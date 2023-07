GEEKOM AS6: un mini PC con GPU all’altezza

Dopo aver provato GEEKOM AS6 possiamo finalmente dire che abbiamo trovato un mini PC con una GPU superiore, in grado di reggere le sfide moderne

L’unica cosa che mancava ai mini PC GEEKOM era una buona GPU. Finalmente con GEEKOM AS6 abbiamo quello che comincia a sembrare una GPU degna di tale nome, grazie alla APU AMD Ryzen 6900HX con GPU basata sul architettura grafica RDNA2, la stessa delle GPU desktop della casa di Sunnyvale di qualche anno fa.

Specifiche Tecniche

APU : Ryzen 9 6900HX con iGPU RDNA2, 8C/16T fino a 4.9 GHz

: Ryzen 9 6900HX con iGPU RDNA2, 8C/16T fino a 4.9 GHz RAM : 32GB DDR4-3200 MHz

: 32GB DDR4-3200 MHz SSD : 1TB M.2 2280

: 1TB M.2 2280 Bluetooth : V5.2

: V5.2 Wi-Fi : Wi-Fi 6E

: Wi-Fi 6E LAN : 2.5G RJ45

: 2.5G RJ45 Porte anteriori : 1 x USB 3.2 Gen2, 2 x USB 3.2 Gen1, 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C (supporto DP1.4 60Hz)

: 1 x USB 3.2 Gen2, 2 x USB 3.2 Gen1, 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C (supporto DP1.4 60Hz) Porte posteriori : 2 x Porta HDMI 2.1 (4096 x 2160 @60Hz), 1 x Display Port 1.4 (7680 x 4320 @60Hz), 1 x LAN 2,5G RJ45, 1 x Lucchetto, 1 x DC-in

: 2 x Porta HDMI 2.1 (4096 x 2160 @60Hz), 1 x Display Port 1.4 (7680 x 4320 @60Hz), 1 x LAN 2,5G RJ45, 1 x Lucchetto, 1 x DC-in Dimensioni : 120 x 130 x 58 mm, peso 750 g, attacco VESA

: 120 x 130 x 58 mm, peso 750 g, attacco VESA Sistema operativo installato : Windows 11 Pro, compatibile con Linux

: Windows 11 Pro, compatibile con Linux Confezione: Alimentatore 120W, 20V 6A, attacco VESA, varie viti di montaggio

Recensione GEEKOM AS6: design e costruzione

Con la linea AS basata su processori Ryzen e sviluppata in collaborazione con Asus. GEEKOM ha deciso di cambiare un po’ le scelte stilistiche rispetto ai cugini IT che montano processori Intel. Troviamo sempre uno chassis a sezione quadrata, leggermente più grande rispetto a quello che eravamo abituati, ma sempre compattissimo.

DSC7047

DSC7050

Le linee tendono ad essere più aggressive, spezzate. Anche le prese d’aria diventano molto più grandi e vengono utilizzate come elemento di design per dare un tocco in più a questo GEEKOM AS6. La filosofia rimane comunque minimalista ed elegante: poche dettagli messi in evidenza, il resto sparisce nella finitura nero opaco. Apprezziamo il cambiamento di stile, che comunque non tradisce la tradizione dell’azienda taiwanese che fa da sempre prodotti molto eleganti.

La costruzione buona come sempre, anche se in questo caso abbiamo un corpo interamente realizzato in plastica. Comunque si tratta di un polimero di buona qualità, rinforzato sugli spigoli. Tende a flettere leggermente al centro, ma niente di che. I piedini in gomma offrono un buona stabilità. E come sempre ottimo lavoro da parte di GEEKOM in termini di accesso alla scheda logica: basta togliere 4 normali viti a stella e si può rimuovere la cover superiore. Facilissimo!

DSC7056

DSC7073

Recensione GEEKOM AS6: analisi tecnica

Passiamo ai numeri. Ce li aspettiamo piuttosto alti date le premesse. A muovere questo mini PC troviamo un AMD Ryzen 6900HX con i suoi 8 core e 16 thread che si possono spingere fino a 4.9 GHz, con una frequenza base di 3.3 GHz. In Cinebench abbiamo misurato 1535 punti in single core e 10643 in multi core. Cifre a dire il vero non astronomiche, ma crediamo che GEEKOM abbia fatto delle scelte conservative, limitando leggermente la CPU. Infatti dei nostri grafici si vede che la frequenza della CPU non va mai oltre i 4.5 GHz in single core e 3.7 GHz in multi core. La potenza assorbita non supera mai i 35 W, rispetto ai 45 W di serie. Comunque la potenza a disposizione è parecchia. La scelta conservativa fa in modo di limitare la velocità della ventole, rendendolo più silenzioso del fratello minore AS5.

Ma è la GPU che più di tutto ci interessava in questa configurazioni. Infatti troviamo una AMD Radeon 680M, basata su architettura RDNA2, con 12 CU funzionanti fino a 2400 MHz. Si tratta finalmente di una iGPU che può essere sfruttate come tale per esempio nel gaming. Nei nostri test abbiamo confermato che per giocare in FHD non dovrebbero esserci grossi problemi anche con dettagli medio-alti in giochi recenti (certo non a 120 fps). Invece alzare la risoluzione è ancora un po’ utopico. Rimane sempre una fastidiosa incomprensione – forse a livello di driver e SO – che limita la memoria dedicata a 512 MB, cosa che non succede con iGPU delle controparti Intel.

Ottime le memoria che arrivano a 3000 MB/s in lettura e circa 2500 MB/s in scrittura sequenziali. Anche lettura e scrittura randomiche non sono niente male con 570 MB/s in lettura e 450 MB/s in scrittura. Infatti GEEKOM AS6 è sempre veloce e reattivo e si avvia in pochi istanti.

Recensione GEEKOM AS6: utilizzo nella vita quotidiana

Grazie alla potente CPU e alla GPU finalmente all’altezza, ci sono cose che questo mini PC non possa fare. Nessun problema nell’uso quotidiano tra lavoro d’ufficio e navigazione web. Lo abbiamo utilizzato per programmare e sviluppare software senza troppe remore. Riesce a gestire tantissime applicazioni aperte e rimanere reattivo grazia all’abbondante RAM. Abbiamo installato Ubuntu senza difficoltà e gira molto bene.

In gaming, come abbiamo detto, ci dobbiamo limitare al FHD. Si possono giocare diversi titoli a qualità medio-alta. Può esserci qualche calo sporadico di frame rate, ma niente di preoccupante. Certo non potete pretendere 60 fps fissi. La GPU integrata facilita anche il video editing. In FHD non ci sono grossi problemi, il playback è fluido e si possono applicare gli effetti live. Invece in 4K ancora si fa un po’ fatica.

Conclusioni

GEEKOM AS6 finalmente ci offre una buona GPU. Per un PC così compatto le prestazioni sono soddisfacenti, anche se ancora manca qualcosina lato grafico. Riusciranno mai a competere con un laptop di fascia alta con grafica discreta? Invece per tutto il resto non si potrebbe desiderare di più probabilmente. Anche il design e la costruzione sono ben curati e fa una ottima impressione. Il prezzo di listino parte da 649 euro per la versione con processore Ryzen 7 6800H, 32 GB di RAM e 1TB di storage SSD. Tuttavia per tutto il mese di luglio 2023 potrete acquistare sullo store ufficiale questo mini PC con uno sconto di 30 euro, semplicemente applicando il nostro codice promozionale “TDAS6”. Dalla sezione hardware è tutto, continuate a seguirci!