Microsoft: annuncia le schede di Esplora file in Windows 11

La build di anteprima di Windows 11 più recente include una funzionalità molto attesa, poiché abilita le schede in Esplora file, scopriamolo insieme in questo articolo

Integrato nella barra del titolo, il supporto delle schede consente agli utenti di lavorare con più cartelle nella stessa finestra. Se fai parte della base utenti di Windows da un po’ di tempo, probabilmente sai già che il supporto per le schede in Esplora file è stata a lungo una delle principali richieste di funzionalità.

Microsoft ha già provato a realizzarlo molti anni fa con una funzionalità chiamata Set e basata su Microsoft Edge. A quel punto, tuttavia, l’intenzione di Microsoft era di portare le schede ovunque nel sistema operativo, comprese le app, ma la strategia è fallita, quando ha deciso di rinunciare all’Edge con tecnologia EdgeHTML e passare a Chromium.

A quel punto, la società ha suggerito che le schede potessero tornare in un altro momento, con una nuova forma.

Le parole di Microsoft

L’azienda ha spiegato:

Stiamo portando Sets offline per continuare a renderlo eccezionale. Alcune delle cose su cui ci stiamo concentrando includono miglioramenti al design visivo, continuando ad integrare al meglio Office e Microsoft Edge in Sets, per migliorare il flusso di lavoro. Se hai testato i set, non lo vedrai più a partire dalla build odierna, tuttavia, i set torneranno in futuro.

Ora le schede sono finalmente attive nella build 25136 di anteprima di Windows 11, anche se Microsoft afferma che il lancio sta avvenendo gradualmente e non tutti gli utenti lo vedranno da oggi.

Microsoft ha poi aggiunto:

Per aiutarti a lavorare su più posizioni contemporaneamente, la barra del titolo di Esplora file ora ha delle schede. Ci piacerebbe il tuo feedback sulle funzionalità delle schede che vorresti vedere in seguito.

Per ora, non esiste un ETA su quando questa attesissima funzionalità potrebbe essere pubblicata per tutti gli altri dispositivi non privilegiati. Cosa ne pensate di questa funzionalità molto attesa dagli utenti, la presenza delle schede in Esplora File per Windows 11?