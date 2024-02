Smart TV Samsung QLED: offerta regalo di coppia di San Valentino

La smart TV Samsung Series 8 offerta per un regalo di coppia in QLED 4K ti permette un’esperienza visiva senza precedenti grazie alla tecnologia avanzata che garantisce immagini nitide e dettagliate come mai prima d’ora

La smart TV Samsung Series 8 offerta QLED 4K come regalo di coppia per San Valentino è dotato dell’innovativa tecnologia LED con controllo preciso di ogni singola zona che consente la visualizzazione di neri profondi e bianchi brillanti, creando un contrasto eccezionale che porta le immagini alla vita. Grazie alla potenza dell’intelligenza artificiale, il processore garantisce una qualità 4K superiore. L’AI Upscaling migliora automaticamente le scene, garantendo un’esperienza di visione impeccabile, indipendentemente dal contenuto originale. Questa tecnologia elabora la profondità delle immagini in modo simile all’occhio umano, aumentando il contrasto nelle prime piani e creando un effetto 3D sorprendentemente realistico. Con una gamma di contrasto estesa, il Quantum HDR+ offre un’esperienza cinematografica immersiva, con colori vividi e dettagli ultra-nitidi che trasportano gli spettatori direttamente nel cuore dell’azione. Lo trovi in promozione da Unieuro al prezzo di 759 euro.

La Smart TV Samsung Series 8 è l’offerta ideale per un regalo di coppia

Il televisore ha ricevuto il prestigioso riconoscimento PANTONE per la resa cromatica autentica, garantendo una fedeltà cromatica senza pari e un’esperienza visiva incredibilmente precisa e confortevole. Luminosità e colori dello schermo vengono regolati automaticamente in base agli orari locali di alba e tramonto, riducendo l’affaticamento visivo e favorisce il relax durante le ore serali. L’esperienza audio è altrettanto sorprendente grazie al Dolby Atmos, che offre un suono multidimensionale che avvolge lo spettatore e lo trasporta direttamente nell’azione.

Con un audio surround 3D e un audio virtuale del canale superiore, l’esperienza sonora è completamente immersiva e sincronizzata con l’azione sullo schermo. Con accesso ai giochi per console preferiti e al cloud gaming, scegliere cosa giocare è più semplice che mai, garantendo un’esperienza di gioco fluida e senza interruzioni. Grazie a SmartThings è possibile controllare tutti i dispositivi smart della casa tramite un’unica piattaforma integrata, semplificando la gestione dell’ambiente domestico. Con oltre 200 canali e una vasta selezione di film e spettacoli on demand, Samsung TV Plus offre un’ampia gamma di contenuti gratuiti.

