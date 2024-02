Arriva una notizia che ci confonde e allo stesso tempo ci sorprende: le pubblicità di BMW e MG sono state vietate in Inghilterra e il motivo del divieto di questi spot pubblicitari è assurdo

Il futuro del mondo dei motori ormai sono le auto elettriche, perfino Lamborghini rilascerà due auto elettriche entro il 2029. Questo è quello che vogliono fare anche BMW e MG, ma a quanto pare per l’Inghilterra non è così. Il Regno Unito, infatti, avrebbe emesso un nuovo avvertimento ai produttori di automobili per definire con chiarezza quando un veicolo è a zero emissioni. La Advertising Standards Authority avrebbe infatti vietato le pubblicità di BMW e MG perché ingannevoli. Secondo loro, infatti, questi spot avrebbero “tratto in inganno i clienti affermando che i loro veicoli siano ad emissioni zero”.

Perché le pubblicità di BMW e MG sono vietate in Inghilterra

L’autorità ha riconosciuto che le auto sono prive di emissioni quando guidate, ma l’erogazione di queste ultime avviene sia nel processo di produzione che durante la ricarica del veicolo. Quindi, in pratica, per aderire i codici pubblicitari le aziende avrebbero dovuto precisare che le loro auto sono a zero emissioni solo al momento della guida. Gli spot di entrambe le aziende sono apparsi nella ricerca Google e sostenevano che le loro auto fossero a zero emissioni. La casa tedesca ha ricevuto accuse da parte delle autorità britanniche per non aver fornito informazioni veritiere che permettessero ai clienti di capire cosa significasse zero emissioni. Infatti BMW diceva “auto a zero emissioni, scarica la tua brochure oggi. Visita il sito web ufficiale online di BMW”. Una volta cliccato, non c’era specificato da nessuna parte che le emissioni fossero a zero emissioni anche nella produzione.

MG invece promuoveva un veicolo completamente elettrico e uno ibrido, ma non era chiaro quale auto fosse a emissioni zero e senza specificare, tra l’altro, che le auto elettriche producono emissioni in altri modi. Seppur questi veicoli elettrici non emettano sostanze inquinanti nell’aria durante la guida, è anche vero che il processo di produzione e l’energia utilizzata per la ricarica in realtà producono una notevole quantità di CO2. Il dibattito sulle pubblicità e sulla comunicazione dei dati relativi ai veicoli elettrici continuerà. Probabilmente ora le case automobilistiche considereranno questo argomento una priorità nell’ottica della transizione energetica.

Voi che ne pensate? L’Inghilterra ha commesso un errore oppure è giusto? Diteci la vostra nei commenti e continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo dei motori e molto altro.