OPPO A79 5G, un’offerta Amazon ultra economica!

Il vostro nuovo smartphone si è rotto o ha concluso il suo ciclo di vita? Non volete spendere troppi soldi per uno nuovo? Allora dovete cogliere l’offerta Amazon sull’OPPO A79 5G!

Se avete intenzione di acquistare un nuovo smartphone, ma non avete la possibilità di spendere troppi soldi, probabilmente vorrete ricorrere ad un altro nome. Certo, non sarà grande quanto Samsung o Apple, ma questo è ugualmente un ottimo smartphone di un’ottima azienda. Parliamo infatti di OPPO, un’azienda cinese che ha esperienza nella produzione di smartphone. L’azienda ha rilasciato infatti l’OPPO Reno11 F con ben “4 anni di serenità”, indice del fatto che l’azienda conosce i clienti e sa come soddisfarli. Oggi potete trovare uno dei loro modelli, nello specifico l’OPPO A79 5G, in offerta su Amazon a un prezzo molto economico. Stiamo parlando infatti di soli 199,99 euro, invece di 224,99 euro.

Per accedere all’offerta dovete solamente cliccare sul box Amazon qui sotto.

OPPO A79 5G, l’offerta Amazon è la soluzione più economica

Questo smartphone è perfetto per chi ama la fotografia, ha infatti una doppia fotocamera con design verticale e la fotocamera principale è da 50 MP. Ha inoltre un design Shimmering Weaving ed è anche estremamente resistente ai graffi. Rende il dispositivo cangiante, brillante e sempre riconoscibile. L’ampio display LCD SUNLIGHT da 6.72″ pollici e restituisce colori naturali e realistici, per una visione dei contenuti sempre perfetta, anche sotto la luce diretta del sole. La batteria da 5000mAh e la tecnologia SUPERVOOC 33 e consente inoltre di ricaricare la batteria in maniera molto veloce e sicura. Nella confezione, oltre allo smartphone, trovate anche un bel cavo per la ricarica USB-C, una pellicola protettiva, una SIM Ejector e un manuale d’istruzioni.

Questo smartphone ha in poche parole tutto ciò di cui potete mai aver bisogno e tutto a portata di mano. Il tutto tra l’altro ad un prezzo più che ottimo! Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre offerte interessanti e molto altro.