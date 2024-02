Back to Black: il trailer italiano del film su Amy Winehouse

Ecco il trailer italiano ufficiale di Back to Black, biopic su Amy Winehouse la cui data d’uscita è fissata in Italia per il 18 aprile

Per questo biopic diretto da Sam Taylor-Johnson che racconta la rapida ascesa di Amy Winehouse e la pubblicazione del suo rivoluzionario, omonimo album, è già prevista una data d’uscita e oggi abbiamo anche un trailer. Arriverà infatti il 18 aprile nei cinema italiani Back to Black, film biografico dedicato a Winehouse che prende il titolo dal secondo e ultimo album pubblicato in vita dalla cantante, morta a soli 27 anni per via degli eccessi alcolici, ma anche per la sua dipendenza dalle droghe e per i disturbi alimentari di cui soffriva.

A interpretare Amy Winehouse nel film è Marisa Abela, attrice inglese classe 1996 che è apparsa di recente in Barbie; al suo fianco nomi più noti come quelli di Jack O’Connell, Eddie Marsan e Lesley Manville, questi ultimi nel ruolo di Mitch e Cynthia, rispettivamente padre e nonna della cantante. Questo che vedete qui sotto è il primo trailer italiano ufficiale di Back to Black.

Il trailer ufficiale italiano di Back to Black

Back to Black è uno sguardo inedito sulla rapida ascesa di Amy Winehouse e sulla pubblicazione del suo rivoluzionario album Back to Black. Raccontato dal punto di vista della stessa cantante, il film è uno sguardo senza veli sulla donna dietro il fenomeno e sulla relazione che ha ispirato uno degli album più leggendari di tutti i tempi.

Il film è scritto da Matt Greenhalgh (Nowhere Boy, Control), mentre Giles Martin (Rocketman, The Beatles: Get Back) si è occupato della produzione musicale e Nina Gold (1917, The Power of the Dog) del casting. Il film è prodotto da Alison Owen e Debra Hayward della Monumental Pictures insieme a Nicky Kentish-Barnes. Taylor-Johnson è produttrice esecutiva insieme a Ron Halpern.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 5,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, NOW TV, Paramount Plus, ecc.) con altre persone e duqnue di risparmiare sugli abbonamenti, parliamo di GamsGo, GoSplit o CooSub. Grazie a GamsGo, GoSplit e CooSub è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti in maniera facile, veloce e sicura.