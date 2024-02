Nikon annuncia NX Tether versione 2.0.0

Nikon annuncia il rilascio di Nikon NX Tether versione 2.0.0, software gratuito che migliora il flusso di lavoro per fotografi e videomaker

Nikon è lieta di annunciare il rilascio di Nikon NX Tether versione 2.0.0, software gratuito e di facile utilizzo che migliora l’esperienza dello scatto e delle riprese video in remoto tramite monitor del computer. Funzioni che in precedenza erano incluse solo in Camera Control Pro 2*2, quali l’accesso a un’ampia varietà di impostazioni della fotocamera, la modalità Live View durante le riprese in connessione remota e il supporto alla registrazione video, sono ora disponibili con la versione 2.0.0 di Nikon NX Tether.

Nikon annuncia NX Tether versione 2.0

Questo nuovo software consente di creare un flusso di lavoro più efficiente per i fotografi che scattano in studio, consentendo loro di mostrare il proprio lavoro al cliente su un monitor esterno e di procedere contemporaneamente allo scatto.

Inoltre, è stato aumentato il numero di impostazioni della fotocamera configurabili in remoto dal computer, supportando i professionisti nella ripresa fotografica e video in scenari diversi e portando il loro lavoro a un livello superiore.

Progettata specificamente per la comodità d’uso, l’interfaccia utente del Nikon NX Tether 2.0.0 mostra una disposizione organizzata delle varie opzioni disponibili con la ripresa in remoto. Gli utenti possono modificare liberamente il layout dei display Live View e dei controlli in modo che si adattino meglio alle loro esigenze. Il design semplice, ma multifunzionale, consente un funzionamento intuitivo per una maggiore produttività.

Nikon annuncia NX Tether versione 2.0 | Funzioni principali

Supporto per la ripresa fotografica e la registrazione di video

Le funzioni disponibili a pagamento in precedenza con Camera Control Pro 2 sono ora gratuite.

Consente di attivare la modalità Live View per una maggiore versatilità e comodità di ripresa con connessione remota da computer.

Supporta le funzioni della fotocamera per il controllo delle impostazioni di ripresa, quali Picture Control e D-Lighting attivo.

Gli utenti possono selezionare il formato (JPEG, RAW, HEIF) in cui registrare le immagini. Inoltre, durante la registrazione su entrambi gli slot per memory card (RAW + JPEG o HEIF), l’utente può scegliere di trasferire al computer solo le immagini JPEG o HEIF.

Il controllo wireless è anche possibile utilizzando la funzione Wi-Fi integrata nella fotocamera per connettersi al computer con il software gratuito Wireless Transmitter Utility di Nikon.

Supporta un flusso di lavoro efficiente con il passaggio dalla ripresa di immagini statiche a riprese video e un’interfaccia utente multifunzionale, di facile utilizzo.

È possibile organizzare il layout della finestra dell’applicazione in base alle preferenze dell’utente per l’utilizzo in qualsiasi situazione.

Di seguito i sistemi operativi compatibili:

Versione Windows: Microsoft Windows 11, Microsoft Windows 10

Versione Mac:macOS Sonoma 14, macOS Ventura 13, macOS Monterey 12

Fotocamere supportate con la versione 2.0.0

Fotocamere SLR digitali: D6, D780

Fotocamere mirrorless:Z 9, Z 8, Z 7II, Z 6II, Z 7, Z 6