Ancora una volta ci ritroviamo in un nuovo episodio di Aperit-Hero, in cui parliamo di The Mandalorian, conosciuto anche come Din Djarin, un mercenario solitario che è diventato un padre amorevole

Dopo aver ricevuto la grande notizia che faranno un film su The Mandalorian, non potevamo non parlare del nostro amatissimo protagonista: Din Djarin. Din è diventato uno dei personaggi più popolari della saga di Star Wars, merito soprattutto della regia e sceneggiatura di Jon Favreau. Diciamocelo, dopo la delusione della trilogia sequel con protagonista Rey Skywalker, The Mandalorian ha salvato Star Wars. I fan si sono appassionati di nuovo alla saga grazie a questa serie tv, mentre sempre grazie a essa, sono nati dei nuovi fan di Star Wars. Proviamo a capire perché Din Djarin è un personaggio così carismatico ed affascinante e perché The Mandalorian ha salvato Star Wars.

Un trovatello | Aperit-Hero: The Mandalorian, un padre amorevole

Come di consueto, partiamo dall’inizio. Din Djarin era un trovatello di guerra, che era sopravvissuto a un attacco di droidi in cui i suoi genitori persero la vita. Fu proprio un Mandaloriano a salvarlo, decise di accogliere il piccolo Din all’interno del culto dei Mandaloriani, secondo il quale chi diventa Mandaloriano non può togliersi l’elmo di fronte a qualcuno. Din deve davvero molto ai Mandalorian, è grazie a loro se è ancora vivo e decide di diventare uno di loro per ringraziarli per avergli salvato la vita. Dopo aver affrontato alcune prove ed essere stato battezzato, Din Djarin diventa così un Mandaloriano.

Tuttavia la via del Mandaloriano è solo uno stile di vita, infatti, per guadagnarsi da vivere, Din diventa un mercenario. Più precisamente, diventa un membro della Gilda di Cacciatori di Taglie. Grazie alla Gilda, il nostro mercenario si è dato da fare, diventando piuttosto famoso non solo come membro della Gilda, ma come un vero e proprio assassino. Molti lo temevano e chi osava sfidarlo faceva una brutta fine, grazie alle incredibili abilità di combattimento che gli hanno insegnato i Mandaloriani. La sua vita, però, sarebbe cambiata da un momento all’altro grazie ad una taglia che aveva accettato su un certo soggetto sconosciuto, di cui si sapeva solo l’età.

Un nuovo amico | Aperit-Hero: The Mandalorian, un padre amorevole

Come stavamo dicendo, la vita di Din Djarin cambia quando accetta una taglia su un soggetto sconosciuto di 50 anni ricercato da molti. Quel soggetto sconosciuto era Grogu, un piccolo alieno della stessa razza sconosciuta di cui fa parte Yoda. Il piccolo a quanto pare era ricercato da molti per essere uno degli ultimi Jedi, che però era ancora troppo piccolo per imparare le abilità di combattimento e il potere della forza. Inizialmente Din porta il piccolo con sé e lo porta da chi gli ha affidato il compito per riscattare la ricompensa, un’armatura in Beskar. Preso dai sensi di colpa (e da una grande empatia), Din decide di tornare indietro e riprendersi il piccolo.

Era consapevole di cosa avrebbe significato fare una cosa del genere, sapeva che tutta la Gilda sarebbe andata contro di lui. Ma a Din non importava, Grogu aveva bisogno di protezione, anche perché era un trovatello orfano, esattamente come lo era Din da piccolo. Grogu gli ricordava lui, un bambino indifeso che aveva bisogno di protezione e come i Mandaloriani avevano aiutato Din, lui avrebbe aiutato Grogu. Da quel punto in poi entrambi diventano ricercati. Durante il loro viaggio insieme in cerca della famiglia del piccolo, Din ha avuto più possibilità di stabilirsi con una compagna, avendo diversi flirt, ma ha sempre dato la priorità a Grogu.

La rinuncia al credo | Aperit-Hero: The Mandalorian, un padre amorevole

Grogu rappresenta il punto di svolta della vita di Din Djarin. Prima era un uomo che lavorava come cacciatore di taglie e non creava alcun legame con nessuna persona che incontrava lungo la strada. Al Mandaloriano importava soltanto fare soldi e sopravvivere, il tutto ovviamente portando sempre con onore l’elmo con cui il culto dei Mandaloriani lo aveva battezzato. La via che aveva scelto di seguire era tutta la sua vita e non gli importava di nient’altro, l’unica cosa davvero importante era continuare a onorare i suoi salvatori, senza mai togliere l’elmo. Quell’elmo era un simbolo, non mostrare mai il volto a qualcuno era il focus del credo dei Mandaloriani e mai lo avrebbe infranto per nessuno al mondo.

Questo però finché il nostro protagonista non conobbe il piccolo Grogu, che abbassò le sue difese e lo rese di nuovo umano. Din, oltre a rinunciare alle relazioni e alle amicizie, aveva rinunciato anche ai sentimenti. Non si concedeva un solo momento in cui potesse soddisfare le sue necessità, pensando sempre alla prossima taglia da riscuotere. Non ha mai vissuto liberamente, si è sempre sentito in debito con i Mandaloriani, anche se al contempo ha usato le sue abilità per difendere chi aveva bisogno. Quando però Din fu costretto ad affidare Grogu a Luke Skywalker, Grogu iniziò a vederlo come suo padre e lui a sua volta si era affezionato. A tal punto da infrangere il codice dei Mandaloriani, togliendosi l’elmo e lasciando che il piccolo vedesse il suo volto e lo toccasse.

Le scelte hanno conseguenze | Aperit-Hero: The Mandalorian, un padre amorevole

Dopo essersi separato da Grogu, Din diventa estremamente violento e aggressivo. Il bambino era l’unica fonte di gioia per il nostro protagonista e non averlo più con sé gli ha provocato una grande rabbia. Una rabbia che l’ha portato a scontrarsi perfino con uno dei suoi stessi fratelli, che gli ha fatto perdere il controllo dinanzi all’Armaiola, capo della tribù dei Mandaloriani. Quando il confratello mise in discussione la fedeltà di Din Djarin al credo, quest’ultimo confessò di aver infranto il codice, motivo per cui non fu più un Mandaloriano. Nonostante ciò, ha continuato a indossare l’armatura e, sconfitto Moff Gideon, si è impadronito della Darksaber. Secondo la cultura dei Mandaloriani, chi se ne impadroniva sarebbe diventato il nuovo leader.

Din era consapevole di questo, ma dopo essersi riunito a Grogu, che aveva rinunciato all’addestramento dei Jedi sotto la guida di Luke Skywalker per stare con Din, lui non accettò l’incarico. Preferì lasciare il compito alla sua amica e collega Bo-Katan Kryze. Bo-Katan era assetata di potere e inizialmente era avversaria dei Mandaloriani, ma dopo essersi riappacificata con loro, è diventata leader dei Mandaloriani grazie a Din che gliel’ha ceduta. Il protagonista non si è mai visto nei panni di un leader, preferendo piuttosto essere il soldato che esegue gli ordini. Ma anche perché ha preferito sempre stare con Grogu, che infine fu battezzato dai Mandaloriani. Questo battesimo prevedeva che ci fosse qualcuno che gli insegnasse tutto e che gli facesse da padre, e quello era proprio Din Djarin. Fu così che Grogu Djarin divenne il figlio di Din Djarin.

This is the way

Durante il corso delle tre stagioni di The Mandalorian, vediamo tutto il percorso evolutivo che ha avuto il personaggio di Din Djarin. Din è passato dall’essere un uomo solitario che pensava solo a fare soldi uccidendo bersagli, come mercenario, all’essere un uomo con dei sentimenti che si concede di affezionarsi a qualcuno che gli ricordava lui, diventando così un padre amorevole. Questo ci dimostra che i bambini sono importanti nella nostra vita e da loro possiamo imparare davvero molto, ma soprattutto vivere con più leggerezza e serenità.

L’episodio di Aperit-Hero finisce qui. Continuate a seguirci su tuttotek.it per il prossimo episodio di Aperit-Hero, ogni sabato alle 18!

