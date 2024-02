Per festeggiare il vostro amore stai pensando di organizzare un piccolo viaggio di coppia? Ecco le migliori mete per questo San Valentino 2024, per fare un viaggio romantico insieme che non dimenticherete

Se tieni così tanto alla tua dolce metà e non hai bisogno di modi per risparmiare sui regali, probabilmente starai pensando di fare un bel viaggio romantico. Un modo un po’ costoso per festeggiare San Valentino, ma se hai preso questa scelta allora sei ben consapevole della spesa che andrai ad affrontare. Ma questo non ti importa, perché ami alla follia chi ti sta vicino, giusto? Allora qui troverai le migliori mete da visitare per celebrare il vostro amore.

Parigi | San Valentino 2024: le migliori mete per un viaggio romantico

Dai, questa te l’aspettavi! In fatto di romanticismo, Parigi rimane imbattibile. La capitale della Francia è conosciuta per essere la città più romantica e passionale del mondo. Non c’è niente di meglio che vivere un viaggio indimenticabile con la persona che ami scattando una foto ricordo con la Tour Eiffel sullo sfondo, cenare a lume di candela nella Ville Lumière e passeggiare mano nella mano sulle rive del fiume Senna. Parigi è sempre una bella idea se vuoi organizzare un viaggio romantico.

New York | San Valentino 2024: le migliori mete per un viaggio romantico

Se invece volete respirare aria americana e uscire completamente fuori dall’Europa, ma soprattutto se avete a disposizione un paio di giorni, allora New York è un’altra meta che vi consigliamo. Questa città è diventata iconica nei film, ci hanno girato le scene romantiche delle pellicole cinematografiche più famose al mondo come Harry ti presento Sally oppure Il Diavolo veste Prada. Immagina di camminare con la persona che ami nel parco di Central Park, oppure di osservare il ponte di Brooklyn e rimanere ipnotizzati dagli schermi di Times Square. Una città davvero romantica e perfetta per le coppie più innamorate.

Verona | San Valentino 2024: le migliori mete per un viaggio romantico

Se invece volete rimanere in Italia, ma vivere comunque un viaggio indimenticabile, non potete non visitare la città della leggenda Shakespeariana. Parliamo ovviamente di Verona, la città italiana in cui William Shakespeariana ha ambientato la storia di Romeo e Giulietta. Questa è la città dell’amore per eccellenza. Potete visitare la casa di Giulietta, la protagonista di una delle storie d’amore più belle e tragiche che la storia abbia mai conosciuto. La ciliegina sulla torta è una cena con vista sulla bellissima Arena e avrete il viaggio romantico perfetto.

Siviglia | San Valentino 2024: le migliori mete per un viaggio romantico

Arriviamo in Spagna, la città del fuego de la pasión, precisamente a Siviglia. Questa città è particolarmente frequentata dalle coppie e uno dei motivi che le attrae è el Puente de los Pajaros, dove è una cosa molto comune e frequente imbattersi in un violinista che suonerà una canzone d’amore per gli innamorati. Potrete anche farvi un bel giro in barca sotto il ponte e ammirare la città mentre remate. Siviglia però è famosa anche per diversi percorsi dedicati a Gustavo Adolfo Bécquer, poeta sivigliano, che è una delle leggende del romanticismo spagnolo.

Oslo | San Valentino 2024: le migliori mete per un viaggio romantico

Per concludere in bellezza, cosa c’è di più romantico di stare con la persona che ami mentre guardate l’aurora boreale? Questo è un fenomeno atmosferico più unico che raro, che diventa più comune soltanto in Norvegia. Quale posto migliore della Norvegia, se non la storica capitale, Oslo? Ci sono monumenti da visitare davvero affascinanti come la Cattedrale di Oslo o il castello di Akhershus, senza contare i vari musei che narrano la storia dei Vichinghi. Ma se invece volete partire per un’escursione, Oslo è piena di sentieri escursionistici. Per non parlare del gustoso pesce che offrono nei ristoranti con stelle Michelin, un piatto degno di nota è il salmone affumicato, ma il menù norvegese è anche ricco di carne. Tra i piatti popolari del posto ci sono i famosi waffle o gli amatissimi utepils, le birre all’aperto. Se avete l’anima vichinga, questo posto è perfetto per voi.

Ovunque vi porti il cuore

Alla fine, a prescindere da quale sia la vostra meta, l’importante è stare insieme. Il mondo è pieno di posti bellissimi da visitare che vi faranno rimanere a bocca aperta, ma diventano ancora più belli quando li visitate in compagnia della persona che amate di più. I viaggi romantici sono davvero un regalo stupendo e che non vi dimenticherete mai, qualunque meta scegliate, ve la ricorderete sempre per averla vissuta insieme.

Hai già in mente il posto da visitare e cosa fare con la tua dolce metà? Dicci nei commenti come passerai questo San Valentino! Continua a seguirci su tuttotek.it per altre guide dal mondo del web e dei social e molto altro.