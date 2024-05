State of Play: Silent Hill 2, il remake ha una data di uscita

Un’altra grande conferma dallo State of Play: il remake di Silent Hill 2 ha una data di uscita, giusto in tempo per le zucche intagliate

Se Jeff Grubb è uno degli insider che chiamiamo per nome, è evidente che non dà solo aria ai denti: il giornalista ci ha visto giusto sullo State of Play e persino sul remake di Silent Hill 2, che ora ha una data di uscita. Il gioco, infatti, uscirà su PC e su PS5 in tempo per Halloween: l’8 di ottobre. La conferma viene dall’ultimo trailer mostrato nel corso dell’evento, e che riportiamo qui sotto. Forse con la complicità dello status letargico dell’IP, il chiacchiericcio ha circondato il titolo sin dal suo annuncio. Il secondo trailer, incentrato sul combattimento, ha fatto ben poco per evitare di dividere l’opinione dei fan. Piotr Babieno, vertice dello sviluppatore Bloober Team, ha dichiarato che il video “non rispecchia lo spirito del gioco”, delegando a Konami la responsabilità del marketing un po’ miope.

La data di uscita e non solo: lo State of Play alza i veli sul remake di Silent Hill 2

Stando alla schermata del remake aggiunta sulla pagina Steam di Silent Hill 2 il mese scorso, a quanto pare Bloober Team ha dato ad uno dei tanti volti dello State of Play un aspetto più giovane in vista del reveal della data di uscita. Sempre ad aprile, il team di sviluppo ha dichiarato nel corso del suo rapporto annuale di essere “confidente con il risultato finale” in merito al gioco. “Non lo nascondiamo internamente o esternamente, questo è il test più importante delle nostre azioni.” Una situazione decisamente più incoraggiante rispetto ad altre produzioni uscite su console e PC, se non altro.

