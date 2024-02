Sabrent: presentati i nuovi cavi da USB-C a Lightning con Smart Display

Tra le tantissime novità presentate da Sabrent spiccano i nuovi cavi per la ricarica da USB-C a USB-C e da USB-C a Lightning con Smart Display

L’azienda Sabrent ha presentato nelle ultime ore delle bellissimè novità nel campo della ricarica dei dispositivi. Tra i prodotti presentati troviamo: il nuovo cavo USB-C a USB-C a ricarica rapida, il modello da USB-C a USB-C con Smart Display (CD-C2C1/CB-C2C2) e anche il cavo Sabrent da USB-C a Lightning con Smart Display (CD-C2L1/CB-C2L2).

Il cavo integra un display digitale a LED a un’estremità per indicare lo stato di alimentazione e di ricarica. Potrete così controllare i vostri iPhone, iPad, iPod e altri dispositivi Apple. Questi cavi sono progettati per essere utilizzati quotidianamente in modo affidabile. Le estremità dei cavi sono dotate di un guscio in alluminio per attenuare l’usura e garantire una buona connessione. Il filo di rame all’interno di una guaina di nylon protegge anche da piegature e strappi.

Dettagli sui nuovi cavi per la ricarica di Sabrent da USB-C a Lightning con Smart Display

Cavo Sabrent da USB-C a USB-C con display intelligente. Avete bisogno di un cavo da USB-C a USB-C affidabile, a ricarica rapida e abbastanza lungo? Il cavo Sabrent da USB-C a USB-C con Smart Display (CD-C2C1/CB-C2C2) è la risposta che fa al caso vostro. Offre tutto questo e un display digitale a LED che consente di visualizzare la velocità di ricarica dei dispositivi. I dati possono essere trasferiti fino a 480 Mbps (USB 2.0) per una maggiore flessibilità. Questi cavi sono in grado di trasportare fino a 100 W di potenza di ricarica anche per i computer portatili, gli smartphone, i tablet e altri dispositivi più esigenti. Evitate tempi di inattività supplementari e cavi inaffidabili.

Questi cavi sono dotati di un chip intelligente di marcatore elettronico integrato, o E-Marker. Questo fornisce una potenza costante e superiore consentendo una comunicazione intelligente tra i caricabatterie e i dispositivi. Il cavo stesso è ulteriormente protetto dall’usura quotidiana grazie a un guscio in alluminio all’estremità e a un’accurata intrecciatura in nylon per evitare che il cavo si strappi o si pieghi. Abbiamo progettato questi cavi per essere utilizzabili con diversi dispositivi, tra cui sistemi Windows, macOS e Linux, smartphone Android, dispositivi Apple USB-C e altro ancora. Tenete sotto controllo l’alimentazione grazie al display trasparente e continuate la vostra giornata.

Cavo Sabrent da USB-C a Lightning di Sabrent con Smart Display

Il cavo Sabrent da USB-C a Lightning con Smart Display (CD-C2L1/CB-C2L2) è la risposta che fa al caso vostro. Offre un display digitale a LED che vi permette di vedere sempre a che velocità stanno caricando i vostri dispositivi. I dati possono essere trasferiti fino a 480 Mbps (USB 2.0) per una maggiore flessibilità. Questi cavi sono in grado di trasportare fino a 60 W di potenza di ricarica anche per gli iPhone, gli iPad, gli iPod, i MacBook e gli altri dispositivi più esigenti. Evitate tempi di inattività supplementari e cavi inaffidabili.

Questi cavi sono certificati Apple MFI per fornire un’alimentazione costante e superiore con prestazioni e compatibilità garantite. Il cavo stesso è ulteriormente protetto dall’usura quotidiana grazie a un guscio in alluminio all’estremità e a un’accurata intrecciatura in nylon per evitare che il cavo si strappi o si pieghi. Questi cavi sono stati progettati per essere utilizzabili con un’ampia gamma di dispositivi Apple. Tenete sotto controllo l’alimentazione grazie al display trasparente e continuate la vostra giornata.

Cavo di alta qualità

Il cavo Sabrent da USB-C a USB-C con Smart Display offre una ricarica veloce e affidabile fino a 100W. I cavi sono progettati per garantire resistenza e praticità, con una costruzione accurata per i dati (480 Mbps) e l’alimentazione. Il cavo Sabrent da USB-C a Lightning con Smart Display offre una ricarica veloce e affidabile fino a 60W. I cavi sono progettati per garantire resistenza e praticità, con una costruzione accurata per i dati (480 Mbps) e l’alimentazione.

La ricarica rapida è supportata anche per i dispositivi più esigenti. L’E-Marker integrato fornisce un’erogazione di potenza superiore e affidabile con una comunicazione intelligente per la migliore esperienza di ricarica. Questi cavi possono essere utilizzabili con un’ampia gamma di dispositivi, tra cui sistemi Windows, macOS e Linux, smartphone Android, dispositivi Apple USB-C e altro ancora. Tenete sotto controllo l’alimentazione grazie al display trasparente e continuate la vostra giornata.

E voi? Cosa ne pensate di queste novità di casa Sabrent? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).