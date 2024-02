Il nuovissimo diffusore portatile Teufel Rockster Go 2, ideale da portare ovunque

Teufel svela il più recente modello, ROCKSTER GO 2, dotato di una comoda cinghia flessibile per facilitarne il trasporto

La sua struttura impermeabile consente un utilizzo senza preoccupazioni sotto la pioggia o vicino alla piscina, offrendo una resistenza ottimale. La batteria garantisce oltre 15 ore di riproduzione a volume medio e più di 28 ore in modalità risparmio energetico, garantendo un’esperienza senza interruzioni.

Teufel ROCKSTER GO 2: suono senza limiti

Il ROCKSTER GO 2 si presenta come il compagno ideale per qualsiasi avventura, offrendo prestazioni, resistenza e durata eccezionali. La sua struttura in gomma ospita due driver full-range che regalano un suono stereo autentico e potente. La membrana passiva nella parte anteriore fornisce una dose di bassi sorprendente, mentre la tecnologia Teufel Dynamore amplifica il panorama stereo con un semplice tocco.

Con una batteria che assicura circa 15 ore di riproduzione a volume medio e oltre 28 ore in modalità risparmio energetico, il ROCKSTER GO 2 si ricarica comodamente tramite la porta USB-C posizionata lateralmente, eliminando la necessità di protezioni contro acqua e sporco grazie alla sua certificazione IP67.

Questo rende l’altoparlante resistente all’acqua e perfetto per l’uso sotto la pioggia o in piscina, oltre a essere facilmente pulito con acqua corrente.

Dotato di funzioni intelligenti, il ROCKSTER GO 2 offre la possibilità di collegare due unità in modalità stereo tramite la funzione Party Link, estendibile fino a 100 altoparlanti collegati in serie via Bluetooth. La praticità di trasporto è garantita dalla cinghia flessibile inclusa, che consente di portare l’altoparlante a mano o di fissarlo a uno zaino.

Inoltre, la filettatura da 1/4 pollici sul fondo offre molteplici opzioni di montaggio compatibili con fotocamere e action cam.

Il ROCKSTER GO 2 è disponibile in tre varianti di colore: Nero&Rosso, Grigio&Nero e Total Black, offrendo una scelta elegante e versatile per soddisfare ogni gusto.

ROCKSTER GO 2 in pillole:

Altoparlante stereo Bluetooth compatto con suono potente per ogni occasione

Elevata protezione (standard IP67) contro polvere e acqua anche in immersione

Struttura robusta e gommata a prova d’urto

Batteria ad alta capacità per tempi di riproduzione superiori a 15 ore, modalità di risparmio energetico per tempi di riproduzione superiori a 28 ore a volume medio

Due driver full-range in alluminio e una membrana passiva dei bassi per un suono stereo potente

Dynamic Bass adatta in modo ottimale i bassi al volume selezionato

La tecnologia Dynamore espande ulteriormente il palco stereo tramite la semplice pressione di un pulsante

Bluetooth con AAC, supporta Google Fast Pair

Party Link: abbina due ROCKSTER GO 2 per formare una coppia stereo o collega fino a 100 ROCKSTER GO 2 per formare una catena di altoparlanti

Scheda audio integrata per la riproduzione da Mac o PC tramite cavo USB-C

Pratica cinghia flessibile e filettatura da 1/4 pollici per stativi e supporti comuni

Pulsanti di controllo grandi e visibili; indicatore LED della batteria

Il ROCKSTER GO 2 è già disponibile nel webshop Teufel al prezzo di 149,99 euro.

Cosa ne pensate di questo nuovo ROCKSTER GO 2 ? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a leggere tuttotek.it per rimanere aggiornati sulle ultime novità e non solo.