Proscenic: in anteprima le offerte dell’Amazon Prime Day 2023

In questo articolo andremo a vedere in anteprima quali sono le offerte per l’Amazon Prime Day 2023 da parte di Proscenic. Scopriamole insieme

Come ogni anno sta arrivando uno dei momenti più attesi dagli appassionati di shopping online. Stiamo parlando dell’evento dedicato agli utenti di Amazon Prime organizzato dal colosso statunitense degli ecommerce. Proscenic, azienda leader nel settore degli elettrodomestici intelligenti, si sta preparando all’Amazon Prime Day 2023 con una selezione di offerte, con sconti dal 16% fino al 40% sul prezzo di listino: robot aspirapolvere, aspirapolveri senza fili e lavapavimenti, ma anche friggitrici ad aria per una cucina sana e gustosa. Vediamo tutti i dettagli.

Ecco tutte le offerte di Proscenic per questo Amazon Prime Day 2023

DustZero S3 è l’aspirapolvere senza fili progettato per offrire le performance più avanzate e un’esperienza di pulizia senza pensieri, grazie alla sua innovativa base di svuotamento polvere. La più importante caratteristica del nuovo arrivato nella famiglia di aspirapolvere senza fili di Proscenic è proprio la sua capacità di raccogliere e conservare automaticamente la polvere fino a circa 30 giorni. Con lo sconto del 16% potrete acquistarlo a soli 339 €.

Proscenic DustZero S3 Aspirapolvere Senza Fili, con Stazione a Svuotamento Automatico da 3L, Potente Scopa Elettricea 30000PA, 60 Minuti di Autonomia, Touch Screen, Tappeti/ Peli di Animali Domestici 【Stazione a Svuotamento Automatico】Abbiamo dotato la S3 di un'esclusiva stazione di base autosvuotante dove vengono scaricati i rifiuti, l'apparecchiatura viene caricata e la luce UV viene utilizzata per rimuovere gli allergeni, tutto da qui. Dall'inizio alla fine, le vostre mani non entrano in contatto con la polvere e il grande sacco della polvere da 3 litri rende superfluo lo svuotamento frequente

I robot aspirapolvere intelligenti Floobot X1 e V10 sono tra le ultime novità di casa Proscenic. Entrambi i dispositivi fanno dell’autonomia e della versatilità d’uso i propri cavalli di battaglia. Dotati di sistema di lavaggio ad alta frequenza Vibright, possono pulire in autonomia fino a 30 giorni consecutivi. L’X1 si distingue dal “fratello” V10 per essere dotato di base di svuotamento automatico. Il prezzo scontato è rispettivamente di 369 € e 239 €.

(in offerta su amazon.it) Proscenic Floobot X1 Robot Aspirapolvere Lavapavimenti,Lavaggio con Sistema Sonico,Svuotamento Automatico,3000Pa,Controllo SIRI & IFTTT & APP & Alexa per Peli Animali/Capelli/Polvere/Lavapavimenti 【Pulizia Professionale】Pulisci in profondità il tuo pavimento grazie ad una forte aspirazione da 3000 Pa e il sistema di lavaggio con panno vibrante, in un unico passaggio. Il panno vibra 3000 volte al minuto per rimuovere efficacemente le macchie ostinate.Inoltre,ha un serbatoio per la polvere da 290 ml ed un serbatoio dell'acqua da 305 ml.

Il robot aspirapolvere lavapavimenti Proscenic 850T è caratterizzato da un design minimal ed elegante. Con una potenza di aspirazione molto elevata, 3000Pa, consente di aspirare facilmente polvere, capelli e qualsiasi tipo di sporcizia. Inoltre, consente di lavare e aspirare allo stesso tempo, grazie al suo contenitore 2-in-1. Il prezzo in offerta è di 169 €.

Proscenic Robot aspirapolvere e tergicristalli, navigazione intelligente di IPNAS 2.0, serbatoio misto 2 in 1 per aspira, barre, strofinare e passare il mop 【Controllo APP & voce】 Utilizzando l'app ProscenicHome per smartphone Android o IOS è possibile eseguire il controllo remoto, come prenotare tempi di pulizia, regolare la velocità del flusso d'acqua e monitorare il percorso di pulizia, ecc. Con Alexa e Google Assistant, è possibile controllare la pulizia tramite comando vocale.

Il P12 è l’aspirapolvere senza fili che fa della versatilità d’uso il proprio punto cardine. Dotato di una spazzola a rullo anti-groviglio potenziata e di un motore brushless che gli garantisce un’aspirazione da 33000 Pa (120AW) raccoglie efficacemente dal pavimento qualsiasi tipo di sporcizia. Inoltre, la setola guida dalla forma a V brevettata lavora con le spazzole interne per garantire prestazioni eccellenti anche in caso di grovigli di capelli. Per questo evento il prezzo scende a 169,15 €.

Fra gli altri aspirapolvere troviamo poi il P11 Smart, un potente aspirapolvere senza fili con aspirazione ultra-forte da 30000 PA con display touch e connessione all’app, il P11 Animal, la versione pensata per chi ha animali domestici dentro casa, l’i10 che può generare fino a 25000 PA di aspirazione e il WashVac F20, l’aspirapolvere wet & dry senza fili che aspira, lava e asciuga in un unico passaggio. Per questi sono previsti sconti che vanno dal 25% fino al 31%.

Proscenic P11 Animal Aspirapolvere Senza Fili, 26Kpa Potente Scopa Elettrica Senza Fili, Spazzola per Peli di Animali 【Aspirazione Potente】: L’aspirapolvere P11 Animal è dotato di un potente motore brushless che può generare una potenza di aspirazione fino a 25000Pa per garantirti il massimo della pulizia

(in offerta su amazon.it) Proscenic i10 Aspirapolvere senza Fili, Scopa Elettrica Potente 25000Pa/Autonomia 50Min con Display Touch,per Pavimento/Tappeto/Tenda/Peli Animali 【Aspirapolvere senza fili potente 25000PA】: Incorpora un potente un potente motore brushless da 350w, che può generare una potenza di aspirazione fino 25000pa per soddisfare i tuoi diversi tipi di esigenze di pulizia

Proscenic WashVac F20 3-In-1 Aspirapolvere Senza Fili,Lavapavimenti,Serbatoio dell'Acqua 1L e Batteria Rimovibile, APP& Assistente Vocale,Pulizia per Superfici Asciutti o Bagnati,Colore Grigio 【Aspira & Lava & Asciuga 3 in 1】* La modalità Max offre la massima potenza di aspirazione, fino a 15KPA.La modalità SMART, grazie ad un sensore a infrarossi sulla testina che rileva lo sporco umido e secco, regola automaticamente l'aspirazione e l'acqua per una pulizia completa ed efficace. La modalità Germ utilizza acqua elettrolitica per una pulizia più naturale e sana. La modalità di aspirazione speciale per un'asciugatura rapida

Fra le offerte di questo Amazon Prime Day 2023 troviamo anche le friggitrici ad aria Proscenic T20, T21, T22 e T31. Queste sono perfette per chi è alla ricerca di un modello smart, affidabile e con ottime prestazioni in cottura. Inoltre, con l’applicazione Proscenic è possibile controllare la friggitrice ad aria, programmare e monitorare il processo di cottura. Queste saranno interessate da sconti che vanno dal 20% fino al 30%, abbassandone il prezzo anche di 50 €.

Proscenic T21 Friggitrice ad Aria, 5.5L Air Fryer Controllo con App & Alexa e Display LED Toccabile, Funzioni Timer/Preriscaldamento/Programmi/Senza BPA e PFOA per Patatine Fritte/Ali di Pollo/Pizza RICETTE ONLINE IN ITALIANO & RICETTE PERSONALIZZATE: L'app ProscenicHome ti offre 29 di ricette intaliano e preimpostate. Inoltre puoi personalizzare le tue ricette direttamente sull'app. In questo modo puoi portare in tavola un fritto gustoso ma sempre sano, leggero e sicuramente anche semplice da digerire. Perfetto per tutta la famiglia!

Proscenic T22 Friggitrice ad Aria, 5L Air Fryer Controllo con App & Alexa e Display LED Toccabile,11 Programmi Preimpostati,Rumore Basso,Senza BPA e PFOA per Patatine Fritte/Pizza TECNOLOGIA TURBOAIR: Con il supporto della tecnologia TurboAir, 7 volte più efficace della normale tecnologia di circolazione dell'aria, Proscenic T22 riduce il 90% dei grassi contenuti negli alimenti. Nello stesso tempo, fa circolare l'aria riscaldata a 360 gradi, aumentando l'efficienza della cottura del 30%,il che permette al cibo di bloccare l'umidità interna per una finitura croccante e succosa.

Proscenic T31 Friggitrice ad Aria 15L, Forno Air Controllo Display Touch APP, Ricette Italiane Online/Timer/Preriscaldamento/Programmi/Senza BPA/PFOA 【Grande capacità di 15 litri】: grazie al cestino da 15 litri, la friggitrice ad aria calda T31 può fornire fino a 10 porzioni per tutta la famiglia e friggere un pollo intero.

Cosa ne pensate di queste offerte di Proscenic in occasione dell’Amazon Prime Day 2023? Fateci sapere la vostra nei commenti. Vi ricordiamo che le offerte saranno attive nei giorni 11 e 12 luglio. Vi suggeriamo perciò di salvare questa pagina nei preferiti così da ritrovarla al momento opportuno. Per non perdervi ulteriori news di offerte, continuate a seguire tuttotek.it!