Fortnite, vedete di finirci, nel mondo di Star Wars. Se non avete voglia di leggervi la guida alle spade laser, vediamo di riassumere i passi da seguire, sì? In primo luogo, se non l’avete fatto dall’ultimo aggiornamento, accedete alla modalità “plastica” del battle royale di Epic Games. A questo punto, aspettate che la Capitana Bravara faccia capolino nel vostro villaggio e usate il suo Macrobinocolo per trovare la grotta con cui accedere alla mappa secondaria dedicata alla Galassia Lontana Lontana. Una volta lì, accertatevi di piazzare una bandiera di fronte all’altra uscita della grotta (immagine qui sotto) e usate nuovamente il Macrobinocolo per trovare l’avamposto dei Ribelli. Miglioratelo come qualsiasi villaggio, avendo cura di tenere da parte il Plastoide.

“Tanto a loro non serviva” | LEGO Fortnite: guida alle armi di Star Wars

Non sappiamo fino a che punto mettere la mano sul fuoco, ma se la vostra mappa è anche solo vagamente simile alla nostra dovreste trovare edifici in rovina con l’effige dell’Impero una volta sbucati sulla mappa di Guerre Stellari. Raggiungendoli e facendo ricorso alle armi già in vostro possesso potreste riuscire ad accaparrarvi un po’ di Plastoide (molto utile per craftare edifici ed armamentario a tema) facendo incetta di muri e quant’altro, avendo cura di non usare le spade laser (che non fruttano alcuna risorsa). Naturalmente, troverete alcuni assaltatori imperiali di tutt’altra opinione: sconfiggendo loro potrete incassare alcune delle armi che vi interessano. Come sempre avviene in caso di armi rubate e non craftate, però, la loro barra di resistenza sarà già bassa. Un modo come un altro per iniziare, no?

Per chi vuol fare le cose per bene | LEGO Fortnite: guida alle armi di Star Wars

Lavorando all’Avamposto Ribelle vi ritroverete anche a dover creare un tavolo da lavoro ribelle. Sarà qui che, dapprima con armi deboli e poi con un arsenale migliorato, potrete creare ciò che vi serve. Il tasto dolente sono le risorse necessarie, per le quali dovrete metter mano al caro vecchio olio di gomito. Assicuratevi di avere accesso anche ai banchi per la lavorazione dei materiali (segheria, spaccapietre e simili): ne avrete bisogno. Le descrizioni ufficiali di ogni arma vi daranno del tu.

Detonatore termico: Un dispositivo sferico a detonazione temporizzata, che scatena un’esplosione molto potente. (“Il detonatore preferito dai cacciatori di taglie.”) Epico. Richiede 2x duracciaio e 1x nucleo esplosivo.

Un dispositivo sferico a detonazione temporizzata, che scatena un’esplosione molto potente. (“Il detonatore preferito dai cacciatori di taglie.”) Epico. 2x duracciaio e 1x nucleo esplosivo. E-11: Fucile blaster automatico che infligge danni a un singolo bersaglio e ha una cadenza di tiro elevata. Le munizioni sono illimitate ma la durevolezza si riduce ogni volta che spari. (“Ribelli! Facciamoli a pezzi!”) Epico. Richiede 10x plastoide, 3x rottami di duracciaio, 1x rubino intagliato e 1 batteria.

Fucile blaster automatico che infligge danni a un singolo bersaglio e ha una cadenza di tiro elevata. Le munizioni sono illimitate ma la durevolezza si riduce ogni volta che spari. (“Ribelli! Facciamoli a pezzi!”) Epico. 10x plastoide, 3x rottami di duracciaio, 1x rubino intagliato e 1 batteria. Balestra: Un’esplosiva arma a distanza che infligge danni al bersaglio colpito e nell’area circostante. Le munizioni sono illimitate ma la durevolezza si riduce a ogni colpo. (“GRAAARRRWWWGHHH!”) Epico. Richiede 10x duracciaio, 3x ambra intagliata, 3x zaffiro intagliato e 1x batteria.

Un’esplosiva arma a distanza che infligge danni al bersaglio colpito e nell’area circostante. Le munizioni sono illimitate ma la durevolezza si riduce a ogni colpo. (“GRAAARRRWWWGHHH!”) Epico. 10x duracciaio, 3x ambra intagliata, 3x zaffiro intagliato e 1x batteria. DL-44: Una pistola blaster pesante che spara un potente colpo singolo con cadenza di tiro ridotta. Le munizioni sono illimitate ma la durevolezza si riduce ogni volta che spari. (“Niente può sostituire un buon blaster alla cintura.”) Epico. Richiede 6x duracciaio, 2x rubino intagliato e 1x batteria.

Una pistola blaster pesante che spara un potente colpo singolo con cadenza di tiro ridotta. Le munizioni sono illimitate ma la durevolezza si riduce ogni volta che spari. (“Niente può sostituire un buon blaster alla cintura.”) Epico. 6x duracciaio, 2x rubino intagliato e 1x batteria. Macrobinocolo: Binocolo specializzato che ti aiuta a trovare luoghi importanti di Star Wars. (“Trova l’Impero prima che l’Impero trovi te.”) Raro. Richiede 4x plastoide, 2x vetro, 1x bussola base e 1x batteria.

L’altro-altro metodo

Le armi di Star Wars si possono reperire su LEGO Fortnite anche in un terzo (ed ultimo) modo. Per farle vostre, infatti, avete anche come scelta quella di fare irruzione in un bunker dell’Impero. Si tratta, ingresso tecnologico a parte, sostanzialmente di una caverna in cui troverete in gran quantità assaltatori imperiali, generali e anche di peggio. Per “peggio” intendiamo il soldato AWR che potete vedere qui sotto come skin del negozio oggetti. Una volta ripulita la caverna dalle orde, però, noterete del loot che aspetta solo di essere fatto vostro. Oltre ad esserci una spada laser (utilissima, sebbene penalizzata da 10 minuti di ricarica in quanto indistruttibile) potrete trovare un arsenale in ottimo stato.

