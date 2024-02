Canon insieme alle due agenzia creative Zampediverse e Buzin Media Agency ridefiniscono il paradigma dello storytelling visivo, in un viaggio in 8K tra Milano e New York

In un momento in cui l’evoluzione della tecnologia avanza a passi da gigante, Canon si distingue come leader indiscusso nell’ambito Imaging. In collaborazione con l’agenzia creativa Zampediverse e Buzin Media Agency, Canon è al centro di un nuovo capitolo nell’ambito della produzione video e della realtà aumentata/virtuale.

L’attenzione verso l’AR e i video a 360° ha conosciuto un’esplosione in Italia nel 2016, con aziende di primo piano come Ikea, Adidas, Elio e Le Storie Tese, Nutella e la regione Friuli Venezia Giulia che hanno pionieristicamente abbracciato il marketing immersivo. Tra i clienti di Zampediverse e BMA, questi nomi hanno realizzato progetti video di realtà virtuale all’avanguardia, sfruttando al massimo le capacità tecnologiche offerte da Canon.

Canon: storytelling tra Milano e New York in 8K

Oggi, con il lancio dell’Apple Vision Pro, il primo visore di realtà mista di Apple l’interesse verso questa forma di tecnologia è destinato a crescere esponenzialmente. Per portare in Italia i primi esemplari del nuovo visore della Mela, Zampediverse e Buzin Media Agency si preparano a intraprendere un viaggio a New York, presso il nuovo store del World Trade Center, affidandosi alle più avanzate attrezzature fotografiche Canon.

Il viaggio, documentato e condiviso sui canali social dell’agenzia e di Canon Italia dal 7 all’11 febbraio, sarà immortalato attraverso un innovativo video-racconto in 180° realizzato con la più piccola videocamera Cinema Canon EOS R5C in 8K RAW 50P e l’obiettivo RF 5.2MM F2.8L DUAL FISHEYE, appositamente concepito per questa applicazione. Oltre a essere una missione per acquisire la nuova tecnologia, il viaggio rappresenta un’opportunità unica per narrare una storia straordinaria attraverso l’uso delle strumentazioni Canon.

La qualità eccezionale delle immagini e la versatilità delle soluzioni tecnologiche della casa giapponese consentono di esplorare nuove frontiere nell’espressione creativa, trasformando le visioni in realtà con una chiarezza e una profondità sorprendenti. Con Canon, l’esperienza diventa coinvolgente e autentica, aprendo le porte a un mondo di possibilità infinitamente creative nella produzione di contenuti immersivi e in realtà virtuale.

Canon: storytelling tra Milano e New York in 8K | dove vederlo

Le immagini cattureranno l’essenza del viaggio tra gli Stati Uniti e Milano, evidenziando l’utilizzo innovativo dell’obiettivo DUAL FISHEYE di Canon e dell’Apple Vision Pro. Questo racconto visivo attraverserà le iconiche location newyorkesi, da Manhattan all’Empire State Building, da Central Park al ponte di Brooklyn.

Per supportare l’iniziativa, ogni giorno saranno pubblicati sui canali social di Zampediverse e Canon Italia 4 video e un racconto fotografico. Al ritorno, verrà presentato il backstage del video “MI-NY-AR”, che mostrerà agli utenti l’innovativo utilizzo delle attrezzature e le tecniche di ripresa in 180°.

Canon, insieme a Zampediverse e Buzin Media Agency, celebrano così l’innovazione, l’arte e la tecnologia, dimostrando ancora una volta che la fotografia e la potenza della tecnologia possono convergere per raccontare storie che ispirano e innovano.