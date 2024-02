Yangwang U7 elettrica: il prezzo della superberlina di Byd

L‘azienda automobilistica cinese ha lanciato la Yangwang U7 elettrica, rivelando il prezzo del nuovo modello con ben quattro motori elettrici e batterie Lip

L’azienda cinese Byd si è fatta conoscere in Italia con gli ultimi modelli fatti in casa, ma è grazie alla collaborazione dei marchi come Dynasty e Yangwang che ha raggiunto grandi numeri in tempi piccoli. Ma non è una sorpresa, perfino il grande Elon Musk elogia la BYD e tutti i costruttori di auto cinesi. Nel 2023 l’azienda ha venduto oltre 3 milioni di veicoli in tutto il mondo, guadagnandosi il titolo di maggior costruttore globale di veicoli per due anni consecutivi. Ma l’azienda non si ferma qui: rilascia infatti la nuova berlina Yangwang U7 elettrica, da affiancare al fuoristrada U8.

Caratteristiche e prezzi della Yangwang U7 elettrica

Questa imponente berlina di oltre 5 metri ha all’interno ben 4 motori elettrici, uno per ogni ruota, per una potenza totale di 960 kW, pari a 1.300 Cv. Nonostante il peso da furgone di fascia media, può raggiungere i 270 km/h. Il prezzo della Yangwang U7 elettrica è di 1 milione di yuan, che in euro sarebbero 130.000. Esteticamente, sul frontale dell’auto troviamo dei grandi fari a Led, una presa d’aria sotto al paraurti molto ampia e un cofano con due nervature parallele. Ricorda a tratti la Porsche Taycan, la Tesla Model S e la Byd Seal. Sull’estremità anteriore c’è una protuberanza che ospita il Lidar. L’Ev è disponibile in due varianti in autonomia da 720 e 800 km. Le differenze tra queste due versioni si notano nella resistenza aerodinamica del veicolo, almeno in parte.

La U7 elettrica, infatti, offre come optional delle telecamere laterali al posto degli specchietti retrovisori, dei copriruota aerodinamici e paraurti specifici che fanno scendere il coefficiente allo 0,195. All’interno dell’abitacol troviamo inoltre tre display, che offrono configurazioni sia a quattro che a cinque posti. L’azienda non ha rivelato il pacco batterie che ha installato sulla U7 ma ipoteticamente sarebbe quello da 80 kWh con un’autonomia notevole. La batteria sarà sicuramente al litio-ferro-fosfato e sarà prodotta da FinDreams. Avrà una capacità di 135,5 kWh e inoltre contribuisce notevolmente al peso complessivo della berlina (in totale 3.095 kg), attestandosi a 903 kg.

Voi cosa ne pensate della Yangwang U7 elettrica? La comprerete? Diteci la vostra nei commenti. Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo dei motori e molto altro.