PS5 Slim Standard in offerta al minimo storico!

La next gen è ormai arrivata in tutte le nostre case ed è tempo che arrivi anche nella tua! Approfitta dell’offerta sulla PS5 Slim Standard Edition, che oggi la trovate al minimo storico e ad un prezzo davvero conveniente!

Diciamocelo, all’inizio ci sono stati molti problemi legati alla produzione e, di conseguenza, alla vendite delle nuove console di Sony a causa della crisi dei semiconduttori. Adesso, però, le cose sono cambiate e tutti possono acquistare una nuova console! E perché non approfittare di questa offerta sulla PS5 Slim Standard Edition? La versione Slim l’hanno annunciata alcuni mesi fa, e risulta molto più comoda grazie alle sue dimensioni ridotte. Adesso, però, prima di vederne le caratteristiche, clicca sul box amazon qui sotto per accedere all’offerta, la trovi a soli 470 euro.

(in offerta su amazon.it) Playstation 5 Console Standard (Modello Slim) Console PlayStation5 D-Chassis Standard contiene: Console PlayStation 5 D-Chassis, Controller wireless DualSense, Base orizzontale, Cavo HDMI, Cavo di alimentazione AC, Cavo USB, Materiali stampati

L’offerta sulla PS5 Slim è quello che i giocatori aspettavano

Come dicevamo prima, la versione Slim della PS5 non ha niente di diverso dalla PS5 classica. Semplicemente, la versione slim andrà a sostituire la PS5 prodotta inizialmente. Le caratteristiche rimangono esattamente le stesse. Quello che offre questa console si può riassumere in una sola parola: prestazioni. Il futuro del gaming lo si vede proprio in questa nuova console Sony: nei giochi possiamo scegliere tra la modalità prestazioni e la modalità risoluzione. La modalità prestazioni offre meno dettagli grafici (che a nostro avviso in realtà sono impercettibili) ma 60 FPS stabili, mentre la modalità risoluzione offre il ray tracing (più dettagli nella grafica, come il riflesso nell’acqua o negli specchi).

Il vero futuro però lo si trova nel Dual Sense, il nuovo controller di Sony. Infatti, grazie al controller, possiamo sentire tutto quello che succede in game. Se il personaggio viene colpito, lo sentiremo, se spariamo con un’arma, sentiremo i grilletti fare resistenza e così via. Ma non solo, possiamo sentire perfino il tipo di pavimento su cui il personaggio cammina. Qualsiasi cosa succeda durante la partita, lo sentiremo nelle nostre mani impugnando semplicemente il nuovo controller. Questo rappresenta davvero il futuro del gaming e rende le sessioni di gioco molto più coinvolgenti ed immersive.

Questa ci sembra davvero l’occasione perfetta per portare la next gen in casa. La comprerai? Resta con noi su tuttotek.it per altre offerte e molto altro.