Svelato il film in cui Giancarlo Esposito debutterà nel MCU

È stato svelato il titolo del film MCU nel quale debutterà Giancarlo Esposito: si tratta del prossimo progetto di Captain America, intitolato Brave New World

Giancarlo Esposito sta per debuttare nel MCU e a quanto pare l’esordio della star di Breaking Bad e The Mandalorian nella saga dei Marvel Studios avverrà molto prima del previsto, almeno stando all’ultima indiscrezione appena emersa dagli insider del settore. Secondo il noto portale Murphy’s Multiverse, infatti, Giancarlo Esposito debutterà nel MCU in Captain America: Brave New World, il primo film dei Marvel Studios del 2025 in uscita il 14 febbraio prossimo.

Il sito, che in passato ha saputo mettere a segno diversi scoop sul Marvel Cinematic Universe grazie alle sue numerosi e solitamente affidabili fonti, ci ricorda che gran parte del film con Anthony Mackie e Harrison Ford è stato girato nel 2023 prima che gli scioperi di WGA e SAG-AFTRA interrompessero la produzione, e fa sapere che il misterioso personaggio di Giancarlo Esposito è stato aggiunto dopo la revisione totale del film commissionata allo scrittore Matthew Orton, che ha riscritto numerose scene che sono state realizzate durante le recenti sessioni di riprese aggiuntive.

Giancarlo Esposito si propone quale villain in Captain America: Brave New World

Lo stesso Giancarlo Esposito ha confermato nei giorni scorsi che il suo misterioso personaggio Marvel avrà un cameo in un film e successivamente sarà al centro di una serie tv spin-off in lavorazione per Disney+: i principali sospetti sono ricaduti su Dottor Destino, celebre villain dei Fantastici 4. Invece sembrava escluso che, anche considerata la trama politica, Captain America: Brave New World potesse essere la pellicola in questione. Eppure le ultime notizie portano a questo, e Giancarlo Esposito potrebbe essere presentato al pubblico come leader politico dello stato di Latveria (questo perché per Destino in passato si era parlato di una serie tv spin-off stand-alone), anche se ovviamente le possibilità sono innumerevoli.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 5,99 euro al mese su questa pagina.

Hai già un abbonamento a Disney+? Scopri nuovi contenuti su Apple TV o Now TV.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, NOW TV, Paramount Plus, ecc.) con altre persone e duqnue di risparmiare sugli abbonamenti, parliamo di GamsGo e GoSplit. Grazie a GamsGo e GoSplit è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti in maniera facile, veloce e sicura.