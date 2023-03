Recensione Proscenic P12: potente e affidabile

In questa recensione andremo a conoscere l’aspirapolvere senza fili P12, l’ultimo arrivato nella famiglia Proscenic. Vediamolo nel dettaglio

Già in passato ci eravamo occupati di vari prodotti Proscenic, tra i quali anche i “predecessori” del nuovo arrivato in famiglia. Avevamo apprezzato sia l’I10 che il più famoso P11 Smart, andando a vedere quali erano i loro punti di forza e quali invece le loro debolezze. Gli ingegneri della società saranno riusciti a migliorarsi questa volta? Iniziamo questa recensione riguardante l’aspirapolvere senza fili Proscenic P12 e scopriamolo insieme.

Scheda tecnica

Altezza massima : 115 cm

: 115 cm Dimensioni spazzola : 255 x 110 x 55 mm con luce Vertect verde

: 255 x 110 x 55 mm con luce Vertect verde Peso : circa 1,9 kg

: circa 1,9 kg Potenza di aspirazione : fino a 33 kPa

: fino a 33 kPa Livello di rumorosità : ≤ 68 dB

: ≤ 68 dB Batteria : 2.600 mAh

: 2.600 mAh Durata : fino a 60 minuti

: fino a 60 minuti Tempo di ricarica : 2,5 ore

: 2,5 ore Capacità contenitore polvere : 1,5 L

: 1,5 L Schermo LED : sì

: sì Accessori: testina per fessura, spazzola per spolverare 2 in 1, base per riporlo

Confezionamento e design – Recensione Proscenic P12

L’aspirapolvere arriva in una confezione abbastanza compatta. Nonostante tutto, al suo interno trovano posto perfettamente tutte le varie componenti che risultano esser posizionate in maniera che non vi siano urti accidentali durante il trasporto. Una volta aperta la scatola dunque ci ritroveremo faccia a faccia con l’aspirapolvere completamente smontato; montarlo tuttavia sarà un gioco da ragazzi.

Sebbene vi siano le istruzioni nel pratico manuale d’uso, montarlo sarà veramente facile. Tempo due minuti e saremo in grado di poter pulire casa immediatamente. Il design del P12 è completamente rivoluzionario rispetto a quello dei suoi predecessori e lo si può capire con un singolo sguardo. Fin da subito noteremo che è cambiata la disposizione del motore e del contenitore della polvere.

Se nei precedenti modelli questi erano disposti verticalmente rispetto al pavimento, adesso si troveranno in posizione orizzontale, andando a riequilibrare il baricentro dell’aspirapolvere; questo poi si trasforma in una maggiore manovrabilità dello stesso. In cima a questi troviamo un comodo schermo LED che indica il livello di carica della batteria, il livello di aspirazione e, nel caso, anche il riempimento del contenitore per la polvere.

Il design in generale è molto simile a quello di altri prodotti, ma rimane comunque abbastanza elegante e rende questo aspirapolvere adattabile a molte tipologie di arredamento. Può inoltre essere riposto nell’apposita base da fissare al muro, ma rimane comunque in equilibrio anche senza quest’ultima.

Grande potenza, ma vita più che dimezzata – Recensione Proscenic P12

Uno dei principali punti di forza sulla quale hanno voluto spingere gli ingegneri del P12 è sicuramente la potenza d’aspirazione del motore brushless. Questo infatti arriva ad una potenza massima di 33 kPa che unita alla spazzola a rullo motorizzata è in grado di aspirare anche lo sporco più ostinato. Tale caratteristica lo rende ottimo anche per la pulizia dei tappeti, vera e propria trappola di peli e sporco in generale che molti aspirapolvere non riescono a rimuovere.

Un quantitativo così elevato di aspirazione, però, genera in automatico dei contraccolpi non proprio gradevoli per l’utente. Il primo riguarda ovviamente l’aumento della rumorosità, mentre il secondo va ad inficiare sulla durata della batteria. Ma andiamo con ordine e facciamo un passo per volta.

L’aspirapolvere è dotato di ben quattro potenze d’aspirazione, attivabili tutte dallo schermo LED tramite l’apposito tasto. Non vi saranno dunque due tasti per aumentare o diminuire la potenza, ma solo uno che metterà in ciclo i quattro livelli. Sebbene questa sia una scelta condivisibile, non capiamo come mai gli ingegneri abbiano deciso di far accendere in automatico l’aspirapolvere dal secondo livello. Questo ci costringerà a passare da quelli più potenti prima di arrivare a quello più basso e silenzioso dei quattro.

Capirete benissimo che questo si trasforma, oltre che in un aumento del rumore, anche in un consumo di batteria totalmente inutile. Proprio quest’ultima è infatti il problema principale del P12. Sebbene la durata attestata dalla società sia di un’ora, noi non ci siamo mai arrivati; al più abbiamo sfiorato i 55 minuti a potenza minima. Salendo di livello il tempo stringe sempre di più, fino a raggiungere i circa 13 minuti a potenza massima.

Anche la ricarica attestata di 2,5 ore è erronea, in quanto nella nostra esperienza noi siamo andati oltre le 3 ore. Capirete benissimo quindi che utilizzare un aspirapolvere per meno di un’ora e attendere poi tanto tempo non è molto conveniente, soprattutto se abitate in case grandi e si ha poco tempo da dedicare alla pulizia.

Ampia manovrabilità, diversi utilizzi e una spazzola senza eguali – Recensione Proscenic P12

Sebbene quindi vi siano delle note alquanto negative, questa scopa elettrica è riuscita comunque a stupirci. Il baricentro rialzato e gli snodi della spazzola altamente orientabili la rendono molto manovrabile, facendoci raggiungere anche i posti più complicati. L’ampio movimento garantisce inoltre la possibilità di formare un angolo di 180° fra il tubo e la spazzola, permettendoci di tenere quest’ultima sempre incollata al pavimento.

La caratteristica principale di questo accessorio è la spazzola rotante che raccoglie lo sporco in maniera impeccabile. La sua struttura antigroviglio con una setola morbida a V, unita ad altre caratteristiche come il pettine interno e la scanalatura per sollevare i capelli, renderanno quasi impossibile la formazione di grovigli che vadano ad intasare la scopa elettrica.

Il tubo a vuoto, di cui abbiamo parlato poco prima, è anche regolabile in altezza; in questo modo, ogni utente che utilizzerà l’aspirapolvere potrà regolarlo in modo da avere maggior comodità. Questa funzione, unita alla testina per fessura o alla spazzola per spolverare 2 in 1, ci permetterà di raggiungere qualsiasi punto che abbia bisogno di una bella pulita. Che sia il divano, una tenda o semplicemente un angolo non raggiungibile con la normale spazzola per pulire a terra, non dovrete far altro che installare uno di questi accessori e via.

La vera novità rispetto ai modelli precedenti è l’introduzione della luce Vertect verde. Nella parte frontale della spazzola, infatti, trovano posto ben sei piccoli LED in grado di emettere una luce verde ogni volta che accendiamo l’aspirapolvere con questa testina collegata. Questa luce serve a rendere visibile anche quello sporco che non noteremo a occhio nudo.

Conclusioni

Siamo ormai giunti alla fine di questa recensione riguardante l’aspirapolvere Proscenic P12 ed è quindi arrivato il momento di tirare un po’ le somme. Dotato di elevata maneggevolezza, questo aspirapolvere si presenta potente e facile da pulire. Il serbatoio della polvere da 1,5 litri risulta essere abbastanza voluminoso e, una volta staccato dal corpo principale, anche facile da pulire. Tutto quello che dovrete fare sarà premere il pulsante per aprirlo e dare due colpetti per far cadere il tutto.

Grazie agli altri accessori poi sarà possibile pulire anche gli spazi più stretti o rimuovere peli e briciole dal nostro divano. Con il nuovo sistema di LED verdi posti sulla spazzola invece andremo a vedere anche lo sporco “invisibile“, così da rimuovere facilmente ogni granello di polvere presente sul pavimento.

Tanta potenza tuttavia si trasforma in una durata della batteria di gran lunga inferiore a quanto dichiarato, soprattutto ai livelli massimi. Anche la ricarica lascia alquanto a desiderare, costringendoci a lunghe attese di oltre 3 ore prima di poter riutilizzarlo per pulire un’altra mezz’ora. Sicuramente quindi questa scopa elettrica non è consigliata a chi ha una casa grande, per la quale impiegherebbe tanto tempo per pulire ogni angolo.

Nonostante questo problema abbastanza importante, il resto della nostra esperienza è filato liscio. Il P12 ci ha concesso di pulire casa perfettamente anche dai peli del cane, senza che quest’ultimo si spaventasse più di tanto a bassi livelli. Discorso diverso invece quando lo mettevamo al massimo, anche se rispetto ad altri concorrenti può ritenersi più silenzioso.

Per questa recensione riguardante il Proscenic P12 è ormai tutto. Vi ricordiamo che è disponibile all’acquisto al prezzo consigliato di 199 €. Per non perdervi ulteriori recensioni riguardanti l’universo elettronico e tecnologico, continuate a seguire tuttotek.it!