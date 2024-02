Genoa-Atalanta: dove vedere la partita?

Una Domenica che non sembra voler terminare. Scopriamo allora dove vedere Genoa-Atalanta grazie a questo articolo

I diritti televisivi sono diventati, poco per volta, una normalità all’interno del mondo del calcio, oramai sempre più improntato al lato tecnologico e in continua evoluzione. Anche la Serie A non ha resistito a questo “fascino” e si ritrova, infatti, gestita sia da Sky che da DAZN, seppur sia quest’ultima a vantarne la piena esclusività. Ciò rappresenta un vantaggio per le società, che possono ricevere introiti dai diritti e dalle sponsorizzazioni, meno però per i tifosi. I diretti interessati sono così obbligati a cercare numerose informazioni per avere un quadro completo di ogni dettaglio. L’articolo in questione vuole dunque dare delle risposte: dove vedere Genoa-Atalanta e chi scenderà in campo.

La giornata 24 non appare per niente banale, visto che sia Genoa che Atalanta stanno esprimendo un ottimo gioco, come dimostrato dal loro rendimento e dal posizionamento in classifica.

Dove vedere Genoa-Atalanta: sarà possibile vedere Genoa-Atalanta su Sky? La risposta è no!

All’undicesimo posto in classifica con 29 punti, il Genoa arriva da tre pareggi e due vittorie, dimostrando uno stato di forma psico-fisico molto importante. I ragazzi di Gilardino hanno evidenziato un grande senso di responsabilità e maturità, nonostante per molti di loro fosse la prima esperienza nella massima serie e, addirittura, in Italia. Con 39 punti l’Atalanta è quarta in classifica e vuole sognare in grande, ancora una volta. Gli uomini di Gasperini sono ormai una certezza per il campionato italiano e non vogliono perdere altri punti. Scopriamo così dove poter vedere Genoa-Atalanta, se su Sky o su DAZN.

La seconda società citata, fondata a Londra da poco tempo, si è fin da subito ritagliata uno spazio rilevante all’interno del mondo calcistico. Allo stato attuale DAZN è infatti l’unica a poter mostrare l’intero palinsesto della Serie A. Il servizio si arricchisce con i le sfide del campionato cadetto e con gli incontri di UFC e PFC. L’abbonamento mensile permette di scegliere tra due soluzioni: il pacchetto standard al costo di 30,99 € e il pacchetto plus a 45,99 €, che permette di usare l’applicazione da due dispositivi in contemporanea. Si dovrà soltanto cliccare sul link diretto che riporta al sito ufficiale e decidere l’opzione più consona.

Soffermandoci su Sky, il calendario delle offerte è completamente diverso. Il servizio permette la visione di tre gare di Serie A per ogni giornata, contando però altre soluzioni nel medesimo sport, cioè i match di calcio femminile e gli scontri dei club esteri. A questi si aggiungono gli impegni di stampo europeo, ovvero quelli di Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. Una programmazione che si impreziosisce con l’aggiunta di altre discipline, rispettivamente NBA, Tennis, MOTOGP e Formula 1. L’abbonamento mensile ha un costo di 14,99 €, cliccando sul link che rimanda a NOWTV.

Concluso il confronto tra le due piattaforme, eccoci arrivati allo snodo principale: Genoa-Atalanta sarà trasmessa esclusivamente su DAZN. Si scenderà in campo Domenica 11 Febbraio alle ore 18:00, terreno di gioco lo Stadio Luigi Ferraris di Genova. Si ricorda l’importanza di avere una VPN, utile per proteggerci durante la navigazione in rete.

A poco più di un giorno dal fischio d’inizio, non vi resta che attendere comodamente sul divano o, in alternativa, scaricare l’applicazione, effettuare il login e godervi il servizio.

Genoa-Atalanta, probabili formazioni

La bravura di Gilardino e la classe di Gasperini.

Di seguito le probabili formazioni:

GENOA (3-5-2): Martinez; Vogliacco, Bani, Vasquez; Sabelli, Malinovskyi, Badelj, Frendrup, Spence; Gudmundsson, Retegui.

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Pasalic, Ruggeri; Koopmeiners, Scamacca, De Ketelaere.

Chi vincerà con la propria idea di calcio? Dateci un parere. Non dimenticate di seguire tuttotek.it per non perdere nessuna news del mondo social e web.