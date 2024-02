Nintendo Switch 2: specifiche e lancio nel 2024, secondo i rumor

Tira aria di next-gen in quel di Kyoto: almeno stando ai rumor, Nintendo Switch 2 vanterebbe specifiche notevoli e uscirebbe nel 2024

Per quello che è l’abisso tra la smania di avere informazioni in merito da parte dei fan della Grande N e la tendenza di quest’ultima a giocare a carte coperte, è normale che i rumor fiocchino spesso: nello specifico, Nintendo Switch 2 potrebbe avere delle specifiche ragguardevoli e, al tempo stesso, uscire proprio nel 2024 in corso. Il rapporto di Reuters, nello specifico, fa eco alle recenti voci. La fonte citata nel rapporto è anonima, ma la prossima console dovrebbe giungere quest’anno. Non solo, l’hardware potrebbe comportare una crescita considerevole nel mercato dei chip ad-hoc: poco sorprendente, se consideriamo l’Nvidia Tegra X1 personalizzato usato dall’ibrida delle meraviglie, ma intrigante per il potenziale.

Nintendo Switch 2 Will Launch This Year with a Custom Nvidia Chip – Rumour https://t.co/104fbLOt5p pic.twitter.com/ARMhWI1cF9 — GamingBolt (@GamingBoltTweet) February 11, 2024

Un rumor succoso per un futuro radioso: quali saranno le specifiche di Nintendo Switch 2, sempre che esca nel 2024?

I rumor precedenti hanno “stabilito” (virgolette d’obbligo) che Nintendo Switch 2 avrebbe goduto del supporto di tecnologia DLSS (Deep Learning Super Sampling, ndr): le specifiche includono inoltre un display LCD da otto pollici, mentre l’annuncio sarebbe giunto a marzo 2024. L’uscita della piattaforma, dunque, sarebbe auspicabile nella seconda metà dell’anno, magari nel mese di novembre che il brand Pokémon ama tanto. Cosa ancora più importante, inoltre, è che la console (qualunque sia il suo nome definitivo) sarà retrocompatibile, permettendo altresì agli sviluppatori di apportare migliorie ai titoli già esistenti. Se quest’ultima caratteristica fosse vera, oltre a dare valore ai titoli di fine ciclo vitale darebbe alla console una libreria di tutto rispetto già al day one.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa vi aspettate dalla piattaforma?