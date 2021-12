Recensione Proscenic T31: forno e friggitrice ad aria 2 in 1

In questa recensione andremo a conoscere il forno e friggitrice ad aria T31 di Proscenic. Come si sarà comportato nelle nostre mani?

Da tempo ormai il mercato dei grandi e piccoli elettrodomestici ha iniziato a mutare. La vita da single di molte persone e le case sempre più piccole hanno portato all’acquisto sempre più ampio di “grandi elettrodomestici miniaturizzati“. Un esempio pratico sono i vari piccoli forni che si possono trovare in ogni negozio e che spesso “decorano” i nostri ripiani in cucina. Ammettiamolo, accendere un forno di grandi dimensioni solamente per cucinare una cotoletta non è proprio il massimo.

In questo senso si è spinto anche il mercato delle friggitrici che, dopo le care e vecchie friggitrici a olio è passato a quelle ad aria. In questo modo non solo si risparmiano un po’ di soldi, ma non dovremo sprecare grosse quantità di olio per una porzione piccola di patatine fritte. Oltre al risparmio poi si aggiunge anche la si aggiunge anche la salubrità di cibi fritti ma privi di olio. Ma cosa succede se si fondono questi due piccoli elettrodomestici in uno solo? Iniziamo questa recensione sul Proscenic T31 e scopriamolo insieme.

Scheda tecnica

Dimensioni : 40,8 x 38,8 x 34,1 cm

: 40,8 x 38,8 x 34,1 cm Peso netto : ≅ 5,9 kg

: ≅ 5,9 kg Capacità : 15 L

: 15 L Dimensioni forno : 27,4 x 29,7 x 17,9 cm

: 27,4 x 29,7 x 17,9 cm Potenza : 1700 W

: 1700 W Intervallo di temperatura : 35° – 205° C

: 35° – 205° C Intervallo di tempo : 1 – 60 minuti

: 1 – 60 minuti Funzionamento : manuale o tramite app (tramite connessione Wi-Fi)

: manuale o tramite app (tramite connessione Wi-Fi) Accessori: 1 vaschetta di raccolta, 2 teglie da cucina, 1 forchetta da girarrosto, 1 pinza per girarrosto, 1 gabbia da girarrosto, 1 set per spiedini da girarrosto

Design e packaging | Recensione Proscenic T31

Il Proscenic T31 arriverà in una confezione non propriamente eco-friendly. Sebbene la scatola sia ovviamente in cartone, le protezioni contro gli urti accidentali sono realizzate in polistirolo. All’interno, oltre all’elettrodomestico, troviamo anche un manuale per l’uso, un piccolo ricettario in inglese e i vari accessori per preparare tante e gustose pietanze. Fra questi vi saranno le varie teglie per cucinare la carne, la forchetta girarrosto per cucinare il pollo, la gabbia per friggere e un set composto da ben otto pezzi per preparare dei succulenti spiedini.

Il forno si presenta con un design elegante. Le dimensioni di 40,8 x 38,8 x 34,1 cm lo rendono leggermente ingombrante, soprattutto se non si dispone di abbastanza spazio sul piano della cucina. Tuttavia, dimensioni così abbondanti permettono di avere un forno più ampio, con una capacità di ben 15 L. Questo permette di cucinare pietanze che richiedono più spazio, come ad esempio un pollo intero, senza doverlo tagliare in parti. Potrete quindi portare la vivanda tutta integra, facendo bella figura con i vostri amici.

Sopra l’apertura del forno troviamo i comandi touch che permetteranno di selezionare una modalità preimpostata, attivare il girarrosto o la luce del forno, accendere l’elettrodomestico, avviare la cottura o metterla in pausa. Da qui sarà inoltre possibile attivare la funzione di preriscaldamento o quella per mantenere il cibo caldo una volta preparato. Inoltre, grazie alla comoda ghiera sarà possibile impostare sia la temperatura che il timer. Per switchare fra questi due parametri basterà cliccare il tasto che si trova all’interno della ghiera.

Sui lati non vi sono né tasti né decorazioni. Discorso leggermente diverso vale per la parte posteriore. Qui infatti troviamo una comoda maniglia che può essere utilizzata per prendere comodamente il forno. Tuttavia, la vera funzionalità di questa maniglia è quella di tenere distante l’elettrodomestico da una qualsiasi parete. In corrispondenza di questa infatti troviamo l’apertura per l’espulsione dell’aria calda.

Tanti piatti, un solo elettrodomestico | Recensione Proscenic T31

Cucinare vari piatti non sarà più un problema. Durante le nostre prove abbiamo preparato diverse pietanze e su ognuna il T31 si è comportato egregiamente. Che sia una frittura o una pietanza da fare al forno, la cottura è stata sempre impeccabile. Abbiamo ottenuto dei polli croccanti all’esterno e morbidi e succosi all’interno, patatine ben dorate e croccanti e tanto altro ancora. D’altronde non poteva che essere così grazie alla potenza di 1700 W.

Il range di temperatura varia poi da 35° C a 205° C. Questo ci permette di cuocere cibi a temperature più o meno elevate a seconda delle nostre esigenze; possiamo anche di tenere al caldo o riscaldare successivamente le pietanze a seconda della necessità,. Grazie alla tecnologia TurboAir l’aria circola a 360 gradi, permettendo di avere una cottura veloce del cibo. Ciò lo rende croccante fuori e morbido dentro. Ma la vera comodità arriva dalla marea di modalità preimpostate che ci permetteranno settare velocemente i vari parametri. L’unica cosa che ci rimarrà da fare sarà infornare il tutto e avviare la cottura.

Ovviamente le modalità non sono dei dogmi da rispettare in tutto e per tutto. Se avremo necessità di variare uno dei due parametri, che sia il tempo o la temperatura, potremo farlo tranquillamente. Ad aiutarci nella cottura arrivano i vari accessori che dovremo usare in base alle nostre esigenze. Questi ultimi risultano ben saldi e ci permettono di cucinare praticamente di tutto, riducendo il rischio di scottature al minimo, sebbene l’apertura del forno possa creare non pochi problemi a chi ha delle mani abbastanza grandi.

Un uso smart, ma con alcuni problemi | Recensione Proscenic T31

Sebbene sia possibile gestire il forno manualmente, la società ha deciso di rendere il tutto molto smart, garantendoci un utilizzo veloce e una supervisione a 360 gradi di ogni aspetto. Tuttavia scaricarla e utilizzarla non è proprio una passeggiata. Sebbene la società fornisca un QR code, il sito risulta non sicuro e scaricare l’apk è praticamente impossibile. Saremo quindi costretti a cercarla manualmente sugli store, ma anche qui non è facile. Vi sono infatti più app con lo stesso nome, rendendo impossibile distinguere quale sia quella giusta.

Una volta capito quale sia quella giusta dovrete registrarvi e poi collegare il forno al Wi-Fi di casa. Sebbene ci venga detto che bisogna utilizzare solo la connessione 2.4 GHz, noi siamo riusciti a connetterci anche a quella da 5 GHz. Se non fosse stata possibile una cosa del genere, risolvere il problema non sarebbe stato facile per chi non è avvezzo, rendendo inutilizzabili queste funzioni. Una volta connessa la friggitrice saremo in grado di attivare qualsiasi funzione tramite app.

Qui sarà anche possibile gestire il ricettario in italiano, sebbene quest’ultimo risulti molto approssimativo sia per quanto riguarda gli ingredienti, ma soprattutto per il procedimento da svolgere. Il problema fondamentale deriva da una traduzione non propriamente accurata. Quest’ultima rischia infatti di farci venire più dubbi di quelli che risolve. Durante l’utilizzo abbiamo riscontrato anche alcuni piccoli problemi di connessione iniziali, ma nulla di grave. Durante la cottura invece non vi sono disconnessioni o altri problemi di nessun tipo.

Conclusioni

Siamo giunti ormai alla fine di questa recensione sul Proscenic T31, il forno 2 in 1 che fa anche da friggitrice ad aria ed è arrivato il momento di tirare un po’ le somme. Il piccolo elettrodomestico si presenta molto elegante grazie al suo design e alla colorazione nera optata dalla società. L’eleganza però non è tutto per la società. Grazie ai suoi 1700 W di potenza e alla tecnologia TurboAir, il forno è in grado di cucinare i cibi in maniera veloce, prendiamo ad esempio un pollo, rendendoli croccanti fuori e morbidi dentro.

La capacità di ben 15 L ci permette d’inserire pietanze anche abbastanza voluminose all’interno. Tuttavia, sebbene lo spazio sia ben gestito, chi ha le mani abbastanza grandi troverà non poche difficoltà nel giostrarsi all’interno del forno, specialmente con i vari accessori che funzionano con il girarrosto. Posizionarli all’interno le prime volte non è facile e se preriscaldiamo il forno rischieremo di toccare qualcosa e bruciarci leggermente.

A parte questi piccoli problemi dovuti all’inesperienza tuttavia cucinare non sarà mai stato così facile, soprattutto grazie ai vari programmi preimpostati che permetteranno la cottura di carne, verdure, dolci, patatine varie e tanto altro. Il tutto è gestibile da un’app non propriamente facile da trovare sugli store e che è impossibile da scaricare dal sito ufficiale. Nonostante questo però funziona piuttosto bene, soprattutto in fase di cottura.

Questo piccolo elettrodomestico risulta inoltre facile da pulire e gli accessori per la cottura di pollo e spiedini hanno un’ottima dissipazione del calore. Ciò permette di poterli toccare direttamente con la mano già dopo un paio di minuti che sono stati messi fuori dal forno, ma ovviamente prendete sempre le dovute precauzioni per evitare spiacevoli inconvenienti. Per questa recensione sul Proscenic T31 è ormai tutto. Vi ricordiamo che questo piccolo elettrodomestico è in vendita su Amazon al prezzo consigliato di 179 €. Per non perdervi future recensioni dall’universo elettronico e quello tecnologico in generale, continuate a seguire le pagine di tuttoteK!