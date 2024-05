God of War Ragnarok: il port per PC richiede un account PSN

Siamo alle solite, Sony: il port di God of War Ragnarok su PC richiederà un account PSN, come chiarito dal post sul blog di PlayStation

Avremmo preferito mantenere la positività dopo aver potuto finalmente confermare l’arrivo di God of War Ragnarok su PC, ma a quanto pare la necessità di un account PSN aveva altri piani. La triste conferma viene sia dal blog ufficiale di Sony che dalla pagina Steam del gioco, oltre a campeggiare fieramente nella dichiarazione all’inizio dello State of Play. La conferma della linea dura è del tutto inequivocabile: “I giochi Sony Interactive Entertainment su PC richiedono un profilo PlayStation Network.” Ricordiamo che l’ultima avventura di Kratos e Atreus rimane strettamente single-player, negando alla questione un contesto più consono. Mentre il requisito non rappresenta un problema per noi italiani, infatti, il gioco non sarà fruibile negli oltre 170 stati dove è solo Steam ad essere disponibile.

La convivenza forzata di PSN e PC prosegue con God of War Ragnarok

God of War Ragnarok and Until Dawn Will Require a PSN Account on PC https://t.co/Yxp4GL2of1 pic.twitter.com/DcpU7xBuu5 — GamingBolt (@GamingBoltTweet) May 31, 2024

La necessità dogmatica di un account PSN per i port su PC è una patata bollente con cui Sony ha dovuto avere a che fare nelle ultime settimane anche al di fuori di God of War Ragnarok. Il primo esempio della controversia è stato Helldivers 2, che richiedeva a sua volta l’account al lancio per poi rimuovere la clausola in seguito al successo e ai problemi comportati dalla burocrazia nel pieno di un boom di giocatori. L’obbligo di sfruttare un account è stato in seguito scartato in toto, ma non prima della tacita rimozione del gioco nei 177 stati dove PlayStation Network non è disponibile. Il risultante review bombing ammonta ad oltre 100.000 recensioni negative su Steam in meno di 48 ore. Il caso di Ghost of Tsushima non si è rivelato particolarmente diverso.

Ora sta a voi dirci la vostra: secondo voi Sony darà priorità agli account o al rischio di pirateria nelle nazioni prive di PSN?