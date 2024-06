Vivo Watch GT: arriva il nuovo smartwatch con eSIM

Vivo Watch GT è il nuovo smartwatch dell’azienda cinese con eSIM, display rettangolare da 1.85″ AMOLED e batteria da 505 mAh

Vivo ha presentato un nuovo dispositivo indossabile: vivo Watch GT. Si tratta del primo smartwatch di vivo con un display rettangolare, che segna un cambio di rotta rispetto ai modelli precedenti.

Vivo Watch GT: caratteristiche

Esteticamente, vivo Watch GT punta su un design elegante e minimalista. Il display AMOLED da 1.85 pollici è circondato da vetro curvo 2.5D su tutti i lati, offrendo un’esperienza visiva immersiva. La cassa è realizzata in lega di alluminio per garantire leggerezza e resistenza, mentre il retro ospita i sensori per il monitoraggio della frequenza cardiaca e dell’ossigeno nel sangue (SpO2).

vivo Watch GT integra una batteria da 505 mAh, che purtroppo non supporta la ricarica wireless. La ricarica avviene tramite un caricatore dedicato con due pin magnetici. L’autonomia dichiarata è di ben 9 giorni in modalità risparmio energetico con eSIM attiva, mentre l’uso standard dovrebbe garantire circa 3 giorni. Disabilitando l’eSIM, l’autonomia può essere estesa fino a 21 giorni in modalità risparmio e 10 giorni con utilizzo standard – un aumento del 2,5 volte.

Software

Il sistema operativo proprietario di vivo Watch GT si chiama BlueOS ed è basato sull’intelligenza artificiale. Tra le funzionalità smart troviamo la possibilità di prendere note vocali, che verranno poi sincronizzate con l’app Note del tuo smartphone. BlueOS può inoltre visualizzare sul quadrante notifiche, promemoria, biglietti e aggiornamenti in arrivo, facilitando la consultazione rapida delle informazioni importanti. Purtroppo, vivo non ha ancora rivelato quale chipset alimenti il suo nuovo smartwatch.

Conclusioni

Lo smartwatch è leggero, con un peso di soli 33 grammi senza cinturino, ed è disponibile in due colorazioni: Nero e Bianco. Entrambi i modelli sono compatibili con tutti i cinturini standard da 20 mm, con la versione Nera che include un cinturino in gomma e la versione Bianca un cinturino in pelle.

Le vendite di vivo Watch GT inizieranno il 14 giugno. Il prezzo di partenza è di 799 Yuan (circa 110€) per la versione Nera e di 899 Yuan (circa 115€) per la versione Bianca.