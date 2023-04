4 Modi per Sbloccare l’ID Apple con o senza Password nel 2023

Andiamo alla scoperta di quattro modi, facili, sicuri e veloci, per sbloccare l’ID Apple con o senza password nel 2023

L’ID Apple è l’account più importante per l’utilizzo di prodotti Apple come iPhone, iPad o Mac. È possibile sincronizzare più dispositivi e utilizzare iCloud per eseguire il backup dei dati. E se il dispositivo Apple visualizza l’ID Apple è stato bloccato a causa di problemi di sicurezza,” è perché il tuo ID Apple è stato temporaneamente bloccato. Di solito è perché tu (o altri) hai inserito la password dell’ID Apple o le informazioni relative all’account errate per molte volte, il funzionario Apple per proteggere il tuo account ID Apple, bloccherà temporaneamente il tuo ID Apple o per altri motivi.

Quando, a causa della disattenzione personale, gli account non ricordano, dimenticare la password è una cosa comune, a volte anche facile da causare il blocco dell’account, quindi come sbloccare l’account ID Apple bloccato?

Come Sbloccare l’ID Apple Bloccato senza Password

Se hai dimenticato la password del tuo ID Apple, è complicato utilizzare metodi ufficiali per sbloccare il tuo ID Apple, quindi è consigliabile utilizzare AnyUnlock – iPhone Password Unlocker, un software di terze parti, per sbloccare rapidamente il tuo ID Apple. Il metodo è quello di rimuovere l’ID Apple dall’iPhone o iPad corrente in modo da poter accedere a un altro ID Apple senza una password.

Facile da usare: rimuovere ID Apple da iPhone/iPad bloccato in pochi minuti

Risolvi anche che l’iPhone non si connette a iTunes

Sbloccare un iPhone bloccato dal suo proprietario, ed bypassare il blocco dell’attivazione di iCloud su iPhone/iPad.

Supporta tutte le versioni dei dispositivi iOS, incluso l’ultimo iPhone 14

Segui i passaggi seguenti per sbloccare un ID Apple bloccato.

Passo 1. Scarica e installa AnyUnlock

Dopo aver completato l’installazione di AnyUnlock sul tuo computer, esegui il programma. Per sbloccare il tuo ID Apple, vai alla funzione Sblocca ID Apple.

Passo 2. Collega il tuo iPhone al computer

Collegare il tuo dispositivo iOS al computer tramite cavo USB e fai clic sul pulsante Inizia Ora.

Passo 3. Inizia a sbloccare l’ID Apple

Leggi le istruzioni e scegli di Sblocca Ora, AnyUnlock avvierà il processo di sblocco dell’ID Apple.

Passo 4. Sblocco completo

Presto vedrai la schermata “L’ID Apple è stato rimosso con successo”, il che significa che il processo di sblocco dell’ID Apple è terminato. Puoi accedere con un ID Apple diverso.

Sblocca ID Apple in remoto con Trova il mio iPhone

Se il tuo ID Apple è sfortunatamente bloccato, ma conosci il precedente proprietario di questo vecchio iPhone, potrebbe essere un tuo amico o familiare. Allora questo metodo è particolarmente adatto a te. L’ID Apple può essere eliminato da remoto tramite la funzione “Trova” di iPhone. Cioè, puoi contattare il precedente proprietario di questo telefono e chiedere loro di eliminare l’ID Apple da remoto.

Passo 1. Accedi all’interfaccia Trova il mio iPhone (www.icloud.com/find)

Passo 2. Inserisci il tuo ID Apple e seleziona Avanti.

Passo 3. Visualizza in anteprima tutti i dispositivi su questo iCloud.

Passo 4. Fai clic sul dispositivo che desideri rimuovere da iCloud, fai clic su “Rimuovi dall’account”.

Reimposta la password per sbloccare l’ID Apple

Anche sbloccare il tuo ID Apple reimpostando la password è una buona opzione. Ma quello che devi assicurarti è di aver abilitato “l’autenticazione a due fattori” prima che il tuo account Apple sia bloccato e di aver associato un’e-mail o un numero di telefono che può essere utilizzato normalmente.

Passo 1 Aprire il sito ufficiale di Apple, far scorrere la pagina in fondo, fare clic su “Gestisci il tuo ID Apple”

Passo 2. Selezionare “Hai dimenticato il tuo Apple ID o la password?” in Supporto Apple.

Passo 3. Dopo aver inserito il corretto ID Apple, fare clic su “Continua” e quindi fare clic su “Trova ID Apple” per tornare

Passo 4. Fare clic su “Reimposta password” e fare clic su “Continua” per verificare i dati di sicurezza con l’indirizzo e-mail o rispondere alla tua domanda di sicurezza al momento della registrazione del tuo account ID Apple

Passo 5. Se il tuo profilo di account ID Apple viene verificato con successo, allora è possibile reimpostare la nuova password e utilizzare la nuova password per accedere per verificare il blocco di attivazione per sbloccare l’ID del telefono.

Contatta il supporto Apple

Infine, se nessuno di questi metodi può risolvere l’errore di blocco dell’ID Apple per te, contatta Apple ufficiale per il supporto e i professionisti risolveranno il problema dell’ID Apple per te. Tieni presente che durante questo processo, il personale Apple potrebbe richiederti di fornire alcune informazioni sul dispositivo iOS, come informazioni sull’identità o registri di acquisto per dimostrare che sei il proprietario del dispositivo.

Conclusione

Questo articolo descrive quattro modi per sbloccare il tuo ID Apple. Tra questi, AnyUnlock ha il più alto tasso di successo, è possibile rimuovere ID Apple da iPhone bloccato in varie situazioni. Inoltre, AnyUnlock ha molte funzioni utili, non vedo l’ora di scaricarlo e provarlo, grazie a tutti