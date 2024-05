The Last Of Us Parte 1 è in offerta su Amazon!

Hai sentito parlare molto spesso di The Last Of Us e ti è venuta la curiosità di provarlo? Questa è l’occasione migliore, perché infatti trovi in offerta su Amazon The Last Of Us Parte 1, la versione remake del titolo originale con la grafica da next gen!

Uno dei più grandi titoli dell’epoca di PlayStation è ovviamente The Last Of Us. Questa è una delle esclusive migliori della console di Sony, creato da Naughty Dog e con a capo del team Neil Druckman. Questo titolo ha riscontrato un successo talmente grande da parte di critica e pubblico che ci hanno creato addirittura una serie tv e non solo, il game director ha infatti annunciato il terzo capitolo della saga, che è ora in fase di sviluppo. Che tu abbia già giocato il titolo originale, oppure hai visto la serie e vuoi recuperare il videogioco, questa è l’occasione migliore per farlo. Su Amazon trovi in offerta The Last Of Us Parte 1 ad un prezzo scontato. Invece di pagare il gioco a prezzo pieno, infatti, lo pagherai solo 48,99 euro.

The Last Of Us Parte 1, l’offerta Amazon ci riporta al fianco di Joel e Ellie

Con questa nuova versione rimasterizzata, o per meglio dire, remake, potrai rivivere le avventure di Joel e Ellie che avevamo già visto nell’epoca PS3. Stavolta però potrai rivivere queste avventure con la grafica next gen, quindi la stessa vista in The Last Of Us Parte II. Ma non è tutto qui! Potrai infatti sentire tutto in game, con dei nuovi scenari e con l’immancabile feedback aptico. Questa tecnologia esclusiva di PS5 renderà tutto molto più coinvolgente, applicando una resistenza al grilletto a seconda del tipo di arma che stai usando, che sia la revolver di Joel o l’arco di Ellie.

Questa è l’occasione migliore per recuperare una delle più grandi avventure che la Sony abbia mai raccontato in tanti anni di vita. Ma The Last Of Us è unico nel suo genere e ha raccontato una storia e dei personaggi mai visti prima. Ti consigliamo di approfittarne ora! Continua a seguirci su tuttotek.it per altre offerte imperdibili e molto altro!