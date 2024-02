Recensione HT2 di Tozo: le cuffie ibride con N/C nuove e versatili

In questo articolo testeremo e recensiremo le nuove HT2 con N/C. Ultima novità di casa Tozo per quanto riguarda le “cuffie ibride”

Oggi siamo qui per parlarvi della novità di casa Tozo, ovvero le nuovissime cuffie ibride HT2. Una delle caratteristiche distintive delle cuffie è la loro avanzata tecnologia di cancellazione ibrida attiva del rumore. Un altro punto a favore di queste cuffie è la durata della batteria, che consente un’esperienza di ascolto davvero prolungata. In particolare, la batteria agli ioni di litio premium offre circa 60 ore di riproduzione musicale, visione di film o conversazioni in modalità Bluetooth, mantenendo il volume a livelli non troppo alti.

La durata scende all’incirca della metà in modalità N/C. Inoltre, dotate di un cavo audio da 3,5 mm, consentono una transizione fluida alla modalità cablata quando la batteria è scarica, garantendo un ascolto ininterrotto. Senza ulteriori indugi, esploreremo ora il prodotto nei suoi dettagli più approfonditi.

Confezione e unboxing | Recensione Cuffie HT2 di Tozo

Cominciamo dalla confezione. La scatola delle HT2 è davvero elegante e bella da vedere. Sfondo total white, nella parte anteriore è riportato il logo dell’azienda con l’immagine delle cuffie in risalto. Nella parte posteriore troviamo tutti i dettagli e tutte le specifiche tecniche di queste cuffie ibride. Presente anche la lista dei componenti compresi all’interno della confezione.

Aprendo la scatola, troviamo le nostre HT2 ben riposte in sicurezza, incastrate nella protezione per evitare problemi nel caso di urti o cadute acciddentali. All’interno della confezione, oltre alle cuffie, troviamo tutte le altre componenti. In una scatolina, ben riposti troviamo il cavo USB-C per la ricarica ed il cavo con doppio jack audio da 3.5. Infine, ovviamente l’immancabile manuale d’uso.

Caratteristiche tecniche

Dimensioni prodotto – ‎16 x 19,05 x 5,84 cm

‎16 x 19,05 x 5,84 cm Pile al litio incluse

Caratteristiche addizionali – ‎Microfono incluso, Pieghevole, Leggero, Cancellazione del rumore

– ‎Microfono incluso, Pieghevole, Leggero, Cancellazione del rumore

Cerchietto regolabile

Forma cuffie ‎Over-ear

Peso articolo – ‎531 g

Materiali e design | Recensione Cuffie HT2 di Tozo

Parlando dell’estetica, sono rimasto abbastanza soddisfatto del lavoro fatto sulle HT2. Il design delle cuffie è eccezionale, con una selezione di colori molto attraente. I materiali utilizzati conferiscono una sensazione di notevole robustezza al tatto, eliminando la fragilità spesso riscontrata in altri modelli. Le cuffie appaiono solide e durevoli, ma allo stesso tempo esteticamente piacevoli. Perfette per viaggi, attività sportive e uso quotidiano. Con l’app TOZO intelligente, è possibile godersi vari stili musicali attraverso una vasta selezione di equalizzatori, personalizzando l’esperienza di ascolto secondo le proprie preferenze

Un aspetto fondamentale è il comfort offerto. Estremamente regolabili, con padiglioni auricolari in pelle proteica ultra morbida, spaziosi e comodi, si adattano perfettamente alla testa. I paraorecchie si adattano automaticamente all’angolazione per conformarsi alle diverse forme delle teste, rendendole ideali per il lavoro da casa o la visione di film L’uso prolungato non provoca fastidi evidenti, e personalmente ho cominciato a sentire una leggera sensazione di peso sulla testa solo dopo alcune ore. Queste cuffie sono raccomandate anche per chi, come me, indossa gli occhiali e trascorre lunghe ore al computer.

Qualità audio | Recensione Cuffie HT2 di Tozo

Ora passiamo all’aspetto più cruciale, ovvero la qualità audio delle HT2. Dopo vari test su PC e diversi smartphone (Android e IOS), posso esprimere un grado di soddisfazione abbastanza elevato. La riproduzione musicale è abbastanza soddisfacente, senza la presenza di micro-stonature durante l’uso, sia utilizzando il cavo che attraverso la connessione Bluetooth. Ma se penso al prezzo di mercato del prodotto, mi sarei aspettato qualcosina in più. Il suono di queste cuffie è dominato (forse troppo) dai bassi, che con alcune frequenze medie in certi momenti formano un mix che sembra pronto per un esplosione. E così gli alti passano inosservati in quanto sono coperti.

Un po meglio se facciamo riferimento all’audio di film e video. La principale limitazione risiede nel volume massimo, che non raggiunge livelli particolarmente soddisfacenti. Tuttavia, il sistema di cancellazione del rumore esterno è davvero buono. Quando attivato, crea un’esperienza di isolamento quasi totale dal resto del mondo, facilitando la concentrazione al 100% sull’ascolto. La spazialità abbastanza buona, i suoni forse dovrebbero essere meglio equalizzati ed i bassi un po da migliorare. In sintesi, per quanto riguarda la qualità audio, pensando al loro prezzo queste cuffie hanno rispecchiato le aspettative.

Considerazioni sulle nuove HT2

Le HT2 di Tozo si sono rivelate alla fine comunque un buon prodotto. In questi ultimi giorni ho passato davvero tanto tempo “in loro compagnia”! Belle da vedere, abbastanza comode se si limita l’utilizzo continuo a 2/3 ore, si comportano quasi in tutti i casi in maniera egregia. La connessione è sempre stata “ok”. Utilizzate al PC, mi hanno accompagnato durante delle lunghe sessioni sia di lavoro che di svago, rendendo sempre alla grande. Buoni risultati per quanto riguarda l’ascolto dei dialoghi durante i film, da rivedere un p0′ per la musica in generale.

Ottime in modalità “Bluetooth” (hanno mantenuto un’ottima connessione anche allontanandomi dal dispositivo e attraversando altre stanze) e anche collegate al cavo (forse un p0′ troppo corto). Poi sono state testate anche con vari smartphone (sia Android che IOS). Sono “sopravvissute” a lunghi viaggi, passeggiate, e palestra, mantenendo comunque le stesse prestazioni (soprattutto per quanto riguarda la durata della batteria e la cancellazione del rumore).

Conclusioni e prezzi

HT2 è un prodotto che, anche confrontato ad altre cuffie della stessa fascia di prezzo, mi ha lasciato abbastanza soddisfatto. Come già detto, queste cuffie ibride si adattano molto bene a svariati utilizzi. Per chi vuole spendere un prezzo non elevatissimo (ma a mio parere da rivedere) e avere comunque tra le mani un buon prodotto, mi sento di consigliarle. Sono molto comode da indossare e la batteria sembra durare a lungo. La qualità del suono (in certi casi da migliorare) è comunque abbastanza buona e il bluetooth ha una portata impressionante. La funzione plug-in ibrida è fantastica. Le HT2 sono disponibili sul mercato (anche su Amazon) al prezzo di 69,90 euro.

