Esplora file di Windows 11: novità per il riquadro di navigazione

Ancora una novità per “Esplora file di Windows 11” che ottiene un nuovo riquadro di spostamento

Microsoft (qui per maggiori informazioni sull’azienda) ha rilasciato il restyling di Esplora file in Windows 11. Il nuovo File Explorer ha ottenuto molti miglioramenti in questi giorni e, dopo il supporto delle schede (vedi articolo), ora fornisce un enorme restyling che riguarda il riquadro di navigazione sinistro.

File Explorer è in questo momento un file manager piuttosto semplice. Questo manca delle capacità avanzate di alternative di terze parti, come Total Commander, ad esempio, ma comunque la maggior parte degli utenti Windows preferisce attenersi ad esso. Microsoft sa che gli utenti Windows meritano un file manager nativo più avanzato, ed è per questo che ora ha iniziato a revisionare File Explorer con funzionalità più moderne.

Dettagli sul nuovo Esplora File di Windows 11

Ma andiamo a vedere nel dettaglio la build di anteprima di Windows 11 aggiornata. Oggi disponibile per gli utenti iscritti al canale Dev del programma Windows Insider, viene fornita con un nuovo riquadro di navigazione a sinistra. Questo semplifica la navigazione nelle posizioni più importanti del dispositivo. Microsoft afferma che il lancio di questa funzionalità è attualmente nelle prime fasi, quindi non tutti gli addetti ai lavori hanno avuto possibilità di provarlo in questo momento.

File Explorer introduce anche un layout aggiornato del riquadro di navigazione sinistro che ti consente di navigare facilmente nelle cartelle che ti interessano. L’organizzazione aggiornata offre un facile accesso alle cartelle bloccate e utilizzate di frequente (Accesso rapido). Ed anche ai profili cloud di OneDrive aggiunti a Windows,

spiega Microsoft, aggiungendo che

I profili cloud di OneDrive riflettono il nome dell’utente associato all’account. Le cartelle note di Windows disponibili per impostazione predefinita nel riquadro di navigazione non vengono più visualizzate in Questo PC. Ciò consente di mantenere la visualizzazione focalizzata sulle unità del PC. Quando accedi alle cartelle sincronizzate con OneDrive come Documenti, Immagini e così via, la barra degli indirizzi mostra il percorso corretto. Questo per aiutarti a fare chiarezza quando le tue cartelle sono sul cloud rispetto a quando sono locali per te.

Dato che la funzione ha debuttato solo di recente per gli addetti ai lavori, ovviamente non sappiamo quando Microsoft potrebbe iniziare il lancio per i computer non privilegiati.

E voi cosa ne pensate di questa nuova funzionalità di Esplora File di Windows 11?