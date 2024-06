Bridgerton: 10 curiosità sulla serie che probabilmente non sapete

Bridgerton è finalmente tornata sul piccolo schermo, la prima parte della terza stagione della serie è online. In attesa della seconda parte andiamo a svelare qualche curiosità su Bridgerton che non tutti conoscono

Dal 16 maggio Netflix ha rilasciato i primi quattro episodi della terza stagione di Bridgerton. Mentre le prime due stagioni hanno ricalcato la struttura dei romanzi riportando rispettivamente le storie di Daphne e di Anthony, per la terza stagione si è deciso di spostare il focus dell’azione, non su Benedict il secondogenito dei Bridgerton, bensì su Colin. Sembra che gli sceneggiatori della serie abbiano ritenuto che l’amicizia tra Penelope alias Lady Whistledown ed il terzo fratello Bridgerton sia ormai endgame e che quindi necessiti di una svolta. Ovviamente ciò porterà dei cambiamenti alla linea cronologica degli eventi, ma confidiamo che Shonda e il suo team li sappiano gestire al meglio. Nel frattempo godiamoci qualche curiosità sulla serie.

ALERT! L’articolo contiene spoiler sulle prime due stagioni e sugli episodi già usciti della terza stagione!

1- Jonathan Bailey si era presentato ai provini per la parte del Duca di Hastings

Jonathan Bailey, che conosciamo tutti come il maggiore dei fratelli Bridgerton, aveva inizialmente sostenuto il provino per la parte del duca di Hastings. Ma il creatore e showrunner Chris Van Dusen intuì che sarebbe stato perfetto nei panni di Anthony Bridgerton. E dobbiamo dire che effettivamente ha avuto ragione.

2- L’identità di Lady Whistledown non è sempre stata certa

L’identità di Lady Whistledown viene svelata alla fine della prima stagione, però gli autori hanno preso in considerazione diverse possibilità prima che la scelta definitiva ricadesse su Penelope. Sono state considerate come possibili Lady Whistledown anche Daphne, Lady Danbury, Eloise e Brimsley.

3-Nicola Coughlan non sapeva di essere Lady Whistledown

E, a proposito di Lady Wistledown, sembra che la sua interprete non aveva idea del segreto del suo personaggio finché non è stata confermata per la parte. Infatti, quando Nicola Coughlan si è presentata all’audizione, si era preparata in un paio di giorni, quindi non aveva avuto il tempo di leggere i libri, ma ha scoperto nella cosa in un forum online solo dopo aver ottenuto la parte.

4- La regina Elisabetta II ha interrotto le riprese di Bridgerton

Durante la prima stagione Daphne e Simon hanno avuto una scena in cui spiegano alla regina Carlotta le ragioni per cui dovrebbero sposarsi. La scena è stata girata a Lancaster House a Londra, ma il tempo concesso alle riprese di quella scena è stato veramente pochissimo poiché la regina Elisabetta II necessitava di quella location per un suo evento!

5- Il pianoforte dei Bridgerton è originale

Il pianoforte che Francesca suona spesso nella casa dei Bridgerton è un esemplare originale del XVII secolo e necessitava di accordatura ogni qual volta doveva essere suonato.

6- Le farfalle come motivo ricorrente della stagione

Un motivo ricorrente di questa terza stagione sono le farfalle, che stanno a simboleggiare il percorso di crescita e di trasformazione di Penelope. Infatti, si possono notare farfalle in rilievo sul suo diario, nella grande scalinata di casa Featherington, sui costumi e nelle scenografie.

7- I colori

La scelta dei colori ha sempre giocato un ruolo fondamentale in Bridgerton. In questa stagione vediamo Colin che indossa un blu più profondo e deciso rispetto alle stagioni precedenti. Poi ci sono gli appartamenti di Anthony e Kate che riflettono la loro palette. Gli ambienti Featherington che mantengono le tonalità agrumate con sfumature acide. Penelope che si libera del giallo e del rosa per abbracciare delle sfumature verde e azzurro più in linea con la sua palette armocromatica, ancora una volta per sottolineare il suo percorso di crescita.

8- Francesca, la nuova Bridgerton in società

I costumi e le acconciature di Francesca Bridgerton rispecchiano molto quelli della sorella maggiore Daphne. Il team si è ispirato a modelli semplici e classici, oltre che a icone della moda come Grace Kelly e Audrey Hepburn.

9- La scena in carrozza

La famigerata scena della carrozza che ha fatto partire la ship tra Colin e Penelope è stata girata nell’arco di tre giorni, e ci sono state diverse riprese differenti in modo da permettere agli attori di interpretare la scena in molti modi diversi.

10- La parrucca della regina

Malgrado i copricapi in questa stagione appaiano sempre più destrutturati, la regina Carlotta non abbandona le sue incredibili parrucche super appariscenti. Infatti la sua parrucca Lago dei cigni, completa di cigni che nuotano ed alberi di ciliegio può contare su un motore funzionate ed ha dovuto essere collegata ad una batteria.

E voi conoscevate queste curiosità su Bridgerton? Fatecelo sapere in un commento! Per rimanere sempre aggiornati sul mondo del cinema e delle serie tv continuate a seguirci su tuttotek.it!

