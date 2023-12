Jabra: ecco le nuove offerte natalizie!

Jabra ha pensato ad una selezione di offerte per i prodotti che rispondono ai desideri che per tutto l’anno ci accompagnano e che ora possiamo far diventare realtà

Natale è tempo di famiglia, di affetti e di coccole per sé e per i propri cari. Ma è anche tempo di regali! Per questo Jabra, leader nelle soluzioni audio e video personali e professionali, ha pensato a una selezione di prodotti che rispondono ai desideri che per tutto l’anno ci accompagnano e che ora possiamo far diventare realtà. Auricolari pensati per tutte le esigenze, tutti i target e tutti i budget.

Offerte Jabra: Jabra Elite 8 Active

Jabra Elite 8 Active, sono gli auricolari progettati per essere resistenti in qualsiasi condizione d’uso e superano tutti i test richiesti dallo standard militare statunitense per l’elettronica rinforzata (810H). Gli auricolari Jabra Elite 8 Active sono particolarmente resistenti, ma non per questo hanno sacrificato suono e estetica. Sono pensati per accompagnare gli allenamenti con un suono incredibile grazie al Dolby Audio, che offre un ritorno chiaro e realistico per un’esperienza di ascolto più lunga e confortevole.

L’Adaptive Hybrid Active Noise Cancellation (ANC) ottimizza automaticamente le prestazioni della cancellazione attiva del rumore in base all’ambiente in cui ci si trova. La tecnologia Wind Neutralizing HearThrough attutisce le interferenze del vento senza bloccare I rumori del traffico, garantendo dunque la sicurezza senza compromettere la stabilità del suono. Con tecnologia di chiamata a 6 microfoni, la rete di protezione dal rumore del vento, la connettività stabile con gli smartwatch, la compatibilità con Google Assistant, Spotify Tape, le tecnologie Fast Pair e Swift Pair e la durata della batteria fino a 8 ore (32 ore con la custodia) sono ideale in ogni occasione d’uso.

Prezzo di vendita suggerito 199 euro.

Offerte Jabra: Jabra Elite 10

I nuovi auricolari top della gamma Jabra Elite 10 promettono la migliore combinazione di comfort, audio e chiamate ovunque ci si trovi, sia per il lavoro, che per il tempo libero. Questi dispositivi True Wireless, ottimizzati per la fruizione di contenuti con la tecnologia Dolby Atmos, sono realmente coinvolgenti e sono i primi a supportare il sistema Dolby Head Tracking, per un’esperienza di ascolto senza precedenti.

Gli Elite 10 eliminano anche il rumore circostante con la tecnologia Jabra Advanced Active Noise Cancellation™ che si adatta automaticamente a ciò che circonda l’utente. Inoltre, offrono la tecnologia Jabra ComfortFit per una vestibilità più naturale e ariosa e una minore occlusione, grazie al design semiaperto che allevia la pressione sull’orecchio consentendo agli utenti di camminare e parlare in tutta comodità.

Prezzo di vendita suggerito 249 euro.

Offerte Jabra: Jabra Elite 4

I Jabra Elite 4 sono stati progettati per abbracciare le principali caratteristiche dei moderni auricolari, come il comfort, l’audio ottimale e la praticità; il tutto a un prezzo ragionevole. Per gli utenti che hanno bisogno di connettersi a due dispositivi diversi contemporaneamente, i Jabra Elite 4 integrano la tecnologia Bluetooth Multipoint che consente di passare da uno all’altro in modo fluido. Anche l’accoppiamento iniziale è semplice, con l’opzione Fast Pair che consente di collegarsi immediatamente a un dispositivo mobile e con quella Swift Pair che si collega direttamente a un laptop o a un computer.

Progettati per i viaggi e gli spostamenti, integrano la funzione di cancellazione attiva del rumore (ANC) e filtrano i suoni indesiderati così che le distrazioni diventino un ricordo del passato. Ma non è tutto: gli Elite 4 sono pensati per garantire un suono cristallino grazie alla tecnologia di chiamata a 4 microfoni e agli altoparlanti da 6 mm. Per chi è alla ricerca di esperienze di ascolto personalizzate, poi, l’equalizzatore musicale Jabra e l’intuitiva app Sound+ consentono di configurare l’audio in base ai propri gusti. Sono disponibili in quattro colori classici: Grigio scuro, Navy, Lilla e Beige chiaro.

Prezzo di vendita suggerito: 99,99 euro.

