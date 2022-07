eFootball: L’Inter sarà presente in esclusiva nel gioco

La nuova partnership tra Konami e FC Internazionale Milano porta L’Inter in esclusiva su eFootball! Scopriamo tutti i dettagli a riguardo

Konami Digital Entertainment B.V. ha annuncia da poco la firma di una partnership pluriennale con uno dei club più iconici del calcio italiano: FC Internazionale Milano. L’accordo includerà elementi all’interno e all’esterno della serie di titoli eFootball™ e comprenderà diversi diritti commerciali, di immagine e di utilizzo che riguardano anche in parte l’Inter. Nello specifico, per il club di calcio abbiamo: status di Global Video Game Partner, status di Training Kit Back Partner (che sarà caratterizzato dal marchio eFootball™) e status di Youth Development Centre Partner – con la struttura che sarà conosciuta come “KONAMI Youth Development Centre”.

L’Inter sarà presente in esclusiva solo su eFootball!

La partnership vedrà, oltre agli accordi per la squadra dell’Inter, il club FC Internazionale Milano presente nella serie eFootball™ dalla versione 2.0.0 in avanti. Saranno presenti in-game: la nuova divisa ufficiale, i nuovi kit di allenamento brandizzati e l’iconico stadio di San Siro. La partnership vedrà l’Inter presente esclusivamente in eFootball™ e in nessun altro videogioco calcistico a partire da luglio 2024. Oltre a una serie di diritti commerciali e di branding, l’Inter si integrerà anche nella serie di tornei ed eventi eSports gestiti da KONAMI, tra cui l’eFootball™ Championship Pro, la cui ultima edizione si è conclusa lo scorso fine settimana.

Naoki Morita, Konami Digital Entertainment B.V. European President commenta:

L’aggiunta di un club del calibro dell’Inter al nostro roster è davvero emozionante per KONAMI. Con i diritti di denominazione dello Youth Development Centre, il marchio eFootball™ sul kit di allenamento della squadra e il coinvolgimento nelle nostre attività eSports, noi di KONAMI siamo sicuri che questa partnership ci porterà molti successi sia sul breve sia sul lungo periodo.

Alessandro Antonello, Corporate CEO di FC Internazionale Milano dichiara:

Questo nuovo accordo pluriennale di partnership globale testimonia l’importanza di un percorso comune tra Inter e KONAMI un chiaro impegno che riprende un legame cominciato anni fa e che proseguirà in futuro, basato su valori e obiettivi condivisi.

Luca Danovaro, Chief Revenue Officer di FC Internazionale Milano aggiunge:

Siamo estremamente soddisfatti di riaccogliere KONAMI nella famiglia Inter e di annunciare questa nuova importante partnership unica nel suo genere, che prova ancora una volta il valore sempre in crescita del brand nerazzurro e la capacità di rappresentare la piattaforma di comunicazione perfetta, per ingaggiare un target giovane, innovativo ed internazionale, capace di connettere milioni di appassionati in tutto il mondo, grazie ad una strategia a lungo termine. A partire da questa stagione, KONAMI avrà un ruolo da protagonista all’interno del nostro mondo.

Cosa ne pensate di questa notizia? Fatecelo sapere nei commenti e rimanete sul nostro sito tuttoteK per ulteriori aggiornamenti sul mondo dei videogiochi.