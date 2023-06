PC Gaming Show: recap di tutti gli annunci

Ieri sera si è tenuto il PC Gaming Show e in questo articolo potrete trovare tutti gli annunci e i trailer mostrati durante l’evento

Ieri sera si è tenuto il PC Gaming Show, la grande conferenza dedicata a tutti i nuovi titoli in arrivo su PC. Durante la conferenza abbiamo assistito all’annuncio di un gran numero di giochi completamente nuovi, ma abbiamo avuto modo anche di rivederne alcuni già noti da diverso tempo. Se non avete avuto modo di guardare il PC Gaming Show in diretta e volete recuperare le novità più importanti, potrete trovare tutti gli annunci e i trailer mostrati durante l’evento.

Frostpunk 2 | PC Gaming Show: tutti gli annunci

Il PC Gaming Show si è aperto col botto dato che per prima cosa è stato mostrato un nuovo trailer di Frosptunk 2. Questo attesissimo gestionale è stato annunciato già da un po’ di tempo e purtroppo il materiale mostrato durante l’evento non conteneva neanche uno stralcio di gameplay. Per fortuna però almeno ora possiamo avere un’idea di quando potremo avere tra le mani il titolo, dato che è stato svelato che sarà pubblicato nel corso del 2024.

Teardown | PC Gaming Show: tutti gli annunci

Teardown è un titolo voxel in cui i giocatori hanno la possibilità di distruggere liberamente ogni singolo elemento dello scenario. Il titolo è disponibile già da diverso tempo, ma ieri sera è stato mostrato un trailer che annuncia l’arrivo di una modalità creativa. La creative mode sarà disponibile dal 15 giugno e permetterà ai giocatori di creare qualsivoglia struttura desiderino (per poi farla saltare in aria in mille pezzi).

Nivalis | PC Gaming Show: tutti gli annunci

Nivalis è un nuovo gioco in sviluppo da parte di IonLands e 505 Games. Questo titolo è una sorta di simulatore di vita ambientato in una città cyberpunk situata tra il mare e il cielo. In Nivalis avrete la possibilità di gestire il vostro noodle bar, andare a pesca, interagire con la gente e semplicemente vivere la vostra vita come preferite. Per il momento non è ancora stata annunciata una data d’uscita precisa per questo gioco, ma sappiamo che arriverà nel corso del 2024.

Jumplight Odyssey | PC Gaming Show: tutti gli annunci

Se siete degli amanti delle battaglie spaziali allora di sicuro sarete interessati in Jumplight Odyssey. In questo gioco vestirete i panni del capitano di una nave spaziale in fuga da dei pericolosi inseguitori. Nel titolo dovrete affrontare i vostri avversari a muso duro ma avrete anche il compito di gestire ogni singolo aspetto della vostra astronave, incluso l’equipaggio al suo interno. Per il momento non è stato svelato un periodo d’uscita per il gioco, ma almeno sappiamo che il 19 giugno sarà rilasciata una demo gratuita su Steam.

Road to Vostok | PC Gaming Show: tutti gli annunci

Road to Vostok è un FPS survival per giocatore singolo ambientato in una zona di confine post-apocalittica. Il titolo sembra essere caratterizzato da un grande livello di realismo e da una difficoltà molto elevata. Per il momento non sappiamo quando il gioco sarà disponibile ma già da ora è possibile provarlo grazie alla demo gratuita presente su Steam.

Ebenezer and the Invisible World | PC Gaming Show: tutti gli annunci

Ebenezer and the Invisible World è un metroidvania che si contraddistingue grazie al suo setting davvero molto particolare. Il gioco infatti sembra riprendere l’atmosfera e gli elementi tipici di Canto di Natale, applicandola però ad un gioco action ricco di combattimenti. Se anche voi volete dare un’occhiata al titolo, in calce qui sotto potrete trovare il trailer ufficiale:

Warhaven | PC Gaming Show: tutti gli annunci

Warhaven è un titolo PVP fantasy in cui due team da 16 giocatori si daranno battaglia in accesissimi scontri di varia natura. Il titolo sarà disponibile nell’autunno del 2023, ma per fortuna sembra che presto sarà già possibile provarlo. Durante lo Steam next-fest che va dal 19 al 26 giugno sarà infatti disponibile una demo gratuita aperta a tutti.

D.O.R.F. | PC Gaming Show: tutti gli annunci

Se siete amanti degli RTS e seguite il genere sin dagli albori di sicuro adorerete D.O.R.F.. Questo titolo è uno strategico in tempo reale dallo stile retrò che vi permetterà di costruire i vostri avamposti e intraprendere distruttive battaglie su larga scala. Se siete interessati al gioco qui sotto potrete trovare il nuovo trailer mostrato durante l’evento.

Saleblazers | PC Gaming Show: tutti gli annunci

La gestione di un negozio in un mondo fantasy ormai è una tematica molto comune e Saleblazers si basa proprio su di essa. In questo survival open world cooperativo voi e altri sette giocatori potrete esplorare una misteriosa isola fantasy per accumulare oggetti utili da rivendere nel vostro negozio successivamente. Il titolo sarà disponibile in accesso anticipato su Steam a partire dal 29 settembre.

Eternights | PC Gaming Show: tutti gli annunci

Eternights è un action JRPG in stile anime che sarà disponibile per PC, PS4 e PS5 dal 21 settembre. In questo titolo dovrete cercare cercare di salvare il mondo nel bel mezzo di una misteriosa apocalisse portando allo stesso tempo avanti delle relazioni con bellissime ragazze. La data d’uscita del gioco non è lontana, ma a quanto pare sarà anche possibile provarlo grazie ad una demo disponibile dal 19 giugno su Steam.

Pax Dei | PC Gaming Show: tutti gli annunci

Pax Dei è un vastissimo MMO sandbox in sviluppo da parte di Mainframe Industries ed ambientato durante un’era medioevale fantasy. Il titolo era già stato annunciato diverso tempo fa, ma durante il PC Gaming show abbiamo avuto modo di osservarlo più nel dettaglio grazie ad una lunga presentazione di 20 minuti. Se anche voi volete dare un’occhiata al gioco, in calce qui sotto potrete trovare un estratto della conferenza dedicato a Pax Dei.

Path of Exile 2 | PC Gaming Show: tutti gli annunci

Path of Exile 2 si era già mostrato durante il Summer Game Fest ma a quanto pare ha deciso di comparire anche durante il PC Gaming Show. Purtroppo questa volta ha deciso di rilasciare solamente un breve teaser trailer, ma almeno sappiamo già quando potremo saperne di più. Il 28 luglio infatti si terrà un grande evento interamente dedicato a Path of Exile 2.

Ferocious | PC Gaming Show: tutti gli annunci

Ferocious è uno sparatutto in prima persona ambientato su di una misteriosa isola rimasta all’età della pietra. In questo luogo dimenticato dal mondo dovrete affrontare creature preistoriche come dinosauri, insetti giganti e pericolosi crostacei. Il titolo ricorda molto giochi come King Kong e Turok e di sicuro saprà cogliere l’interesse dei giocatori più nostalgici.

Islands of Insight | PC Gaming Show: tutti gli annunci

Se siete degli amanti dei puzzle game allora di sicuro non potete ignorare Islands of Insight. In questo titolo dovrete collaborare con altri giocatori per esplorare una misteriosa isola fantasy e risolvere un gran numero di enigmi tanto complicati quanto affascinanti.

Lords of the Fallen | PC Gaming Show: tutti gli annunci

Dopo una lunga attesa il sequel del soulslike originale torna a mostrarsi nuovamente. Il nuovo gameplay trailer infatti per quanto breve ci ha permesso di assistere a diverse sequenze di combattimento e osservare meglio alcune delle suggestive ambientazioni che caratterizzano Lords of the Fallen.

Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin | PC Gaming Show: tutti gli annunci

Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin è un nuovo RTS ambientato nell’universo di Warhammer fantasy. Il titolo si è mostrato con delle nuove sequenze di gameplay e finalmente sappiamo quando avremo la possibilità di provarlo con mano. Dal 7 al 10 luglio infatti su Stam sarà disponibile un’open beta aperta a tutti i giocatori interessati.

Citizen Sleeper 2: Starward Vector | PC Gaming Show: tutti gli annunci

Citizen Sleeper è un gioco di ruolo narrativo in cui i giocatori vestono i panni di un lavoratore in fuga dalla corporate che lo possedeva. Questo titolo è stato apprezzato davvero tantissimo sia dai giocatori che dalla critica e di conseguenza è normale che tutti siano stati entusiasti dell’annuncio di Citizen Sleeper 2: Starward Vector. Per il momento non si sa ancora molto di questo seguito, ma almeno abbiamo avuto modo di osservare uno splendido trailer animato che ci ha permesso di capire almeno di cosa tratterà.

Dread Pilots | PC Gaming Show: tutti gli annunci

Klei Entertainment è una software house che ha dato i natali a titoli del calibro di Don’t Starve e Invisible Inc., quindi è naturale che l’annuncio del loro nuovo gioco sia stato accolto in maniera molto positiva. La nuova fatica della compagnia di Vancouver si chiama Dread Pilots e sembra essere un gioco di sopravvivenza ambientato nello spazio aperto. Il titolo si è mostrato con uno splendido trailer che univa le animazioni tipiche di Klei a diverse sequenze di gameplay.

Undead Inc. | PC Gaming Show: tutti gli annunci

Finalmente sembra che gli amanti dei giochi di zombi e dei gestionali saranno in grado di trovare un punto d’incontro grazie a Undead Inc.. Questo titolo è un manageriale in cui i giocatori avranno il compito di gestire una grande azienda farmaceutica specializzata nella creazione di non morti di vario tipo. Purtroppo non è stata mostrata alcuna sequenza di gameplay, ma almeno il trailer animato ci ha permesso di farci un’idea sul mood.

Altered Alma | PC Gaming Show: tutti gli annunci

Altered Alma è un nuovo metroidvania spaziale ambientato in una versione cyberpunk di Barcellona. Il titolo ovviamente avrà tutti gli elementi tipici del suo genere, ma li mescolerà anche ad aspetti caratteristici dei giochi di ruolo e dei dating sim. Se siete interessati a vederlo in azione qui sotto potrete trovare lo splendido reveal trailer che mischia sequenze di gameplay ad animazione 2D.

Invector: Rhythm Galaxy | PC Gaming Show: tutti gli annunci

Invector: Rythm Galaxy è un nuovo rhythm game in cui controllerete un’astronave che viaggia nello spazio a ritmo di musica. Il gioco sembra avere diverse canzoni molto famose al suo interno e sarà rilasciato su PC il 14 luglio, ma a quanto pare in seguito arriverà anche su console.

The Invincible | PC Gaming Show: tutti gli annunci

The Invincible è una nuova avventura sci-fi ambientata nell’universo di Stainslaw Lem. Il titolo era già stato annunciato da diverso tempo ma durante il PC Gaming Show è stato mostrato un nuovo trailer dedicato a Yasna, la protagonista del gioco.

Pathfinder: Gallowspier Survivors | PC Gaming Show: tutti gli annunci

Di sicuro molti di voi conosceranno già il franchise di Pathfinder, ma probabilmente nessuno si aspettava di vedere un gioco del genere associato a quel brand. Pathfinder: Gallowspier Survivors è un titolo action che segue lo stile tipico dei giochi alla Vampire Survivors e vedrà il vostro personaggio cercare di sopravvivere il più a lungo possibile contro infinite ondate di nemici.

Diesel Legacy: The Brazen Age | PC Gaming Show: tutti gli annunci

Diesel Legacy: The Brazen Age è un nuovo picchiaduro in 2D sviluppato da Modus Game. Il titolo si caratterizza per uno stile artistico dieselpunk e per la particolare presenza di scontri 2VS2 all’interno di arene divise in tre strati su cui è possibile spostarsi. Per il momento non si sa nulla di un potenziale periodo d’uscita, ma volendo al momento è possibile provare il gioco gratuitamente grazie all’open beta presente su Steam.

Parcel Corps | PC Gaming Show: tutti gli annunci

Parcel Corps è un divertente gioco di guida in cui dovrete impersonare un driver intento ad effettuare delle consegne a bordo della sua bicicletta. Il vostro obiettivo sarà quello di arrivare a destinazione il più in fretta possibile e per farlo dovrete sfruttare al massimo tutte le vostre abilità nel parkour.

30XX | PC Gaming Show: tutti gli annunci

Di sicuro tutti i fan di Megaman saranno stati felicissimi di vedere il nuovo trailer di 30XX. Questo titolo è il sequel diretto di 20XX e, proprio come il suo predecessore, prende abbondante ispirazione dall’iconico platform targato Capcom. Il nuovo trailer ci ha permesso di vedere il gioco in azione e inoltre ha rivelato ufficialmente la data d’uscita del titolo e cioè il 9 agosto.

Chimera | PC Gaming Show: tutti gli annunci

Chimera è un gioco open world in cui voi e fino ad altri tre giocatori dovrete costruire delle basi fortificate per resistere agli attacchi delle creature aliene che abitano il pianeta. Questo titolo combina aspetti come la raccolta e la raffinazioni di risorse alla costruzione di strutture e ad un sistema di combattimento avanzato e potrebbe offrire davvero molte possibilità ai giocatori.

Shadow Gambit: The Cursed Crew | PC Gaming Show: tutti gli annunci

Se conoscete già i giochi di Mimimi Games allora di sicuro Shadow Gambit: The Cursed Crew non vi sorprenderà. Questo titolo stealth mette i giocatori al comando di una ciurma di pirati non morti che solcano i mari in cerca di tesori da donare al loro capitano. Il titolo era stato già annunciato da diverso tempo ma ora finalmente sappiamo che sarà disponibile in tutto il mondo a partire dal 17 agosto.

Exo Rally Championship | PC Gaming Show: tutti gli annunci

Exo Rally Championship è un titolo molto particolare in cui dovrete pilotare delle macchine da corsa su dei pianeti alieni molto diversi tra loro. Questo gioco è sicuramente adatto a tutti gli amanti dei rally, ma potrebbe anche risultare interessante per chi semplicemente è affascinato dal suo setting spaziale.

Stormgate | PC Gaming Show: tutti gli annunci

Dopo una lunga attesa finalmente abbiamo avuto modo di vedere un primo gameplay di Stormgate. Questo titolo è un RTS sviluppato da Frost Giant Studios, il team di sviluppo composto da diversi individui che hanno lavorato anche al primo Starcraft. Purtroppo nel trailer non sono state svelate informazioni su un possibile periodo d’uscita, ma almeno abbiamo avuto modo di vedere il gioco in azione grazie a delle lunghe sequenze di gameplay.

Baldur’s Gate 3 | PC Gaming Show: tutti gli annunci

Ovviamente durante la presentazione non poteva mancare anche Baldur’s Gate 3. Questo grande RPG è già disponibile in accesso anticipato da un bel po’ di tempo ma il 31 agosto sarà finalmente rilasciata la sua versione definitiva. In vista di questo grande traguardo gli sviluppatori hanno rilasciato un nuovo diario di sviluppo dedicato proprio alla città di Baldur’s Gate.

Macabre | PC Gaming Show: tutti gli annunci

Macabre è un gioco horror stealth coperativo in cui un gruppo di 4 giocatori dovrà attraversare diverse timeline e sopravvivere agli orrori che vi si nascondono. Il titolo si baserà principalmente sulla furtività, ma sembra avere anche elementi come il crafting e la gestione delle risorse. Per il momento non è stato annunciato un periodo d’uscita ma sembra che molto presto sarà rilasciata una demo.

Nova Roma | PC Gaming Show: tutti gli annunci

Nova Roma è un city builder in cui dovrete costruire una splendida città dell’antica Roma. Per far fiorire la vostra città dovrete impegnarvi a fondo e trovare un modo per sfruttare le risorse naturali nella maniera migliore possibile. Il titolo è in sviluppo da parte di Lion Shield e sarà pubblicato da Hooded Horse, ma per il momento non sappiamo ancora per che periodo è prevista l’uscita.

Last Train Home | PC Gaming Show: tutti gli annunci

Last Train Home è un particolare ibrido tra gioco di sopravvivenza e strategico in viluppo da parte di Ashborne Games e THQ Nordic. Il titolo è ambientato nel mezzo della guerra civile russa e vi affiderà il compito di proteggere un treno fortificato mentre cercate di far ritornare un gruppo di soldati a casa sani e salvi.

F1 Manager 2023 | PC Gaming Show: tutti gli annunci

Se amate i gestionali e le corse automobilistiche sicuramente sarete interessati al nuovo trailer di F1 Manager 2023. In questo titolo dovrete gestire la vostra squadra di F1 gestendo ogni singolo aspetto delle auto. Il titolo sarà disponibile dal 31 luglio e in occasione del PC Gaming Show è stato mostrato un nuovo trailer dedicato alla modalità scenario.

Breathedge 2 | PC Gaming Show: tutti gli annunci

Breathedge 2 è il sequel dell’omonimo survival game spaziale sviluppato da Red Ruins Softworks e pubblicato da HyperTrain Digital. In questo titolo dovrete costruire strutture, gestire la vostra astronave, affrontare pericoli e soprattutto sopravvivere in un universo fantascientifico estremamente ostile.

Sand | PC Gaming Show: tutti gli annunci

Sand è un gioco open world PVPVE sviluppato dalla software house Ucraina Hologryph. In questo titolo dovrete conquistare un vasto deserto sul pianeta Sophie, un luogo precedentemente sotto il controllo dell’impero austro-ungarico che ora sembra essere colmo di anomalie a monumenti abbandonati.

Dune: Awakening | PC Gaming Show: tutti gli annunci

Per finire abbiamo finalmente potuto vedere in azione il nuovissimo Dune: Awakening. Questo survival MMO è basato sull’iconica serie di libri scritti da Frank Herbert e grazie alla nuova lunga sequenza di gameplay mostrata durante il PC Gaming Show finalmente possiamo avere un’idea più chiara delle sfide che ci attendono su Arakkis.

Questo è tutto per il PC Gaming Show!

Qui si conclude il nostro articolo dedicato agli annunci più importanti del PC Gaming Show. Adesso che avete dato un’occhiata ai tanti giochi mostrati durante l’evento vi consigliamo di fare un salto su Steam, dove molto presto avrete modo di provare alcune demo in anteprima.

Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci qui su tuttotek.it. Inoltre, in caso vogliate acquistare qualche gioco a un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante offerte presenti su Kinguin.