Monza-Verona: dove vedere la partita?

La domenica di calcio passa agli appuntamenti pomeridiani. Ma dove vedere Monza-Verona? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo

I diritti tv hanno evidenziato un netto mutamento dal punto di vista calcistico, diventando parte integrande per la fruizione delle gare di calcio, a prescindere dai tornei e dalle competizioni. La Serie A infatti è divisa tra Sky e DAZN, sebbene sia quest’ultima a possederne la piena esclusività. Le società godono dunque molto per questa nuova realtà che si è creata, a differenza di utenti e tifosi, i quali si trovano costretti a cercare numerose informazioni per scorgere dettagli utili. Per questo motivo l’articolo in questione vuole dare delle risposte: far scoprire dove vedere Monza-Verona e mostra quali saranno le probabili scelte dei tecnici.

La giornata 24 presenta così uno scontro diretto tra Monza ed Hellas Verona, due club che puntano alla salvezza. I brianzoli sono sulla strada giusta, per gli scaligeri il percorso è più tortuoso.

Dove vedere Monza-Verona: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è no!

Al dodicesimo posto in classifica con 29 punti, il Monza è ben lontano dalla zona retrocessione, ma deve mantenere sempre alta l’attenzione, poiché le insidie sono dietro l’angolo. Nelle ultime cinque uscite i ragazzi di Palladino hanno racimolato due vittorie, un pareggio e due sconfitte e contano ben 11 punti dalla zona retrocessione. In terzultima posizione c’è proprio l’Hellas Verona di Baroni, che durante la fase invernale di mercato ha salutato di Ngonge che Djuric (passato proprio al Monza), dovendo trovare così un nuovo equilibrio. Appena 18 punti e soltanto 4 nelle ultime cinque uscite. Scopriamo così dove vedere Monza-Verona, se su Sky o su DAZN.

La seconda società citata, fondata a Londra pochi anni fa, si è ritagliata un importante spazio all’interno del mondo calcistico. Allo stato attuale DAZN è l’unica a poter offrire l’intero palinsesto della Serie A. Il servizio si arricchisce con i match della cadetteria e gli incontri di UFC e PFC. L’abbonamento mensile offre poi due soluzioni: il pacchetto standard al costo di 30,99 € e il pacchetto plus a 45,99 €, il quale dà modo di utilizzare l’applicazione da due dispositivi contemporaneamente. Basterà solo cliccare sul link diretto che rimanda al sito ufficiale.

Soffermandosi su Sky, il calendario dei servizi è del tutto diverso. L’offerta offre la visione di tre gare di Serie A per ogni giornata, contando però altre offerte in tal merito, ovvero i match di calcio femminile e gli scontri dei club esteri. A questi si aggiungono gli impegni europei, cioè quelli di Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. Una programmazione che si impreziosisce con l’aggiunta di altri sporti, rispettivamente NBA, Tennis, Formula 1 e MOTOGP. L’abbonamento mensile ha un costo di 14,99 €, cliccando sul link che rimanda a NOWTV.

Archiviata la discussione sulle piattaforme, ecco la risposta tanto attesa: Monza-Verona sarà trasmessa esclusivamente su DAZN. Si scende in campo Domenica 11 Febbraio alle ore 15:00, teatro dell’incontro l’U-Power Stadium di Monza. Si consiglia sempre di avere una VPN per navigare in tutta sicurezza.

Mancano poco più di 24 ore, scaricate l’app oppure mettetevi comodi, in attesa del fischio d’inizio.

Monza-Verona, probabili formazioni

Per Palladino e Baroni si tratta di una sfida importante, visto il recente rendimento.

Di seguito le probabili formazioni:

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Pablo Marì, Caldirola; Birindelli, Bondo, Pessina, Zerbin; V. Carboni, Colpani; Djuric.

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Coppola, Dawidowicz, Cabal; Duda, Serdar; Folorunsho, Noslin, Lazovic; Swiderski.

Una delle due riuscirà a vincere sull'altra? Condividete il vostro pensieri con noi.