State of Play: God of War Ragnarok, data di uscita su PC

A riconferma dei recenti leak, dopo aver aperto le danze con Concord lo State of Play ha alzato i veli sulla versione PC che seguirà il port di Ghost of Tsushima, ovvero God of War Ragnarok, con tanto di data di uscita. Kratos e compagnia torneranno dunque sui monitor dei nostri computer a settembre, con tanto di DLC roguelike gratuito, Valhalla. Alle redini dello sviluppo troviamo Jetpack Interactive, gli stessi che si sono prodigati ad adattare il predecessore per i giocatori su mouse e tastiera. Il supporto al framerate illimitato è già confermato, così come lo è la risoluzione ultralarga, oltre a DLSS 3.7, FSR 3.1 e XESS 1.3. Potete visionare il trailer nel tweet che abbiamo incluso qui sotto, visti i limiti d’età a cui è soggetta la versione YouTube.

God of War Ragnarök è in arrivo su PC: https://t.co/fdGTkUEXdp https://t.co/eEI4DdhQOC — PlayStation Italia (@PlayStationIT) May 30, 2024

Difficilmente troverete recensioni lontane dall’en plein per God of War Ragnarok, e in vista della versione PC annunciata con data di uscita nello State of Play potreste rispolverare la nostra. Il consenso generale vede il sequel surclassare il predecessore in quasi ogni modo possibile. Dalla trama coinvolgente al combattimento al cardiopalma, passando per i Nove Regni della mitologia norrena. Il gioco è per ora disponibile su PS5 e PS4, e lo scorso novembre ha toccato i 15 milioni di copie vendute. Nel caso vi siate persi l’evento di stanotte, però, vi abbiamo coperto le spalle noi: abbiamo infatti scritto un corposo riassunto di tutti gli annunci di Sony. Un modo come un altro per distrarci dalla necessità di un account PSN.

Ora sta a voi dirci la vostra: tornerete a fare compagnia a Kratos e Atreus anche su computer?