Inside Out: in arrivo la serie tv spin-off dell’originale Pixar

In attesa del debutto al cinema del sequel arrivano importanti novità sul futuro di Inside Out, compresa una serie tv

A meno di tre settimane dall’arrivo di Inside Out 2 nei cinema, arrivano importanti aggiornamenti sul futuro dell’amato franchise Pixar. Secondo quanto emerso nelle ultime ore, le vivaci emozioni di Riley Andersen si apprestano a diventare protagoniste di una serie tv per Disney+. A dare la notizia è stato Jim Morris, presidente di Pixar, il quale ha confermato come lo studio abbia messo in produzione una serie d’animazione spin-off con l’intenzione di distribuirla in streaming nel corso del 2025.

Secondo quanto emerso, la serie sarà intitolata Dream Production e sarà ambientata nell’omonimo studio cinematografico visto nel primo film del 2015. Come ricorderete, in Inside Out il set dello studio – denominato nel doppiaggio italiano come “Cineproduzione Sogni” – faceva da sfondo ai tentativi di Gioia, Tristezza e Bing Bong di svegliare Riley provocandole un incubo.

La serie tv di Inside Out sta per partire

Intanto manca sempre meno all’arrivo al cinema di Inside Out 2, in cui Riley, ora adolescente, oltre alle emozioni Gioia, Tristezza, Rabbia, Paura e Disgusto, sta per conoscere Ansia! E sembra proprio che questa non sarà sola… Il film in uscita è stato diretto da Kelsey Mann, subentrato in cabina di regia a Pete Docter che aveva diretto il fortunato film precedente. La sceneggiatura è stata firmata da Meg LeFauve, mentre Mark Nielsen è il produttore designato.

L’adattamento italiano potrà contare su un cast vocale composto da Stella Musy, Paolo Marchese, Melina Martello, Daniele Giuliani e Veronica Puccio di ritorno nei panni di Gioia, Rabbia, Tristezza, Paura e Disgusto. Tra le new entry vi sono invece Pilar Fogliati per Ansia, Marta Filippi per Invidia, Federico Cesari per Imbarazzo, e Deva Cassel – figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel – che presta la sua voce a Ennui. Sarà inoltre presente Stash dei The Kolors come voce di Lance Slashblade, eroe di un videogioco per il quale Riley ha una cotta. Il film uscirà il 19 giugno 2024.

