OnePlus Nord 4 in arrivo a luglio? Spunta un nuovo rumor

Un nuovo rumor suggerisce che il successore del Nord 3, OnePlus Nord 4, potrebbe essere presentato a metà luglio

Sembra che OnePlus stia preparando l’arrivo del tanto atteso successore del Nord 3. Un nuovo rumor, infatti, suggerisce che il Nord 4 potrebbe essere presentato ufficialmente entro la terza settimana di luglio, orientativamente tra il 15 e il 21. Se confermata, questa indiscrezione posizionerebbe il lancio del Nord 4 a quasi un anno esatto di distanza dal suo predecessore.

OnePlus Nord 4: il rumor

Stando alle indiscrezioni, il Nord 4 potrebbe non essere un dispositivo completamente nuovo, bensì una riedizione con brand diverso di un altro smartphone già uscito sul mercato. Nello specifico, si vocifera che OnePlus abbia scelto l’Ace 3V, presentato in Cina lo scorso marzo, come base per il suo nuovo Nord 4.

Questa eventualità è tutt’altro che improbabile. OnePlus ha infatti già utilizzato la strategia del rebranding in passato con successo. Se tale scelta venisse confermata, allora potremmo aspettarci un Nord 4 equipaggiato con il processore Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3, il SoC della serie 7 più performante mai prodotto dall’azienda americana.

Altre caratteristiche

Lo Snapdragon 7+ Gen 3 dovrebbe essere accompagnato da un display AMOLED da 6.74 pollici con risoluzione 1240×2772, refresh rate a 120Hz e picco di luminosità di ben 2.150 nit. Sul fronte della memoria, si parla di configurazioni con 12GB o 16GB di RAM abbinate a 256GB o 512GB di storage interno.

Lato fotocamera, il presunto Nord 4 potrebbe sfoggiare una tripla lente posteriore composta da un sensore principale da 50MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), un sensore ultra grandangolare da 8MP e, per i selfie, una fotocamera frontale da 16MP. A completare il quadro troviamo una capiente batteria da 5.500mAh che dovrebbe garantire un’ottima autonomia.

Infine, come da tradizione per gli smartphone OnePlus di ultima generazione, il Nord 4 dovrebbe uscire dalla scatola con Android 14 personalizzato con l’interfaccia OxygenOS 14. Non resta che attendere le prossime settimane per scoprire se questo rumor troverà riscontro nella realtà e se davvero vedremo il Nord 4 presentarsi a luglio.

Cosa ne pensate del nuovo smartphone top di gamma OnePlus? Fateci sapere la vostra opinione nella sezione commenti, vi invito poi a seguire la nostra sezione mobile per non perdere nessuna novità.