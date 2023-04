Vinci una Honda X Blade o un iPhone 14 Plus con ACE Money Transfer

ACE Money Transfer è orgogliosa di lanciare ogni anno l’offerta “Salam Bangladesh”, una campagna esclusiva pensata per i clienti che inviano denaro in Bangladesh

ACE Money Transfer è la scelta ideale se desideri inviare denaro in Bangladesh. Con il loro servizio rapido e affidabile, puoi essere certo che i tuoi cari in Bangladesh riceveranno i tuoi soldi in modo rapido e sicuro. Inoltre, con la loro attuale campagna, hai la possibilità esclusiva di vincere una moto Honda X Blade o uno smartphone iPhone 14 plus, rendendo ACE Money Transfer un’opzione ancora più allettante.

Supponi di dover inviare urgentemente denaro per estendere il sostegno finanziario ai tuoi cari in Bangladesh. In tal caso, ACE Money Transfer offre un’esperienza senza problemi e l’opportunità di vincere fantastici premi. Scegli oggi ACE Money Transfer per un servizio eccezionale e la possibilità di vincere premi incredibili.

Un riassunto della campagna di Salam Bangladesh

ACE Money Transfer è orgogliosa di lanciare ogni anno l’offerta “Salam Bangladesh”, una campagna esclusiva pensata per i clienti che inviano denaro in Bangladesh. Questa offerta sarà valida dal 1° marzo al 30 aprile, offrendo ai clienti l’opportunità di vincere fantastici premi, come due motociclette Honda X Blade e otto smartphone iPhone 14 Plus con 128 GB di spazio di archiviazione.

Passi per prendere parte alla campagna di Salam Bangladesh

Per partecipare all’offerta Salam Bangladesh, i clienti del Bangladesh possono inviare denaro in Bangladesh tramite ACE Money Transfer da Regno Unito, Europa, Canada, Australia o Svizzera. Ogni transazione effettuata durante il periodo della campagna conterà come una partecipazione all’estrazione fortunata.

Più transazioni effettua un cliente, maggiori sono le sue possibilità di vincita. Tuttavia, se un cliente invia più volte denaro allo stesso destinatario, tali transazioni conteranno solo come una singola entrata nell’estrazione fortunata. Pertanto, effettuare più transazioni con destinatari diversi può aumentare la probabilità di vincita del cliente.

Premi disponibili sull’offerta

L’offerta “Salam Bangladesh” offre ai clienti l’opportunità di vincere fantastici premi, come due motociclette Honda X Blade e otto smartphone iPhone 14 Plus con 128 GB di spazio di archiviazione. La Honda X Blade è una moto elegante e potente, ideale per il pendolarismo, mentre l’iPhone 14 Plus è l’ultimo smartphone all’avanguardia di Apple. Questi premi sono attraenti per le persone che cercano il meglio della tecnologia.

Offerta Salam Bangladesh – Termini e condizioni

ACE Money Transfer ha termini e condizioni specifici di cui i partecipanti devono essere a conoscenza per aderire alla campagna “Salam Bangladesh”. Le decisioni dell’azienda in merito ai premi e all’elaborazione della campagna sono definitive e vincolanti. Nel caso in cui il vincitore non possa essere raggiunto entro sette giorni dall’estrazione, verrà squalificato e verrà scelto un nuovo vincitore. Inoltre, i premi sono soggetti a implicazioni fiscali basate sulle leggi locali del paese di residenza del vincitore o sulla distribuzione dei premi.

Solo i clienti e nessun dipendente ACE Money Transfer possono partecipare alla campagna e i premi/ricompense sono soggetti a verifica. La società può ritardare o rifiutare di verificare ed elaborare qualsiasi transazione che ritenga fraudolenta, sospetta o in violazione dei termini e delle condizioni della campagna. È importante notare che l’offerta non può essere convertita in denaro; solo una persona nominata dal vincitore può ricevere la Honda X Blade in Bangladesh.

Inoltre, l’offerta non è cumulabile con altre promozioni o offerte. Partecipando a questa campagna, i partecipanti accettano tutti i termini e le condizioni sopra menzionati. La società detiene tutti i diritti di utilizzare le informazioni del vincitore per scopi promozionali.

Goditi i trasferimenti di denaro digitali con ACE Money Transfer

Le rimesse digitali tramite ACE Money Transfer offrono una serie di vantaggi. Innanzitutto, è un mezzo rapido e affidabile per inviare denaro in Bangladesh. ACE Money Transfer consente ai clienti di trasferire fondi tramite il proprio sito Web o app mobile, rendendo conveniente l’invio di denaro da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento.

Inoltre, ACE Money Transfer offre tassi di cambio favorevoli e commissioni nominali, aumentando il valore di ogni transazione. L’utilizzo dei servizi di rimessa digitale di ACE Money Transfer non solo offre ai clienti l’opportunità di vincere fantastici premi, ma garantisce loro anche l’accesso a una piattaforma di trasferimento di denaro digitale affidabile ed efficiente.

In conclusione

In conclusione, la campagna “Salam Bangladesh” di ACE Money Transfer è una proposta vincente per i clienti che desiderano inviare denaro in Bangladesh. Con un servizio di trasferimento di denaro affidabile ed efficiente, i clienti possono partecipare all’estrazione fortunata e vincere fantastici premi. Scegliendo ACE Money Transfer, i clienti possono essere certi che i loro soldi sono in mani sicure e godere di un’esperienza senza problemi.

La campagna “Salam Bangladesh” aggiunge un ulteriore livello di entusiasmo all’esperienza ACE Money Transfer, con i clienti che hanno la possibilità di vincere moto Honda X Blade e smartphone iPhone 14 Plus. La Honda X Blade è una motocicletta potente ed elegante, perfetta per gli spostamenti quotidiani, mentre l’iPhone 14 Plus è l’ultimo e più grande smartphone di Apple. Entrambi i premi delizieranno sicuramente i fortunati vincitori e offriranno loro un’esperienza eccezionale.

Inoltre, i clienti possono aumentare le loro possibilità di vincita inviando denaro più volte durante la campagna. Effettuando transazioni con diversi ricevitori, i clienti possono avere più entrate nell’estrazione fortunata. Tuttavia, è fondamentale rivedere attentamente i termini e le condizioni della campagna per evitare qualsiasi confusione o discrepanza.