Migliori software per monitorare dipendenti con Windows | Maggio 2021

In questo articolo vedremo la top 10 dei migliori software per monitorare i dipendenti. Si tratta di software potenti, ma che molto spesso vanno in conflitto con il concetto di privacy ben tutelato dalla legge. Vediamo di fare chiarezza!

Datori di lavoro e responsabili devono controllare il lavoro dei dipendenti. Sarà anche uno sporco lavoro, ma qualcuno lo deve fare. Oggi il numero di lavori che si appoggia a dispositivi elettronici come PC, smartphone e tablet è in costante crescita. Da una parte questi dispositivi possono aumentare di molto la produttività, ma dall’altra possono essere motivo di distrazione. Molto spesso quindi emerge la necessità di monitorare i dipendenti durante il loro lavoro. Ma entro quali limiti si deve stare?

Ma è legale?

Al datore di lavoro è ovviamente concesso di monitorare i suoi dipendenti, ma seguendo alcune linee guida imposte dalla legge:

principio necessità , cioè il controllo deve risultare necessario ovvero indispensabile rispetto ad uno scopo determinato precedentemente ed avente il carattere dell’eccezionalità

principio della finalità che prevede che il controllo deve essere finalizzato a garantire la sicurezza o la continuità aziendale, o a prevenire e reprimere illeciti

principio di trasparenza che prevede che il datore di lavoro debba informare preventivamente i dipendenti sui limiti di utilizzo degli strumenti informativi, nonché sulle sanzioni previste in caso di violazione di tali limiti, e sui controlli implementati.

principio di proporzionalità prevede che il datore di lavoro deve adottare forme di controllo necessarie in relazione alla finalità perseguita e non sproporzionate

principio di sicurezza prevede che i dati raccolti devono essere protetti in modo adeguato

Inoltre Garante per la privacy ha sostenuto che “è illecito monitorare in modo sistematico la navigazione su internet dei lavoratori”, precisando che l’installazione di un software che traccia sistematicamente l’attività online dei dipendenti viola lo Statuto dei lavoratori. Quindi è sicuramente possibile bloccare alcuni siti web o applicazione, monitorare l’utilizzo di alcune app oppure verificare le mail che vengono inviate – ovviamente se partono dalla casella aziendale. Tuttavia non è possibile farlo senza il consenso del dipendente che deve essere informato.

Spyrix Employee Monitoring | Migliori software per monitorare dipendenti

Spyrix Employee Monitoring è una applicazione disponibile sia per Windows che per Mac che permette facilmente di calcolare i periodi di inattività dei dipendenti. Tutti dati sono comodamente visualizzabili tramite dei grafici e grazie ai profili associabili ai singoli dipendenti si può monitorare selettivamente la loro attività. Dato che si tratta di un software cloud-based, tutti i dati sono accessibili da qualsiasi dispositivo con accesso ad Internet. Ci sono anche funzioni più invasive come la registrazione dello schermo, il logging della tastiera e il monitoraggio della webcam quando viene utilizzata. Abbiamo poi la possibilità di salvare la cronologia dei siti visitati, attività sui social network e sui software di messaggistica, controllo della stampante e tanto altro.

CleverControl | Migliori software per monitorare dipendenti

Anche CleverControl è compatibile sia con Windows e che con Mac. L’applicazione permette di monitorare l’uso di internet registrando le visite ai siti web fatte durante l’orario di lavoro. Ma si potrà anche registrare lo schermo e la tastiera per avere traccia dell’attività dei propri dipendenti. Si potranno controllare anche le applicazioni utilizzate, in particolare i social. Inoltre è possibile scattare delle foto con la webcam per accertarsi che i dipendenti siano alla loro postazione durante l’orario di lavoro. Tutti i dati sono registrati in cloud e quindi accessibili in qualsiasi momento e da qualsiasi terminale. Si potranno gestire fino a 500 dipendenti insieme.

Actual Keylogger | Migliori software per monitorare dipendenti

Questo software è un po’ più spartano, ma molto potente. Si possono monitorare le applicazione in esecuzione e anche quelle già chiuse e ovviamente tutti i tasti premuti. Ma anche stampe, contenuti copiati ed incollati e qualsiasi connessione Internet effettuata e tutti i siti Web visitati. Si possono produrre report in formato txt e html, oltre a programmare screenshot periodici. Actual Keylogger ha alcune funzionalità peculiari come la sensibilità al CAPS LOCK oppure la possibilità di filtrare i dati da loggare. Inoltre ha una comoda funzionalità che permette di stampare nei file di log solo le lettere e non i caratteri invisibili, come lo spazio o l’invio.

Teramind | Migliori software per monitorare dipendenti

Il principale proposito di Teramind è quello di monitorare la produttività dei dipendenti. Il software raccoglierà i dati sulle attività svolte dell’utente tra cui le app aperte, i siti web visitati e i programmi usati con relativi tempi di utilizzo. Sarà anche possibile visionare live quali programmi sono in esecuzione sul PC del dipendente. Il programma è facilmente personalizzabili in modo da non risultare troppo invasivo, ma comunque efficacie.

Hubstaff | Migliori software per monitorare dipendenti

Hubstaff è una programma completo per la gestione dei dipendenti. Da una parte abbiamo una serie di strumenti per controllare l’attività dei dipendenti ad esempio si potranno tracciare le app aperte e il tempo di utilizzo. Può essere utilizzato anche su dispositivi mobili e sui PC offline. Dall’altra parte abbiamo un sistema che permette di gestire gli stipendi e l’assegnazione di compiti e progetti ai dipendenti. In pratica si tratta di un software aziendale completo per aumentare la produttività e ridurre il lavoro di organizzazione.

ActivTrak | Migliori software per monitorare dipendenti

Si tratta di un software molto potente che non solo permette di raccogliere i dati sulle attività e monitorare i dipendenti, ma permette anche di analizzare questi dati in modo da rilevare facilmente chi si impegna davvero e chi invece è un po’ più scansa fatiche. Si potranno infatti monitorare tutti i programmi utilizzati e i siti web visitati. Questi dati vengono poi corredati delle informazioni temporali ed elaborati per fornire un’analisi del comportamento dei lavoratori, aiutando i responsabili a far fruttare al meglio i loro team. Per evitare l’uso improprio dei dispositivi si possono aggiungere dei siti web ad una blacklisti per bloccarne l’accesso. ActivTrak è disponibile sia per Windows che per macOS.

Monitask | Migliori software per monitorare dipendenti

Si tratta di un applicazione molto utile. Il lavoratore avviano l’applicazione e questa prende degli screenshot casuali o a intervalli predefiniti per monitorare l’attività. Il report poi può essere consultato online in un secondo momento per verificare il lavoro dei dipendenti. Si possono anche visionare le app utilizzare e il tempo di utilizzo. Inoltre si possono tracciare i siti visitati. Scaduto l’orario di lavoro il programma termina automaticamente di registrare le informazioni.

Kickidler | Migliori software per monitorare dipendenti

Si tratta di un programma per monitorare in tempo reale (e non) i programmi utilizzati e il tempo speso per ciascuno di essi. Si potranno anche registrare gli schermi, le notifiche che si ricevono e i tasti. Si potrà anche prendere il controllo remoto del computer dove il software è installato. Troviamo poi una serie di strumenti per utilizzare questi dati per monitorare la produttività dei dipendenti.

AeroAdmin | Migliori software per monitorare dipendenti

AeroAdmin è un software che non richiede installazione. È sufficiente avviare AeroAdmin sul PC dell’amministratore (il PC da cui si stabilisce connessione) e sul PC cliente (il PC con il quale stabilire connessione). Dopo l’avvio, il programma è pronto per essere utilizzato.

Refog | Migliori software per monitorare dipendenti

I prodotti Refog sono progettati per essere utilizzati su desktop Windows e connessi in rete (Refog Employee Monitor), mentre Refog Terminal Monitor è progettato per il monitoraggio dei client dei server terminali. Tutte le attività dell’utente sono consultabili centralmente da una comoda interfaccia amministrativa. Il software mette a disposizione filtri e funzionalità di ricerca flessibili. Tutte le informazioni raccolte vengono memorizzate localmente e crittografate in modo sicuro.

Conclusioni

Insomma ci sono tantissime soluzioni valide per monitorare i dipendenti tramite software dedicati. La cosa importante è non essere troppo invasivi ed utilizzare questi strumenti nei limiti del monitoraggio della produttività, senza stressare eccessivamente i dipendenti perché si rischia di ottenere l’effetto opposto! A volte la fiducia reciproca e la stima sono gli strumenti più potenti a vostra disposizione per ottenere il massimo dai vostri lavoratori. Dalla sezione software è tutto, continuate a seguirci!