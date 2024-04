F1, Ferrari: annuncio imminente del nuovo title sponsor HP

La Scuderia Ferrari di F1 a breve annuncerà il suo nuovo title sponsor ovvero Hewlett-Packard (HP) che marchierà la Rossa nel 2025

La Ferrari annuncerà a breve l’ingresso del nuovo title sponsor nella scuderia di F1, si tratta di Hewlett-Packard (HP) come nuovo main sponsor in vista del 2025. La scuderia era ed è tutt’ora senza un main sponsor, dal 2021 quando è terminata la partnership con “Mission Winnow”, promossa dal colosso del tabacco Philip Morris . Ferrari attualmente ha alcuni sponsor di fiducia al suo fianco come Puma, Shell, VGW Play e Santander, ma non possiede il proprio nominativo all’interno di uno sponsor. Per capirci, come avviene con Oracle Red Bull Racing o Aramco Aston Martin. Non ci sono conferme riguardo le cife che interesseranno questa sponsorizzazione ma non dovrebbero essere inferiori ai 100 milioni di dollari annuali. Un investimento molto importante da parte del colosso tecnologico che non solo così facendo darebbe una spinta finanziaria notevole alla scuderia, ma sarebbe anche una risorsa strategica in vista dell’ingaggio del sette volte campione del mondo Lewis Hamilton.

HP e la Formula 1: una storia fatta di partnership

L’azienda con sede a Palo Alto ha già “debuttato” nel mondo della F1. Infatti, la multinazionale aveva sponsorizzato la Williams Racing dal 2000 al 2005 e per un breve periodo è apparsa anche con la Sauber quasi dieci anni fa.Attualmente fa la sua presenza in F1 tramite la sigla HPE (Hewlett-Packard Enterprise) come sponsor di Mercedes e Sauber. Non solo, perchè a febbraio di quest’anno, il colosso dell’hardware è diventato il primo sponsor di manica del Real Madrid fino al 2027. La partnership HP-Ferrari rappresenterebbe un’operazione di marketing e finanziaria molto importante da ambe le parti ma anche a livello di sviluppo delle tecnologie da adottare sulle proprie monoposto.

