Migliori siti per comprare follower TikTok attivi e di qualità | Dicembre 2021

In questa lista andremo alla scoperta dei migliori siti per comprare follower TikTok attivi e di qualità. Scopriamo come aumentare i propri follower facilmente!

TikTok è ora uno dei social network più popolari in Italia, con diversi milioni di follower, è ora una piattaforma leader su cui non è mai stato così interessante lanciare i propri contenuti. Alcuni influencer e marchi lo hanno capito e sanno molto bene che sarà difficile distinguersi al 100% in modo naturale, ed è meglio comprare follower TikTok per avere un vantaggio sulla concorrenza. Vediamo se questo è redditizio e qual è il miglior sito per comprare follower TikTok.

Top 4 siti per comprare seguaci TikTok

Sosvisualizzazioni

Sosvisualizzazioni è un sito che, come suggerisce il nome, ti permetterà di incrementare il tuo video TikTok assicurandoti un gran numero di visualizzazioni (fino a 1 milione) e like.

Sosvisualizzazioni è un sito che non ha nulla da invidiare alla concorrenza. Per quanto riguarda i follower forniti, sono di qualità superiore, una buona parte di essi sono francesi/europei. Tutto questo lo rende un sito affidabile che è 1° nella nostra classifica.

Comprare-like.com

Comprare-like.com è uno dei migliori siti quando si tratta di comprare follower TikTok. Infatti con un sito onesto e un’esperienza di navigazione intuitiva e semplice, un servizio post-vendita francese lo rende uno dei siti più semplici, affidabili e seri. Inoltre, i follower forniti sono attivi e di alta qualità con una buona proporzione di account francesi ed europei, il che garantisce un aumento sicuro degli iscritti e senza alcun rischio, il che è molto apprezzabile quando si lancia su TikTok e lo si vuole fare nel modo migliore. Per tutte queste ragioni Achatlikes è 2° nella nostra classifica.

Galaxyfollower

Come tutti sappiamo PayPal è una soluzione di pagamento popolare quando si tratta di acquistare su Internet, ma a volte può essere complicato trovare siti che offrono servizi di qualità e che permettano di comprare follower tiktok con PayPal. Fortunatamente, c’è Galaxyfollower che offre un servizio di qualità eccezionale. Se hai bisogno di comprare follower TikTok con PayPal, questo è sicuramente il sito su cui rivolgerti.

Socialfollower.com

Su Socialfollower troverai tutta una serie di servizi che ti permetteranno di aumentare i tuoi video TikTok in termini di condivisioni, like, visualizzazioni e follower. Come avrai notato, questo è un sito belga. Per fortuna il servizio è francese. L’abbiamo selezionato per includerlo nella nostra top 3 nonostante la maggior parte del nostro pubblico sia francese, perché offre il miglior servizio di acquisto di follower TikTok disponibile sul mercato. Come detto prima questo articolo si rivolge a un pubblico prevalentemente francese e quindi abbiamo preferito concentrarci al 100% sui siti francesi .

Come acquistare follower TikTok?

Per acquistare follower TikTok attivi e di qualità è essenziale seguire i seguenti passaggi:

Seleziona un sito affidabile

Seleziona il giusto numero followers da acquistare (può essere 1000, 5000 o anche 10000)

Paga i tuoi follower via PayPal o carta di credito

Aspetta l’arrivo dei tuoi follower

Quanto costa comprare follower TikTok?

Il prezzo dell’acquisto di follower TikTok attivi varia molto a seconda del sito che scegli e della qualità dei follower che ti verranno forniti. Tuttavia, per evitare spiacevoli sorprese, è preferibile utilizzare i seguenti ordini di prezzo:

100 follower TikTok: da 4 a 6€.

500 follower TikTok: da 7 a 13€.

1000 follower TikTok: da 16 a 24€.

2000 follower TikTok: da 32 a 50€.

5000 follower TikTok: da 69 a 99€.

10000 follower TikTok: da 129 a 179€.

È una buona idea comprare follower TikTok a buon mercato?

Un sacco di influencer che iniziano su TikTok scelgono di comprare follower tiktok a buon mercato, ma questa è una pessima idea soprattutto perché molti siti sono inaffidabili. Ti consigliamo di spendere un po’ di più e/o comprare meno follower, ma di scegliere un servizio di qualità. Lo stesso vale quando si sceglie di acquistare like TikTok, è sempre meglio spendere un po’ di più per ottenere un servizio che sia davvero all’altezza. In breve, comprare seguaci tiktok economici non è consigliato, soprattutto se vuoi diventare un influencer.

Quanti follower dovresti comprare: 1000 o 10000?

Questo dipenderà soprattutto dai tuoi obiettivi. Infatti, è chiaro che non otterrai gli stessi risultati se acquisti 1000 follower piuttosto che 10000.

La prima cosa da valutare è il tuo budget. Infatti, anche se l’acquisto follower è una strategia di marketing relativamente poco costosa, non è nemmeno gratuita e l’acquisto di 1000 o 10.000 follower può rappresentare un investimento significativo. Soprattutto quando si è agli inizi sulla piattaforma e non si è ancora ottenuto alcun contratto pubblicitario o sviluppato una strategia per monetizzare il proprio account.

È necessario comprare anche visualizzazioni, like e commenti oltre ai follower?

Certo che sì! L’acquisto di visualizzazioni, commenti e like ecc. permetterà al tuo account di crescere in modo naturale. Infatti, se si ottengono 5000 follower da un giorno all’altro, ma nessun like, visualizzazioni o condivisioni, allora non sembrerà naturale e potrebbe destare sospetti. Ecco perché è importante far crescere i tuoi follower, like, views ecc. in modo proporzionale.

Comprare follower TikTok è pericoloso per il tuo account?

Anche se l’acquisto di follower TikTok non è necessariamente una strategia molto popolare, in quanto non è vista da tutti come una strategia di fair play, è comunque legale (infatti nulla vieta l’acquisto di follower) ed efficace. Se scegli un sito affidabile come quelli che ti abbiamo elencato, non avrai problemi.

Come ottenere 1000 follower TikTok?

Questa è una domanda che si pongono molte persone alle prime armi su TikTok. Comunemente noto come la traversata del deserto, il periodo durante il quale il tuo account ha tra 0 e 1000 follower, è molto complicato da superare. Da un lato, poche persone, se non nessuno, vedono i video a cui hai dedicato ore per renderlo il più eccezionale possibile. D’altra parte, si lavora instancabilmente e a volte si spendono anche grandi somme di denaro per rendere ogni video più mozzafiato del precedente senza ricevere alcuna soddisfazione o retribuzione dalla piattaforma. Per far fronte a questo, ci sono naturalmente molte strategie che consistono nel pubblicare decine o addirittura centinaia di video TikTok al mese, al fine di raggiungere la soglia dei 1000 follower il più rapidamente possibile, ma questo richiede molto lavoro e perseveranza e i risultati non sempre si ottengono. Altrimenti, come la maggior parte degli influencer/business-man che si lanciano su TikTok, scegli di comprare 1000 follower per rendere il tuo canale più visibile e risparmiare tempo prezioso.

Comprare follower TikTok a buon mercato è redditizio?

Questo dipende da te! Infatti, se pensi che stai per comprare follower TikTok a buon mercato e che diventerai un influencer da un giorno all’altro ti sbagli. Dovrai pubblicare contenuti di qualità sempre più alta per competere con altri influencer. L’acquisto di follower dovrebbe essere visto come un trampolino di lancio per ottenere maggiore esposizione e lanciare una carriera o un marchio.