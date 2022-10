Scopriamo insieme, in questa veloce guida, la lista trofei completa di FIFA 23, la nuova iterazione dell’annuale serie di simulazione calcistica targata Electronic Arts

E come ogni anno ci ritroviamo in questa sede a parlarvi di FIFA. La serie di simulazione calcistica per eccellenza è sbarcata il 26 settembre scorso su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X | S, Nintendo Switch e la defunta Google Stadia. Anche stavolta il suo competitor sarà il free-to-play eFootball di Konami, in un scontro ad armi impari che vede contrapporsi due concetti diversi di calcio simulato. Le novità promesse da FIFA 23 sono davvero tante e ve ne parleremo in una recensione dedicata, che stiamo preparando con una full immersion. Nel mentre, vediamo che cosa dovrete fare per completare al 100% il titolo di Electronic Arts.

Prima di iniziare

La lista trofei completa di FIFA 23 consta di 40 statuette totali, di cui 24 di bronzo, 12 d’argento, 3 d’oro e l’immancabile trofeo di platino. Vista la natura meramente sportiva del titolo, in questo caso non ci sentiamo di darvi alcun tipo di allarme spoiler. Potete dunque continuare a scorrere la lista senza alcun tipo di problema. Detto questo, iniziamo!

La prima parte dei trofei di bronzo | FIFA 23: ecco la lista trofei completa!

Iniziamo la guida con la prima metà dei trofei di bronzo:

N° 1 di Volta : Raggiungi un TOT di 90 con il tuo avatar in VOLTA FOOTBALL.

: Raggiungi un TOT di 90 con il tuo avatar in VOLTA FOOTBALL. Gioco di squadra : Vinci una partita ROSE VOLTA insieme a 3 amici.

: Vinci una partita ROSE VOLTA insieme a 3 amici. L’abito fa il monaco : Modifica un oggetto nella scheda “Outfit”.

: Modifica un oggetto nella scheda “Outfit”. L’ora dello shopping : Acquista un oggetto nel negozio VOLTA.

: Acquista un oggetto nel negozio VOLTA. Asso delle palle inattive : Segna un gol su calcio di punizione.

: Segna un gol su calcio di punizione. Intuito e freddezza : Vinci una sfida ai calci di rigore senza sbagliarne nemmeno uno.

: Vinci una sfida ai calci di rigore senza sbagliarne nemmeno uno. L’allenamento è tutto : Completa tutte le prove abilità nel menu principale.

: Completa tutte le prove abilità nel menu principale. Tiro potente : Segna un gol sfruttando la meccanica del tiro potente.

: Segna un gol sfruttando la meccanica del tiro potente. Fatevi sotto : Gioca/vinci una partita con le impostazioni competitive attive in qualsiasi modalità offline.

: Gioca/vinci una partita con le impostazioni competitive attive in qualsiasi modalità offline. Formula vincente : Crea una rosa con 33 punti intesa in FIFA Ultimate Team.

: Crea una rosa con 33 punti intesa in FIFA Ultimate Team. Genio della tattica : Crea la tua tattica personalizzata in FIFA Ultimate Team.

: Crea la tua tattica personalizzata in FIFA Ultimate Team. Detta le regole: Gioca una partita utilizzando qualsiasi regola speciale in Amichevoli FUT.

La seconda parte dei trofei di bronzo | FIFA 23: ecco la lista trofei completa!

Terminiamo le statuette di bronzo con la seconda metà:

Difesa impenetrabile : Mantieni la rete inviolata in 10 partite in modalità Squad Battles FUT.

: Mantieni la rete inviolata in 10 partite in modalità Squad Battles FUT. Hai un momento? : Completa 1 Momento FUT.

: Completa 1 Momento FUT. Musica per le mie orecchie : Gioca almeno una partita con 3 brani gol differenti in FIFA Ultimate Team.

: Gioca almeno una partita con 3 brani gol differenti in FIFA Ultimate Team. Inarrestabile : Sblocca tutte le caratteristiche di un albero delle abilità in Pro Club.

: Sblocca tutte le caratteristiche di un albero delle abilità in Pro Club. È solo l’inizio : Completa e vinci la tua prima partita di campionato in modalità Stagioni Pro Club.

: Completa e vinci la tua prima partita di campionato in modalità Stagioni Pro Club. Specialità della casa : Gioca e porta a termine una partita di coppa con Regole speciali in Pro Club.

: Gioca e porta a termine una partita di coppa con Regole speciali in Pro Club. Specialista : Sblocca un archetipo in Pro Club.

: Sblocca un archetipo in Pro Club. Multitasking : Completa almeno 10 attività durante una stagione.

: Completa almeno 10 attività durante una stagione. Come nella realtà : Completa una stagione con un allenatore reale nella sua squadra originale.

: Completa una stagione con un allenatore reale nella sua squadra originale. Punta in alto : Completa 10 obiettivi migliorati in qualsiasi partita.

: Completa 10 obiettivi migliorati in qualsiasi partita. Dammi il cinque : Gioca 5 partite testa a testa con un amico in modalità Calcio d’inizio.

: Gioca 5 partite testa a testa con un amico in modalità Calcio d’inizio. Calcio senza frontiere: Gioca una partita con le nazionali femminili.

I trofei d’argento | FIFA 23: ecco la lista trofei completa!

Proseguiamo con la lista delle statuette d’argento:

La strada verso il successo : Raggiungi il livello 7 in una stagione in VOLTA FOOTBALL o in Pro Club.

: Raggiungi il livello 7 in una stagione in VOLTA FOOTBALL o in Pro Club. Acquisto condiviso : Acquista un oggetto condivisibile nel negozio VOLTA.

: Acquista un oggetto condivisibile nel negozio VOLTA. Specialista Creazione Rosa : Completa 10 Sfide Creazione Rosa in FIFA Ultimate Team.

: Completa 10 Sfide Creazione Rosa in FIFA Ultimate Team. Collaborazione vincente : Vinci 10 partite co-op con degli amici online in modalità Squad Battles o Division Rivals FUT.

: Vinci 10 partite co-op con degli amici online in modalità Squad Battles o Division Rivals FUT. Momenti indimenticabili : Ottieni 100 stelle in Momenti FUT.

: Ottieni 100 stelle in Momenti FUT. Una stagione da ricordare : Raggiungi il traguardo 3 in una stagione Division Rivals FUT.

: Raggiungi il traguardo 3 in una stagione Division Rivals FUT. Il momento della verità : Ottieni abbastanza punti qualificazione FUT Champions per accedere ai Playoff FUT Champions.

: Ottieni abbastanza punti qualificazione FUT Champions per accedere ai Playoff FUT Champions. Esame superato : Ricevi la valutazione A in una prova abilità Pro Club.

: Ricevi la valutazione A in una prova abilità Pro Club. Ego smisurato : Ottieni una caratteristica personalità che sia dominante oltre il 75%.

: Ottieni una caratteristica personalità che sia dominante oltre il 75%. Il giusto equilibrio : Raggiungi il 40% di punti personalità in due personalità a tua scelta.

: Raggiungi il 40% di punti personalità in due personalità a tua scelta. Girl Power : Vinci un torneo con una squadra del campionato femminile.

: Vinci un torneo con una squadra del campionato femminile. A pieni voti: Ottieni la valutazione A per una trattativa di mercato.

I trofei d’oro e il trofeo di platino | FIFA 23: ecco la lista trofei completa!

Ci avviciniamo alla fine con i tre trofei d’oro:

Guardaroba completo : Sblocca 50 oggetti di personalizzazione diversi.

: Sblocca 50 oggetti di personalizzazione diversi. Crescita esponenziale : Taglia il traguardo delle 200 presenze con un giocatore in FIFA Ultimate Team.

: Taglia il traguardo delle 200 presenze con un giocatore in FIFA Ultimate Team. Leggenda europea: Vinci la finale della UEFA Champions League.

Infine, scopriamo il titolo del trofeo di platino di FIFA 23:

Collezionista di trofei: Sblocca tutti gli altri trofei (esclusi i trofei dei contenuti aggiuntivi).

Buon divertimento!

Termina qui la lista trofei completa di FIFA 23. Fateci sapere se state giocando al nuovo titolo di simulazione calcistica di Electronic Arts qui sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!