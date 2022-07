FIFA 23: confermata ufficialmente anche la data di uscita

Il calcio “da paura” di Electronic Arts fissa l’appuntamento anche per l’anno prossimo: FIFA 23 ha infatti una data di uscita ufficiale

Ora che EA Sports ha ufficialmente svelato FIFA 23 con tanto di trailer, è normale aspettarsi della salivazione per la data di uscita. E, lo and behold, il publisher non si è certo fatto pregare prima di farci sapere quale giorno segnare sul calendario. Trattandosi di un’annata da mondiale, ovviamente tra le varie feature e migliorie non mancheranno neanche i mondiali del Qatar. A tenere compagnia alla sopracitata competizione provvederanno anche la Women’s World Cup Australia e il torneo New Zealand 2023, attesi come aggiornamenti dopo il lancio. Gratuiti, verrebbe naturale supporre.

La data d’uscita di FIFA 23

E di femminile il nuovo capitolo non ha solo il sostantivo “data di uscita”, poiché in FIFA 23 faranno capolino squadre femminili in gran numero. Con squadre come il Barclays Women’s Super League e la Division 1 Arkema, i giocatori saranno oltre 19.000, con più di 700 squadre, almeno cento stadi e più di trenta differenti campionati. I movimenti e le transizioni al tiro avranno tanta fluidità in più grazie ad HyperMotion2. Allo stesso modo, anche le modalità riceveranno sostanziosi miglioramenti, comprese la Carriera, i Pro Club, VOLTA Football, FIFA Ultimate Team e non solo.

Non mancherà anche un nuovo centro per gli allenamenti. La novità più importante per questo titolo, però, è il vociferato supporto al cross-play, sebbene diviso in due macrocategorie. La versione per PS5 sarà compatibile con le proprie controparti su Xbox Series X e Series S, PC e Stadia. Nel frattempo, i giocatori su PS4 godranno “solo” della compagnia dei propri compatrioti su Xbox One. Il cross-play sarà abilitato di default, con l’opzione di disattivarlo in base alle proprie preferenze. Potrete fare vostro il simulatore calcistico a partire dal 30 settembre, con una “versione legacy” su Nintendo Switch.

