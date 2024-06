State of Play: Astro Bot è confermato con trailer e data di uscita

Torna il lato giocoso di PlayStation: il trailer di Astro Bot è la sorpresa inattesa dello State of Play, e il gioco ha una data di uscita!

Siccome i rumor confermati non bastano mai, dopo Silent Hill 2 lo State of Play ha pensato bene di rincarare la dose con il trailer un altro gioco recentemente chiacchierato: Astro Bot, seguito di Astro’s Playroom, che ora ha una data di uscita. Il personaggio, dall’umilissimo debutto nel similarmente intitolato The Playroom per PS4, fa dunque il suo debutto in un (gasp!) platformer a prezzo pieno da Sony dopo anni di gavetta nel mondo PSVR. A discapito dell’uscita “in solitaria”, però, il gioco non verrà meno ai due capisaldi della piccola serie di Team Asobi: mettere in mostra le funzionalità di DualSense e, cosa più importante, sfoggiare un fanservice citazionista per tutti gli amanti di Sony di lunga data.

Trailer e data di uscita: Astro Bot è la vera gemma dello State of Play

Come vedete dal trailer dello State of Play incluso qui sopra, la data di uscita di Astro Bot è il 6 settembre. “Abbiamo ascoltato i vostri commenti e ora Astro torna nella sua più grande avventura cosmica mai vista finora”, dichiara il direttore Nicolas Doucet nel blog ufficiale di PlayStation. “In questo gioco tutto nuovo, esplorerete sei galassie ed oltre ottanta livelli in cerca dell’equipaggio perduto di Astro. Reggetevi forte al vostro Dual Speeder e fiondatevi su ogni pianeta unico, dalle foreste lussureggianti alle spiagge sabbiose, passando per vulcani torridi ed altre location sorprendenti come una clessidra gigante o un albero canterino.” Il gioco sfrutterà 15 nuove abilità per il protagonista, oltre ad includere “molti amici dall’universo PlayStation.”

Ora sta a voi dirci la vostra: questo gioco riuscirà a ricordare ai giocatori la spensieratezza dei tempi d’oro di PlayStation? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.