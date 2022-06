Nuova funzionalità di Windows 11: in arrivo a breve

Stando alle dichiarazioni di casa Microsoft, una nuova funzionalità di Windows 11, una tra le più attese, sarà a breve disponibile per tutti gli utenti

Finalmente, le schede stanno arrivando in Esplora file in Windows 11. Microsoft (qui per maggiori informazioni sull’azienda) ha dato il via al lancio di una nuova funzionalità molto attesa per Windows 11. Questa dovrebbe riuscire a semplificare la navigazione tra file e cartelle. Nell’ultima build di anteprima di Windows 11 (25136), ora disponibile per i membri del programma di accesso anticipato,

Microsoft ha introdotto un nuovo sistema di tabulazione in Esplora file. Questo è molto simile a quelli presenti nei browser Web. Invece di aprire un’istanza aggiuntiva di File Explorer per sfogliare una nuova posizione di file, gli utenti possono ora semplicemente aprire una nuova scheda, che si troverà ordinatamente all’interno della stessa finestra.

Nuovi dettagli per una nuova funzionalità di Windows 11

Il nuovo look File Explorer è stato annunciato per la prima volta ad Aprile, durante un evento incentrato sulle innovazioni di lavoro ibride per Windows 11. L’obiettivo è semplice: ridurre l’ingombro sulla schermata e rendere più facile lavorare su più posizioni di file contemporaneamente, riducendo il numero di finestre aperte contemporaneamente.

L’annuncio è stato ben accolto dai fan di Windows, che hanno richiesto la funzionalità per anni. Praticamente da quando è stato introdotto in macOS nel 2013. Fino ad ora, gli utenti hanno dovuto fare affidamento su soluzioni di terze parti per godersi la funzionalità di Windows 11, ma ora non più. Tuttavia, il nuovo sistema di tabulazione non è l’unico cambiamento in arrivo in Esplora file. Come descritto in un nuovo post sul blog, Microsoft ha anche rinnovato il pannello laterale, portando in primo piano il servizio di archiviazione cloud OneDrive.

Dichiarazioni

Di seguito sono riportate alcune dichiarazioni da casa Microsoft.

File Explorer sta introducendo un layout aggiornato del riquadro di navigazione sinistro, che ti consentirà di navigare facilmente nelle cartelle che ti interessano,

ha spiegato Microsoft, che aggiunge

L’organizzazione aggiornata offre un facile accesso alle cartelle bloccate e utilizzate di frequente (Accesso rapido) e ai profili cloud di OneDrive aggiunti a Windows.

Inoltre, le cartelle classiche come Documenti, Immagini, Download ecc. non rientreranno più in “Questo PC”. Uno spazio che ora sarà riservato esclusivamente ai dischi rigidi del computer e all’archiviazione esterna. Non è ancora chiaro quando la nuova versione di File Explorer si farà strada in una build pubblica completa, ma gli utenti possono almeno trarre conforto dal fatto che i test sono ora iniziati sul serio.

E voi cosa ne pensate di questa nuova funzionalità di Windows 11? diteci la vostra qui sotto nei commenti e restate connessi su tuttoteK, per le ultime novità dal mondo della tecnologia (e non solo!).