Final Fantasy VII: annunciato uno speciale per l’anniversario

Tra i giochi che hanno definito una generazione di JRPG, Final Fantasy VII è di sicuro uno di quelli che più è rimasto nel cuore degli appassionati, come dimostra lo speciale broadcast celebrativo per il 25° anniversario del titolo

Square Enix ha dunque recentemente annunciato uno speciale broadcast celebrativo in occasione del 25° anniversario di Final Fantasy VII, tra i titoli più amati della saga oltre che per i “nostalgici” della prima PlayStation, in programma per il 16 giugno alle ore 15:00 PDT (24:00 CEST). Ma andiamo avanti con un po’ di ordine!

Final Fantasy VII: condensare 25 anni in pochi minuti

Nonostante il gioco originale contasse più dischi, tra i motivi per cui il titolo sbarcò sulla prima PlayStation invece che sul Nintendo 64 come inizialmente previsto, la Square Enix ha deciso di celebrare uno dei suoi titoli più iconici in una manciata di minuti.

Il prossimo 16 giugno, dunque, si potranno vedere 10 minuti di speciale sul 25° anniversario di Final Fantasy VII che sembrano comunque essere sufficienti per dare a tutti gli appassionati del celeberrimo JRPG un assaggio di tutte le informazioni. Chissà, anzi, che non sia l’occasione buona per un annuncio a sorpresa!

Naturalmente si tratta di una pura supposizione, ma se ci soffermiamo a pensarci bene per un momento, allora, quale occasione migliore se non questa? Teniamo dunque le dita incrociate ed i fazzoletti sempre a portata di mano per prepararci all’effetto nostalgia che arriverà puntuale come un orologio svizzero.

Comunque sia, mentre aspettiamo di vedere che cosa ci riserva questo speciale broadcast celebrativo